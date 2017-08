6 cảnh sát bị bắn tại 3 thành phố, 2 người thiệt mạng

FLORIDA – Hai cảnh sát đã qua đời sau khi 6 nhân viên công lực bị bắn tại 3 thành phố Hoa Kỳ trong đêm thứ Sáu, theo nhà chức trách vừa xác nhận. Tại miền trung Florida, 2 cảnh sát của Sở cảnh sát Kissimmee đã bị bắn thiệt mạng, khi bắt giữ một nghi can là cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến. Các cảnh sát thiệt mạng là Sam Howard, một nhân viên 10 năm kinh nghiệm, và Matthew Baxter, vừa làm việc cho Sở cảnh sát Kissimmee được 3 năm và có 3 con nhỏ. Hung thủ Everett Glenn Miller đã bị bắt và sẽ bị truy tố tội sát nhân.Trong khi đó, tại vùng đông bắc Florida, 2 nhân viên của Sở cảnh sát Jacksonville cũng bị bắn bởi 1 nghi can sở hữu một súng trường hạng nặng. Các cảnh sát này nhận tin báo về một người có ý định tự sát. Khi đến nơi, họ nghe tiếng súng trong nhà và định xông vào. Nhưng ngay lúc đó, nghi can đã bắn vào cảnh sát xuyên qua cánh cửa. Một cảnh sát trúng đạn vào cả 2 tay, và người còn lại bị bắn vào bụng. Hai cảnh sát này vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Nghi can sau đó bị cảnh sát bắn chết.Cách đó hàng trăm dặm, tại phía tây Pennsylvania, hai cảnh sát tiểu bang đã bị bắn tại thành phố Fairchance. Hai người này bị thương nhẹ và dự kiến sẽ sống sót. Nghi can trong vụ tấn công này cũng đã chết.CLINTON – Ba bé gái dưới 10 tuổi đã bị đâm chết tại một ngôi nhà ở Clinton, tiểu bang Maryland. Các nạn nhân gồm em Nadira Withers, 6 tuổi, và hai chị em Ariana và Ajayah Decree, 9 tuổi và 6 tuổi. Hai chị em nhà Decree sống ở New Jersey, và đang đi thăm thân nhân vào thời điểm sự việc xảy ra. Cảnh sát đã bắt giữ Antonio Williams, 25 tuổi, vào đêm thứ Sáu. Người này được xác định là anh của Nadira.Mẹ của Nadira tìm thấy thi thể các trẻ em – tất cả đều có vết đâm chém – trên một chiếc giường trong nhà. Williams là người duy nhất trông coi các em nhỏ này vào ngày hôm đó. Nghi can đã thú nhận việc sát hại các nạn nhân. NEW HAMPSHIRE – Một phụ nữ sống tại New Hampshire đã bị kẹt trong hồ bơi sau khi cầu thang bị gãy, và bà đã nhờ đến Facebook để kêu cứu. Bà Leslie Kahn, 61 tuổi, đang ở trong hồ bơi thì cầu thang lên bờ bị gãy. Bà Kahn nói rằng bà không đủ sức để tự leo lên bờ, và điện thoại của bà lại nằm trong nhà. Bà đã dùng một cây cột của hồ bơi để kéo chiếc ghế, nơi bà để máy iPad, lại gần, và đăng lời kêu cứu lên một trang Facebook cộng đồng. Bà đặt tựa bài đăng là 911 để mọi người chú ý. Một người phụ nữ sống lân cận đã gọi cảnh sát và cùng đi đến nhà bà Kahn để giúp đỡ. Bà Kahn sau đó đã được đưa ra khỏi hồ bơi và không bị ảnh hưởng sức khỏe.