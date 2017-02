16 trận vòng 32 Europa League: trận Manchester United-Saint Etienne

Bài THANH NGUYỄN



Thứ Năm là mở màn vòng 32, lượt 1, của giải UEFA Europa League. Đây là giải lớn thứ nhì của tổ chức UEFA trên địa bàn Âu châu. Giải này nguyên thủy mang trên UEFA Cup, được thành lập năm 1971; qua năm 2009 được cải danh lại là giải UEFA Europa League, tức thuộc liên hiệp hội bóng đá Âu Châu, trong khi giải cao nhất, UEFA Champions League thì cũng dành cho từng ấy hiệp hội nhưng chỉ những đội thuộc hàng vô địch nội bộ trong mỗi nước mới được tham dự. Nếu chiếc cúp của giải Champions League lên đến tương đương $16.54 triệu Mỹ kim thì với giải Europa League là $6.92 triệu.





Hai anh em nhà Pogba, Paul áo đỏ (bên trái) đấu cho Manchester United, và Florentin áo xanh đấu cho Saint Etienne trong trận vòng 32, giải Europa League tại sân Old Trafford của M.U. ngày thứ Năm. (Clive Brunskill/ Getty Images)



Với 188 đội thuộc 54 hiệp hội bóng đá của 54 nước mà đấu vòng loại với nhau từ cuối tháng Sáu năm 2016 cho đến nay để còn con số 32 đội còn lại, được chia ra từng cặp, đấu hai lượt với nhau cho ra 16 đội thì hẳn nhiên là 32 đội nói đây cũng phải "như thế nào đấy" mới lọt được vào đến đây. Có nghĩa là mức độ hào hứng của mỗi trận không đến nỗi uổng công cho người đi xem.



Nhưng người ta sắp xếp cho cả 32 đội cùng đấu vào một ngày thành 12 trận thì biết nên xem trận nào? Chỉ có cách lược qua thành tích của mỗi đội đối với giải này để coi xem cặp nào đáng được chú ý đến nhất, tức là có khả năng nhất để lọt vào vòng 16, rồi từ đấy đến tứ kết, bán kết, v.v..



Đương kim vô địch giải này là đội Sevilla bên Tây Ban Nha đã từng 5 lần đoạt giải, kể cả suốt ba mùa bóng liên tiếp vừa rồi. Nhưng năm nay Sevilla lại không đấu trong giải này vì nó đã được đấu bên giải Champions League để đến 22/2 thì sẽ đấu lượt 1, vòng 16, với Leicester City từ bên Anh kéo quân xuống Tây Ban Nha ở sân Sanchez Pijuan của đội Sevilla tại Seville tuốt dưới miệt Nam.





Ibrahimovic với bàn thắng thứ 2 trong trận vòng loại 32 Europa League ngày 16 tháng 2 với đội Saint Etienne. (Shaun Botterill/ Getty Images)



Vậy thì kết quả lượt 1 của 16 cặp, vòng 16 giải Europa League trong ngày thứ Năm là như sau:

Athletic Bilbao (Tây Ban Nha)-Apoel (đảo Cyprus): 3-2

Legia Warsaw (Ba Lan)-Ajax (Hòa Lan): 0-0. (Ajax từng đoạt giải 1 lần).

Anderlecht (Bỉ)-Zenit St Petersburg (Nga): 2-0. (Cả hai đội đều từng đoạt giải này 1 lần).

Astra Giurgiu (Romania)-Genk (Bỉ): 2-2

Manchester United (Anh)-Saint Etienne (Pháp): 3-0

Villareal (TBN)-Roma (Ý): 0-4

Ludogorets (Bulgaria)-Copenhagen (Đan Mạch): 1-2

Celta De Vigo (TBN)-Shakhtar Donetsk: 0-1. (Shaktar từng đoạt giải 1 lần)

Olympiacos (Hy Lạp)-Osmanlispor (Thổ): 0-0

Gent (Bỉ)-Tottenham Hotspur (Anh): 1-0. (Tottenham từng đoạt giải 2 lần)

Rostov (Nga)-Sparta Prague: 4-0

Krasnodar (Nga)-Fenerbahce (Thổ): 1-0

Borussia Monchengladbach (Đức)-Fiorentina (Ý): 0-1. (Borussia từng đoạt giải 2 lần)

AZ (Hòa Lan)-Lyon (Pháp): 1-4

Hapoel Be'er Sheva (Do Thái)-Besiktas (Thổ) 1-3

Paok (Hy Lạp)-Schalke (Đức): 0-3. (Schalke từng đoạt giải 1 lần)

Ba mươi hai đội nêu trên sẽ đấu lượt hai với nhau vào ngày 23/2. Muốn biết đội nào sẽ đấu lượt 2 với lợi thế hơn cả thì ta chỉ cần coi xem trong ngày thứ Năm này đội nào đấu "lượt đi" ở sân người; bởi bàn thắng ở sân người là quan trọng theo kiểu nếu đôi bên hòa nhau 1-1 chẳng hạn thì bên đấu "lượt đi" được coi như thắng! Trong 16 trận ngày thứ Năm thì các đội sau đây đã đấu "lượt đi" của họ:



Apoel, Ajax, Zenit, Genk, Saint Etienne, Roma, Copenhagen, Shakhtar, Olympiacos Tottenham, Sparta Prague, Fenerbahce, Fiorentina, Lyon, Besiktas, Schalke.



Từng ấy đội sẽ đấu "lượt về" tại sân nhà của họ vào ngày 23/2.

Muốn ước chừng xem những đội nào có khả năng lọt vào vòng 16 sau ngày 23/2 thì ta chỉ cần nhìn vào mức độ chênh lệch của tỷ số từng cặp trong ngày hôm nay và, rất quan trọng, cho dù là có chênh lệch thì bên nào có bàn thắng thộc diện ở sân người.



Nhưng rốt cuộc thì với 16 trận trong cùng ngày, giới bình luận chuyên môn về bóng đá bên Âu châu người ta vẫn đặc biệt chú ý đến trận giữa Manchester United với Saint Etienne từ Pháp qua đấu ở sân Old Trafford của M.U. bên Manchester!



Lý do: Manchester thuộc loại giàu có và mạnh có tiếng trong Premier League bên Anh. Từ mấy năm nay mà nó phải "muối mặt" đi đấu chung với đám Europa League là cả một chuyện hết sức "mất mặt bầu cua" đối với bóng đá Âu châu nói riêng và thế giới nói chung. Để đến nỗi đã già nửa mùa bóng 2016-17 này mà nó vẫn đứng hạng 6 trong Premier League, chưa lên nổi hạng 4 là hạng đương nhiên được tham gia giải Champions League cho mùa bóng 2017-18!



Trong khi đó thì Saint Etienne đứng hạng 5 trong Ligue 1 của Pháp. Thoạt trông thì tưởng chừng như đôi bên ngang ngửa với nhau, nhưng xét về thực lực thì cỡ đối thủ của Manchester United phải là Paris Saint Germain, Monaco hay Nice của Pháp.





Zlatan Ibrahimovic của Manchester United một mình ghi 3 bàn thắng trong trận ngày 16 tháng 2 với đội Saint Etienne. (Clive Brunskill/ Getty Images)



Đấu "lượt đi" bên Anh thì Saint Etienne hết sức tìm cách có được "bàn thắng ở sân người" trong khi M.U. đấu tại sân mình thì lại sợ cái bàn thắng tai hại đó của Saint Etienne nhất! Và Saint Etienne cũng đấu đá khiến M.U. phải thất điên bát đảo suốt 90 phút, nhưng rồi lại thua 3 bàn trắng phải nói là chẳng cân xứng một tí nào so với tài nghề của đội ngũ mình!



Bàn thua thứ nhất trong hiệp 1 thuộc loại "lãng nhách"! Manchester United được hưởng cú đá tự do trước ranh cấm địa St Etienne chừng 3 mét. Ibrahimovic đứng ra sút với chủ ý "làm sao cho không giống ai"! Anh ta nhìn bức tường người của phe St Etiennne án ngữ và sút là là ngay trên mặt cỏ, chủ ý là khi bức tường người kia cùng nhảy lên để cản như thông thường người ta sút vòng qua đầu họ, thì rồi banh-với chủ ý của chàng Ibra-sẽ lòn qua dưới những cặp giò kia.



Có điều là đám St Etienne kịp thời nhận ra đường banh cho nên đứng y nguyên. Banh chạm chân một cầu thủ St Eitienne, mất đà, chuyển hướng chừng ba bốn độ vào giữa khung thành. Anh thủ môn của St Etienne có lẽ dự kiến banh sẽ bay vòng qua đầu đồng đội mình cho nên ngay khi Ibramovic sút thì anh ta cứ thói quen thường lệ là bay qua bên cánh trái khung thành, lấy chiều dài nơi thân hình mình làm lá chắn theo bề ngang, trong khi quả banh chỉ lăn tà tà trên mặt cỏ rồi lọt vào bên trong khung thành; thậm chí không đủ cái đà để lăn cho đến cuối lưới!



Bàn thua thứ 2 của St Etienne vào hiệp 2 là món quà cho Ibrahimovic một lần thứ nhì. Rashford của M.U. từ bên trái khung thành sút chéo vào; thủ môn nhào qua đỡ banh văng ra được chừng 3 mét, nhè ngay chân của Ibrahimovic. Anh này chỉ còn có việc đá thẳng quả banh vào lưới!







Đám fans của đội Saint Etienne từ Pháp qua, đốt trái khói màu để cổ vũ cho đội mình trong trận với Manchester United ngày 16 tháng 2. (Clive Brunskill/ Getty Images)





Bàn thua thứ 3 của St Etienne là món quà thứ 3 của đội này cho Ibrahimovic thêm lần nữa! Ta thử hình dung: Ibra đang có banh trong cấm địa St Etienne nhưng quay lưng vào khung thành! Ba cầu thủ St Etienne bám sát ngay sau lưng Ibra. Ở tư thế quay lưng vào gôn đó, anh chàng Ibra liệu đã có thể sút được hay chưa? Chưa được phải không nào? Thế nhưng một cầu thủ của St Etienne vẫn cứ thế khoèo chân đốn ngã chàng Ibra. Và thế là penalty! Lại Ibra đứng ra sút! Lại thủ môn của St Etienne bắt hụt; và đội St Etienne trở về Saint Etienne ở Đông-Nam nước Pháp mà "liệu kế" khi đón đội M.U. qua đấu ở sân Geoffroy Guichard của mình vào ngày 23/2. Có tính trăm phương nghìn kế gì nữa thì kể như đội Saint Etienne cũng đã "tiêu tùng" ở cái vòng 32 này!



Biệt danh của đội Saint Etienne là "Les Verts," "Đội ngũ áo xanh lá cây." Trở về nước thì không những màu áo của họ vẫn xanh lá cây mà mặt mũi cậu nào e cũng xanh rờn như tàu lá chuối! Thật là đáng ái ngại cho một đội mà lẽ ra, qua đấu đá, không đến nỗi phải thua trong những điều kiện như thế!



Chi tiết đáng nói là đội Saint Etienne không có cầu thủ ngườ Anh trong khi Manchester United có hai cầu thủ người Pháp là Martial và Paul Pogba. Đặc biệt trong trận có một cậu Pogba vui và một cậu Pogba buồn. Vui là Paul Pogba đấu cho M.U., còn buồn là Florentin Pogba, anh cả của Paul, đấu cho Saint Etienne. Cả hai đều là gốc Nigeria! Paul còn một người anh là Mathias đấu cho đội Sparta Rotterdam bên Rotterdam, Hòa Lan!