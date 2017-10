Xưởng nệm cháy rụi trong đêm

AN GIANG - Đêm khuya thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy, hỏa hoạn xảy ra ở khu công nghiệp Bình Hòa, thuộc ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, khiến xưởng sản xuất nệm của một doanh nghiệp bị thiêu hủy gần như hoàn toàn.

Theo người dân xung quanh khu công nghiệp, trước khi xảy ra cháy lúc 11 giờ đêm, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn. Lửa sau đó bốc cao khoảng 10 mét và bao trùm nhà xưởng của một công ty.

Gần nửa giờ sau, bốn xe chữa lửa với hàng chục lính cứu hỏa mới đến để dập lửa và khống chế cháy lan. Nguyên nhân gây cháy và thiệt hại đang được điều tra.

Đà Nẵng khoe: Du khách sẽ được dùng nhà vệ sinh thoải mái... trong tương lai

Người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng sẽ có thể đi vệ sinh vô cùng tiện nghi, sạch sẽ, thoải mái như ở nhà mình và hoàn toàn miễn phí. Sáng thứ Bảy, Sở Du Lịch Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai... nhà vệ sinh công cộng trên các quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn.

Dự án xã hội hóa nhà vệ sinh được gọi là " Comfort as home - Thoải mái như ở nhà" là một dự án do Hội Doanh Nghiệp Quận Hải Châu khởi xướng, phát động từ tháng Tư, 2015 mà đến nay chưa hoàn tất. Lý do là chính phủ kêu gọi tư nhân xây nhà vệ sinh để chính phủ khỏi tốn tiền.

Dự án kêu gọi các cơ sở kinh doanh du lịch, thương mại, dịch vụ như: nhà hàng, khách sạn, các quán cà phê, quầy bar, các hộ kinh doanh, shop của các cơ quan doanh nghiệp tại các tuyến đường trung tâm của các quận nội thành hưởng ứng, ký cam kết tham gia.

Các cơ sở sẽ dán logo của dự án trước mặt tiền cơ sở kinh doanh của mình cho du khách nhận biết và được vào dùng miễn phí hệ thống nhà vệ sinh hiện có của cơ sở kinh doanh với tinh thần tự nguyện, cởi mở, thân thiện. Đà Nẵng hiện đang chuẩn bị tổ chức hội nghị APEC.



Bắt anh cầm mã tấu chém kính xe

SÀI GÒN - Đêm thứ Bảy, công an cho biết thêm về một thanh niên từng dùng dao mã tấu để chém rụng hàng loạt kính chiếu hậu xe hơi của người đi đường. Nguyễn Đình Long, 29 tuổi, ngụ cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh cho biết do trong lúc phê ma túy đá không kiểm soát được hành vi nên gây ra những vụ chém.

Trước đó, khoảng 3 giờ chiều thứ Bảy, trong lúc nhiều người đang lái xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hướng từ cầu Bình Triệu về đường Điện Biên Phủ thì bất ngờ có một thanh niên mặc áo màu tối, tóc dài, đeo kính, đầu không đội nón bảo hiểm, một tay lái xe, một tay cầm mã tấu chém rụng hàng loạt kính chiếu hậu của những xe chạy trên đường.

Sau khi chém kính ô tô từ đường đầu đường Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng thì người này chạy chiếc xe máy bể nát phần đầu qua về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi đến thẳng sở công an trình diện.



Xe cháy trơ khung trên cầu Thanh Trì

HÀ NỘI - Đang chạy trên cầu Thanh Trì, , chiếc xe 4 chỗ ngồi bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Sau 30 phút chiếc xe còn trơ khung sắt. Sự việc xảy ra lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, tại cầu Thanh Trì, thuộc địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Chiếc xe mang bảng số Hà Nội từ Hà Nội đi Gia Lâm thì bất ngờ bốc cháy. Được người dân hô hoán, tài xế thoát ra khỏi xe sau đó cùng nhiều người đi đường tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Sau 30 phút, chiếc xe bị lửa thiêu rụi còn trơ khung sắt. Đến 9 giờ tối, chiếc xe được di chuyển đi nơi khác.



Cứu bệnh nhân bị đũa đâm xuyên não

SÀI GÒN - Bác sĩ Nguyễn Kim Chung tại Bệnh Viện Chợ Rẫy cho biết họ đã giải phẫu thành công cho bệnh nhân N.C.B, nam, 19 tuổi, ngụ quận 11. Anh này bị đũa đâm xuyên từ hốc mắt phải đi vào não.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, anh B. đi nhậu với nhóm bạn sau đó xảy ra cãi nhau, một người trong bàn nhậu cầm đũa đâm vào mặt anh B. Sau đó, thấy bị sưng ở hốc mắt phải nên anh B. đến một bệnh viện gần đó khám. Tuy nhiên, bệnh viện này chỉ xử lý chỗ sưng bầm rồi cho về.

Ngày hôm sau anh B. thấy nhức mắt, đau đầu dữ dội, mắt phải không nhìn thấy rõ nên đến Chợ Rẫy khám. Các bác sĩ chụp X-Quang phát hiện dị vật xuyên qua hốc mắt bên phải sàn sọ, thân não và xuyên qua mạch máu não. Sau đó họ giải phẫu dài 4 tiếng để lấy cây đũa ra ngoài mắt bệnh nhân.

Bác sĩ Kim Chung cho biết dị vật chỉ để lại vết nhỏ sưng bầm ở hốc mắt phải, vì toàn bộ dị vật ẩn phía trong nên vết thương diễn tiến âm thầm và nếu không đến BV kịp thời thì khoảng một tuần sau khi bị dị vật đâm, bệnh nhân sẽ bị áp xe não, lúc đó nguy cơ chết sẽ cao.