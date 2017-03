Vòng 16 lượt 2 Champions League: Sevilla và Porto bị loại

Maxi Pereira của Porto đỡ banh khiến banh chạm tay cho nên bị thẻ đỏ. Juventus đượ chưởng cú phạ đền trong trận giữa 2 đội ngày 14 tháng 3 ở Turin.Paolo Dybala của Juventus sút cú phạt đền và ghi bàn thắng duy nhất trong trận vòng 16, lượt 2 Champions League với Porto ở Turin bên Ý ngày 14 tháng 3.Paolo Dybala của Juventus sút cú penalty ghi bàn thắng trong trận Juventus thắng Porto ở Turin ngày 14 tháng 3.Bài THANH NGUYỄNThứ Ba tiếp tục vòng 16, lượt 2, của Champions League cho hai cặp Juventus (Ý) - Porto (Bồ) và Leicester (Anh) -Sevilla (Tây Ban Nha). Thứ Tư sẽ còn 2 trận cuối của lượt này cho hai cặp Atletico Madrid (Tây Ban Nha) - Leverkusen (Đức) và Monaco (Monaco) - Manchester City (Anh).Hai trận ngày thứ Tư ra sao thì sẽ có bài tường thuật hầu bạn đọc, còn riêng hai trận trong ngày thứ Ba thì có thể được tóm gọn là trận nào cũng có mức độ gay cấn sôi nổi riêng của nó, nhưng rốt cuộc trận nào cũng khiến người xem cụt hứng thiếu điều chẳng còn muốn xem tiếp sau khi mỗi sự việc xảy ra!Vào đến lượt 2 của vòng 16 để tính chuyện ăn thua coi xem ai sẽ lọt vào tứ kết thì hẳn nhiên phải là sôi nổi và gay cấn, thế nhưng vì đội nào cũng háo hức muốn thắng cho nên cứ thói thường mà xét, làm việc gì mà cố gắng theo hướng miễn sao đạt mục đích cho bằng được thì thể nào cũng nảy sinh vấn đề! Và nếu xem xét cho thật kỹ thì hai sự việc khiến người xem mất hứng với cả hai trận, tuy xảy ra vào hai thời điểm khác nhau thế nhưng nguyên do cũng chẳng mấy khác!Trận Juventus – PortoCán cân lực lượng khi đôi bên vào trận ở lượt 2 này là như sau.Trận lượt 1 bên sân Bồ Đào Nha thì Juventus đã thắng Porto 2 bàn trắng. Hai bàn thắng đó hết sức bất lợi cho Porto vì đấy là 2 bàn thắng ở sân người của Juventus. Cụ thể như trận đó mà Porto ghi 2 bàn thắng đi nữa thì vẫn kể như thua. Rồi trong ngày thứ Ba này thì Porto kéo quân đi đấu ở sân tại Turin (Turino theo tên gọi bên Ý) của đội Juventus thì có chỗ thuận lợi là cứ bàn thắng nào ghi được đều là bàn thắng ở sân người.Thế nhưng về mặt cán cân lực lượng thì trước hết Porto bị gác 2 bàn trắng. Bây giờ muốn gỡ thì đội Porto phải "mạnh" thế nào đấy mới có thể tính chuyện gỡ gạc. Juventus là đương kim vô địch Serie A bên Ý, và mùa bóng 2016-17 này nó cũng hiện đang đứng vững vàng ở đầu bảng.Porto mùa bóng năm trước đứng hạng 3 trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Bồ Đào Nha gọi là Primeira Liga. Mùa bóng 2016-17 này, tính cho đến nay thì nó đang đứng hạng nhì, cũng vẫn dưới Benfica đầu bảng như mùa bóng năm trước. Đấu với Juventus, thay vì trứng chọi đá là ví von thái quá thì cứ coi như "trứng gà chọi với trứng ngỗng"!Sân Juventus Stadium ở Turin, chính thức có chỗ cho 41,500 người thì trong ngày thứ Ba có 41,161 người đi xem. Mà ồn ào thì khỏi phải nói; dân Ý vốn là một sắc dân sôi nổi, đam mê, nhiệt tình trong số dân cư ở mấy nước giáp quanh Địa Trung Hải. Đội Juventus mặc kiểu áo trắng quần trắng nhưng hai bên vai áo có những sọc vằn, như thể nhắc nhở mọi người rằng một trong mấy biệt danh của Juventus là "Zebre", "con ngựa vằn".Đội Porto mặc đồng phục màu đen là màu áo khi đi đấu ở ngoài nước. Thủ môn Juventus vẫn là Buffon và thủ môn Porto (người cũ của Real Madrid) vẫn là Iker Casillas. Trọng tài là người Romania, tên Hategan. Những cầu thủ nổi tiếng của Juventus vẫn là Higuain, Mandzukic, Dybala, Cuadrado, Bonucci. Những cầu thủ gạo cội của Porto vẫn là Maxi Peirera, Brahimi, Layun, Soares, v.v..Nói gì thì gì, bóng đá Bồ Đào Nha không phải thứ thường. Đội quốc gia của Bồ chẳng giữ chức đương kim vô địch giải UEFA European Championship là gì? Cầu thủ đội quốc gia không lấy từ đội Benfica, Porto và một số đội khác nữa thì còn từ đâu ra?Bởi thế mà Porto đấu chẳng có gì kém thế so với Juventus một cách cho thật rõ rệt, tuy vào trận thì Juventus lo giữ banh thận trọng để tránh Porto tìm cách gỡ hai bàn thua ở lượt 1. Phe Porto, ngược lại, vừa lo thủ vừa lo chờ cơ hội để gỡ. Chỉ có khác là một khi lọt vào vùng quanh cấm địa của nhau thì Porto không có được những cầu thủ nào ngang tầm với Higuain, Mandzukic, Dybala, Cuadrado của Juventus để ghi bàn thắng với mức độ cho thật đáng tin cậy!Nhưng trận đấu đang sôi nổi gay cấn thì phút thứ 40, Juventus hưởng cú phạt góc bên cánh phải cấm địa. Banh từ xa bay vào trước khung thành, thủ môn Casillas thay vì tìm cách bắt banh thì lo đỡ văng ra. Higuain túc trực sẵn trước khung thành bèn thẳng chân sút vào. Hậu vệ Maxi Pereira (Porto có một anh khác là Danilo Pereira) hoảng vía, quên mình là hậu vệ, tưởng mình là thủ môn, nhào ngang người, vung tay ra khiến trái banh chạm phải! Vi phạm đó thuộc loại "như có chủ ý dùng tay cản banh" cho nên bị trọng tài phạt ngay cái thẻ đỏ và Juventus được hưởng cú penalty. Dybala đứng ra sút. Banh bay vào góc phải, Casillas bay qua góc trái. Juventus gác Porto 1 bàn trắng; tỷ số gộp thành 3 bàn trắng. Trận lượt 1 ở sân Estadio Do Dragao tại thành phố Porto bên Bồ Đào Nha, đội Porto cũng đã mất đi một người với cái thẻ đỏ!Gì chứ một trận thuộc vòng 16 Champions League, với những đội bề nào cũng thuộc loại thiện chiến một khi vào được đến đấy mà chưa dứt hiệp 1 một bên đã mất một cầu thủ thì còn gì nữa để coi? Từ đấy cho đến hết trận đấu, Juventus có banh trong chân 64% thời gian nhưng vẫn không ghi thêm được bàn thắng nào khác. Ta cứ tưởng tượng nếu như Porto không để mất 1 người thì ai biết chắc kết quả sẽ xoay chiều ra sao?Porto thua 0-1, với tỷ số gộp là 0-3 và bị loại khỏi giải!Tình hình giữa hai đội trước khi đấu trận lượt 2, vòng 16 Champions League này là như sau:Leicester là đương kim vô địch Premier League bên Anh do thời thế đưa đẩy trong mùa bóng năm rồi. Hiện nay nó đang đứng hạng thứ 15 và chỉ lo làm sao giữ mình cho được toàn tính mạng, đừng để lọt xuống hạng thứ 18 trở xuống để khỏi bị đẩy ra khỏi Premier League vào cuối mùa bóng. Đây là lần đầu tiên, nhờ chức vô địch do Leicester gặp thời trong mùa bóng 2015-16 mà nó được tham gia giải Champions League.Tuy thất thế, tụt hạng trong nước, (ông huấn luyện viên người Ý Claudio Ranieri từng giúp Leicester đoạt chức vô địch bị cách chức cũng vì cái vụ tụt hạng nói đây) nhưng nói gì thì gì, cũng phải có thế nào đó nó mới là vô địch, cho nên được đi chơi với đám Champions League thì nó cũng đã lọt được ít nhất vào vòng 16.Nhưng trong lượt 1 đấu bên Seville dưới Tây Ban Nha thì Leicester đã thua 1-2. Thua nhưng bàn thắng đó lại ở sân người cho nên tỷ số 1-2 được kể như "hòa" cho lượt 1.Bây gờ qua lượt 2 ở sân King Power của mình nơi thành phố Leicester cách London 167 cây số về hướng Bắc thì Leicester có chỗ bất lợi là nếu rủi để cho Sevilla ghi bàn thắng thì ấy lại là bàn thắng ở sân người cho Sevilla. Mà Sevilla vì là đương kim vô địch giải UEFA Europa League năm trước cũng như thuộc nhóm 4 đội hàng đầu của La Liga bên Tây Ban Nha cho nên năm nay nó khỏi phải đi chơi với đám Europa League mà chơi thẳng với đám Champions League để giờ này thì đã lọt vào vòng 16. Tức là Leicester phải đương đầu với một đối thủ thuộc loại "thượng hảo hạng"!Sân King Power có chỗ chính thức cho 32,262 người thì con số khán giả được thông báo hôm nay là 31,520; còn mấy chục triệu người khác trong và ngoài nước thì tất nhiên là ngồi nhà hoặc tụ tập đâu đó để theo dõi trận đấu qua truyền hình . Ồn ào, náo nhiệt ngay cả từ trước tiếng còi đầu tiên của trọng tài Orsalo người Ý.Sevilla có banh trong chân dài hơi hơn đội Leicester. Mức độ chuyền banh của Sevilla cũng chính xác và lợi hại hơn, tuy Leicester vẫn có những cầu thủ như Vardy, Mahrez, Okazaki Morgan... tiến banh rất lợi hại, và cánh hậu vệ thì có anh người Đức cao to là Huth thừa sức ngăn chận bất kỳ cậu nào lai vãng lọt vùng cấm địa của mình! Những số liệu thống kê tiêu biểu cho trận đấu là Sevilla có banh trong chân trung bình 68%, chuyền banh chính xác cỡ 85% so với mức 69% của Leicester. Nhưng tất nhiên ăn thua trong một trậu đấu là ở hai 3 cặp chữ "thời cơ", "tài nghề" và "may mắn" và chúng chỉ xuất hiện trong từng khoảnh khắc. Không đủ ba cặp nhân tố đó là không xong!Vậy thì cơ hội làm bàn của Leicester xuất hiện vào phút thứ 27. Mahrez sút một cú đá tự do trước cấm địa Sevilla sau khi cầu thủ Sevilla vi phạm. Quả banh bay lướt qua đầu mọi người, tức chẳng một ai có dịp đánh đầu cho lọt lưới hoặc đánh đầu để đỡ ra ngoài. Nhưng banh lại rơi nhằm vị trí đội trưởng Morgan của Leicester và anh này đánh đùi, dùng đùi của mình để đánh cho banh bay vào lưới!Quanh khán đài, thiên hạ hò reo, nhảy nhót tưng bừng! Với tỷ số gộp vào lúc ấy là 2-2 thì kể như Leicester thắng nhờ bàn thắng duy nhất ở sân người trong lượt 1.Sevilla lại gia tăng áp lực để tìm cách gỡ vì bề nào cũng còn sớm sủa; lúc đó Leicester không thể tin chắc là mình sẽ bảo toàn ty số đó trong 60 phút đấu còn lại.Nhưng hiệp 1 vẫn kết thúc với Leicester gác Sevilla 1-0.Qua hiệp 2, Sevilla gia tăng mức tấn công, áp đảo Leicester. Được một cái là Leicester phòng thủ rất vững. Nhưng Sevilla chưa kịp gỡ được bàn nào thì phút thứ 54, banh lại lọt vào cấm địa Sevilla và trung vệ Albrighton của Leicester nhanh chân sút thẳng vào góc phải khung thành. Leicester gác Sevilla 2-0, với tỷ số gộp thành 3-2.Tiền đạo áo xanh Jamie Vardy của Leicester tranh banh với trung vệ Samir Nazri trong trận vòng 16 lượt 2 Champions League ngày 14 tháng 3 ở sân King Power, Leicester bên Anh.Thủ môn kasper Schmeichel của Leicester làm ngã cầu thủ Vitolo của Sevilla trong cấm địa khiến Sevilla được hưởng cú phạt đền.Samir Nazri đánh đầu vào đầu Jamie Vardy!Wes Morgan của Leicestar ghi bàn thắng đầu tiên cho đội mình bằng cú đánh đùi vào phút thứ 27 trong trận với Sevilla ngày 14 tháng 3.Các fans nữ của Sevilla không còn tin nơi mắt mình khi thấy kết quả đội Sevilla thua 2 bàn trắng trong trận với Leicester tuy vẫn có cô tôn trọng tinh thần thể thao nên vạt áo có phù hiệu đội Leicester.Thủ môn Kasper Schmeichel của Leicester bắt được banh từ cú phạt đền do N'Zonzo đội Sevilla sút.Sevilla lại càng gia tăng nỗ lực tấn công, sẵn sàng tung quân lên để gỡ vì biết rằng không liều thì bề nào với tỷ số như vậy là kể như thua. Leicester đỡ hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác.Đến phút thứ 73, trận đấu đang gay cấn, hào hứng, sôi nổi, bỗng dưng bao nhiêu hứng thú cho người xem, cho những ai không nhất thiết ngả về một đội nào, đâm ra cụt hứng!Banh đang ở vị trí giáp góc bên phải làn ranh cấm địa Leicester. Cầu thủ đôi bên đang trong tư thế tìm vị trí thuận lợi để một phe tấn còn một phe thủ. Trung vệ Samir Nazri của Sevilla đang chạy chầm chậm đến hướng banh để rình thời cơ xem banh nó sẽ được chuyển ra sao, tiền đạo Vardy của Leicester chạy theo sau Nazri, rồi tự dưng tự lành xô đẩy cậu kia chúi mũi chúi lái về phía trước.Nazri quay ngược trở lại đối đầu với Vardy trong khi đám cầu thủ đôi bên đang quần thảo với quả banh. Nazri nói cái gì đấy, Vardy nói cái gì đấy và Nazri đánh đầu vào đầu Vardy khiến cậu kia ngã ngửa! Trọng tài lập tức cho ngưng trận đấu, chạy đến chìa cái thẻ vàng cho Vardy và chìa cái thẻ đỏ, đuổi Nazri ra khỏi sân vì trước đấy cậu này đã bị một thẻ vàng!Nazri điên tiết, la hét om xòm, mà chẳng cần biết chi tiết, ta, người khách quan nhìn vào cũng biết ngay là Nazri điên tiết theo hướng: "Nó không chủ mưu sinh sự thì làm sao tôi có phản ứng?" Phiền nữa là huấn luyện viên Sampaoli của Sevilla đứng ngoài bìa sân, bất bình la hét cũng bị trọng tài đuổi vào trong hầm, không cho xem tiếp trận đấu!Mười một người mà còn khó gỡ thì thử hỏi làm sao 10 người còn lại, coi như 9 vì thủ môn đứng yên một chỗ, có thể gỡ một khi chỉ còn chừng 15 phút đấu?Nhưng đến phú thứ 78 thì Sevilla có được cơ hội bằng vàng-ròng-24-carats! Trung vệ Vitolo tiến banh vào ngay trước khung thành, chuẩn bị sút thì thủ môn người Đan Mạch Kasper Schmeichel nhào ra đón banh và làm ngã Vitolo. Trọng tài Orsola phạt Schmeichel cái thẻ vàng và cho Sevilla hưởng cú penalty. Hậu vệ Steven N' Zonzi người Pháp gốc Congo đứng ra sút, thủ môn Schmeichel nhào theo banh đúng hướng và vồ được quả banh! Trận lượt 1 bên Seville thì Schmeichel cũng đã cứu được một cú penalty rồi!Giây phút đó như cái điểm gở báo tin là trước sau gì Sevilla cũng thua keo này!Đến phút thứ 87, Leicester phản công, Mahrez đuổi theo banh về hướng khung thành Sevilla, Vardy chạy song song theo bên cánh phải, một cầu thủ Sevilla đuổi theo hai người. Đến trong cấm địa, Mahrez đá tạt ngang quả banh cho Vardy, Vardy lựa thế thế nào mà sút quả banh bay bổng lên trời! Liền sau đó thì anh ta cứ thế vung hai nắm đấm mà đấm mạnh vào hai bên mặt của mình!Trọng tài Orsalo cho thêm 3 phút phụ trội nhưng Sevilla vẫn bị loại khỏi giải Champions League ở vòng 16, lượt 2, sau khi thua Leicester 0-2, với tỷ số gộp là thua 2-3.Ông cựu huấn luyện viên Ranieri của Leicester ngồi nhà ở bên Ý hay đâu đó mà xem trận đấu qua truyền hình thì chẳng biết ông ta vui hay buồn! Ngày đội thắng lớn thì "bọn chủ" chúng nó đã cho ông về vườn!