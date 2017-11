"Harry Potter" chuẩn bị có trò chơi giống "Pokémon GO"

Trò chơi Pokemon Go.

LOS ANGELES - Hãng Niantic, Inc. và Warner Bros. đã xác nhận sẽ phát hành trò chơi "Harry Potter: Wizards Unite" cho các hệ máy di động trong năm 2018. Hôm thứ Tư, các trang giải trí đồng loạt đưa tin Harry Potter: Wizards Unite dự kiến được tung ra trong năm 2018. Đây là trò chơi AR (tương tác thực tế) lấy cảm hứng từ thế giới phù thủy của nhà văn J.K. Rowling, và do Niantic, Inc. - hãng đứng sau Pokémon GO - phát triển.





Hình quảng cáo trò chơi "Harry Potter: Wizards Unite."



Theo lời hứa ban đầu của Niantic và Warner Bros. Interactive Entertainment, người chơi Harry Potter: Wizards Unite sẽ có cơ hội hóa thân thành phù thủy, hóa phép, sử dụng bùa chú, săn tìm báu vật, chiến đấu lại những con quái vật huyền thoại, đồng thời gặp gỡ một số nhân vật quen thuộc của loạt truyện Harry Potter.



"Thương hiệu Harry Potter đã kích thích trí tưởng tượng của nhiều thế hệ trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi sẽ sớm biến thế giới pháp thuật đó thành trò chơi thực tế ảo, cho phép người chơi và bạn bè họ hóa thân thành các phù thủy", ông John Hanke - chủ tịch của Niantic - cho biết.



Trò chơi là thành tựu từ sự hợp tác giữa Niantic và Warner Bros. Interactive Entertainment trong suốt 1 năm qua. Theo dự kiến, đơn vị sáng tác trò chơi Portkey Games tại Warner Bros. sẽ còn phát triển thêm một số trò chơi dựa trên Harry Potter trong thời gian tới.



Mùa hè năm 2016, hãng Niantic tung ra trò chơi Pokémon GO và lập tức gây nên cơn sốt trên toàn thế giới. Đây trở thành chương trình di động thu lời cao nhất năm với hơn 500 triệu lượt download toàn cầu trên các máy điện thoại di động.



Đi kèm với thành công, Pokémon GO đồng thời gây ra không ít tranh cãi về vấn đề an ninh, và nay cũng không còn hút khách như lúc ban đầu.