Ai đã giết bé trai rồi thả trôi sông, 32 năm trước đây?

Bài NGỌC DIỄM



Sáng thứ Tư, 14 tháng Sáu, người dân Pháp thức dậy nghe tin tức qua đài truyền thanh rất sớm nói ra rả về vụ ám sát một em bé trai mới lên 4 từ ba thập niên trước không tìm ra thủ phạm. Tôi mở Tivi, quá khứ hiện lên ngay trước mắt. Đó là câu chuyện xảy ra năm 1984 trong vùng núi Les Vosges ở về phía Đông nước Pháp, vùng đất Lorraine rất nổi tiếng thế giới với những sản phẩm nông nghiệp.



Vì thù hận, ganh ghét với sự thành công về tài chính của một gia đình trẻ trong những người bà con mà nội vụ xảy ra thật bi đát. Em bé trai mặt giống hệt bố tên là Grégory bị bóp cổ chết trước rồi mới thả xác xuống trôi sông Vologne, thủ phạm là ai chưa tìm ra được cho đến giờ. Một trong những hậu quả ghê gớm nhất theo sau là người cha quá uất hận trong một giây phút điên cuồng nghĩ là kẻ ám sát con mình chính là ông Bernard Laroche nên đã trả thù bằng súng.



Vị này có lẽ đã chết oan uổng vì trước đó không có đủ bằng chứng kết tội nên các quan tòa phải trả tự do cho ông, nào ngờ người cha liều lĩnh vượt ranh giới pháp luật làm càn. Gia đình Villemin mà cả nước Pháp nhìn thấy hình ảnh và mọi việc trở thành nổi tiếng lúc đó với thảm cảnh cùng cực cho bà mẹ tên là Christine, con chết chồng vào tù vì làm cho người anh họ cũng ra đi về thế giới bên kia.



Vào những ngày tháng sau đó, cuộc điều tra dài dằng dặc lê thê vì sự kiện rắc rối vô cùng khi mọi việc được đưa ra ánh sáng với những vùng mờ tối kỳ lạ. Tất cả chỉ vì trò chơi hú tim của Con Quạ Đen, tự xưng là thủ phạm gây ra cái chết của em bé để trả thù cha mẹ em. Con Quạ Đen (ám chỉ tên khủng bố gieo rắc kinh hoàng trong sự giấu giếm danh tánh ngoài vòng pháp luật một cách thách đố lỳ lợm qua những mẩu tin gửi gây lo sợ) đã tung ra nhiều thư nặc danh đến hăm dọa từng ngày cho đến khi nó hành động thực sự.

Vì vậy, toàn bộ vụ ám sát nạn nhân xảy ra theo thời gian giống như những mảnh vụn dấu vết cần được sắp xếp lại để tìm ra thủ phạm. Điều này cực kỳ khó khăn với cả sự thất bại của ông Tòa cao cấp nhất được phái đến điều tra lần đầu tiên. Chúng ta hãy nhìn lại thời gian tính của một trong những vụ ám sát chưa tìm ra thủ phạm ly kỳ nhất nước Pháp.



Ngày 16 tháng 10 năm 1984, em bé trai 4 tuổi Grégory Villemin được tìm thấy chết trôi trên sông Vologne thuộc vùng núi Vosges tay chân bị trói dính lại bởi một thứ dây thừng loại nhỏ. Con sông nhỏ hiền hòa khi đi qua nơi xảy ra án mạng dài gần 50 cây số bắt nguồn trên núi cao 1,240 mét của dãy trường sơn Vosges. Nó băng qua 18 làng mạc phố xá từ cao xuống thấp, trong đó có nơi gia đình em bé sinh sống rồi đổ về sông Rhin: Lépanges-sur-Vologne.



Tại quận nhỏ Lépanges, 7 cây số vuông với 924 người dân - đã trở thành nổi tiếng cho nhiều người biết tới từ khi xảy ra chuyện Con Quạ Đen phù thủy giết người - mẹ em bé đã gọi cảnh sát cho hay con đã mất tích từ lúc 5 giờ chiều. Lúc đó, bé còn chơi đùa đâu đó ở trước nhà theo lời bà mẹ. Đến 9 giờ 15 tối, người ta tìm thấy xác em trên sông mặc chiếc áo nhựa anorak ngày thường. Vào tháng 10, buổi chiều trời đã khá lạnh qua mùa thu, trên đầu bé còn đội chiếc mũ len. Trên cơ thể em không có dấu vết gì của sự bạo hành vật lý.



Bé Grégory Villemin

Hôm sau, bố em nhận được một bức thư nặc danh gửi đi đúng ngày bé bị hại, nội dung đại khái do báo Paris Match viết lại là “Tao hy vọng là chú mày sẽ chết vì buồn khổ, sếp ơi. Không phải tiền bạc của mày sẽ trả lại thằng bé đâu. Đây là sự trả thù của tao, đồ ngốc.” Ngược dòng thời gian, khi em bé vừa ra chào đời năm 1980, gia đình đã nhận được mấy cú điện thoại vô danh hăm dọa giết nó. Sau cái chết của em, báo chí và luật pháp mới được tiết lộ tin Con Quạ Đen xuất hiện từ dạo ấy. Lý do được mọi người nghĩ là vì ghen ghét khi ông bố Villemin làm phó xếp hãng cung cấp phụ tùng xe hơi trong phố chính.





Hiện tại, luật sư M.C. Chastant-Morand đang đại diện cho gia đình Villemin.

Gần một năm sau, tháng Ba 1985, ông Bernard Laroche bị nghi ngờ là Quạ Đen, tử nạn vì súng dưới tay bố em bé. Câu chuyện bí ẩn đã thu hút các nhà báo đủ loại, đài truyền thanh và truyền hình cũng nhào vô. Tất cả dùng đủ mọi phương tiện như trộm hình chụp đã có, đặt micro nghe lén trong tủ áo, mạo danh để tới điều tra v.v. hầu tìm ra manh mối hấp dẫn!

Đây có thể là điểm xấu khai thác nạn nhân vô tội đặt trên giàn hỏa thiêu của giới truyền tin, đến đổi một nữ ký giả đã viết nguyên cuốn sách Le Bucher des Innocents (Dàn thiêu sống nạn nhân vô tội) do nhà xuất bản Plon phát hành. Chúng ta không quên vai trò tốt đẹp chính gốc của báo chí đứng đắn để không lên án “nhà báo nói láo ăn tiền” ấu trĩ.



Quan tòa Lambert, 32 tuổi, thiếu kinh nghiệm được đưa đến chủ chốt cuộc điều tra. Cô bé 15 tuổi tố cáo thấy anh rể mình đã bắt thằng bé đem lên xe hơi rồi trở về một mình. Nghe lời khai quá dễ dàng, cảnh sát đến bắt ngay tội phạm. Khổ thay, ngay sau đó cô nhỏ lại chối phắt và phủ nhận lời mình. Thế là phải thả anh rể của cô ra vì chính ông cũng không chấp nhận lời khai của cháu gái ruột bên vợ. Ông Bernard vẫn bị nghi là Quạ Đen dù được ra tù vào tháng 2 để rồi đến tháng 3 vì bất ngờ ông bị giết sau lưng. Thủ phạm trả thù lãnh án rất nhẹ 5 năm rồi về nhà với vợ năm 1993.



Năm 1985, vào hè, bà Christine mẹ em bé bị bắt giam vì tình nghi là thủ phạm giết con khi ông chồng còn ngồi tù. Báo chí sôi lên sùng sục chưa từng thấy! Cả nước bàng hoàng vì tin động trời này. Mẹ giết con là sao, không thể được, bà này điên rồi chắc. Ký giả báo Libération cho biết bán chạy như tôm tươi khi tin này đăng lên hàng đầu.



Nhà văn Marguerite Duras (tác giả cuốn sách phóng tác làm phim Indochine do cô Phạm Linh Đan đóng vai chính) nhào vô với bản tin ngắn đăng trên Libé tựa đề “Thăng hoa, thật cao tay ấn Christine V.”. Bà mẹ bị bắt ngày 5 tháng 7 vì ông tòa Lambert chĩa mũi dùi về đó, nữ văn sĩ hùa theo ngày 17 tháng 7. Bà này viết thêm mấy câu rất “thầy bói” như sau: “Vừa thấy ngôi nhà, tôi đã la lên rằng vụ ám sát đã xảy ra. Đứa nhỏ đã bị giết trong nhà rồi sau đó bị dìm xuống nước. Đó là những gì tôi thấy. Thật điên loạn.” Người mẹ khi đọc được đã nói có một câu là “Chính bà này điên rồi!” (chứ không phải bà mẹ mới là kẻ mất trí).



Phóng viên đài BFM, dòng sông và ngôi nhà bình thường của gia đình Villemin. (Ảnh ghép)

Năm 1987, vụ án lại chạy qua tỉnh Dijon vì ông tòa Lambert bị mời ra do bất tài. Cuối cùng, ba quan tòa khác và hai cuộc điều tra sít sao hơn đã làm trắng án bà mẹ. Bà được chính thức tuyên bố vô tội năm 1993. Năm 1994, bà được Quốc Hội mời tới với chồng và đã tiếc rằng báo chí (lá cải) lúc đó khai thác chuyện nhà bà như viết tiểu thuyết toàn do họ dựng ra đủ thứ!



Năm 1999 và 2008, vụ án lại được khui ra lần nữa với hy vọng tìm ra thủ phạm nhờ dấu vết ADN di truyền. Ngoài 400 người bị so vết AND, 100 nhân chứng, còn có 2,000 bức thư vô danh được sánh với cách viết của Quạ Đen (lúc thì nó viết rất nguệch ngoạc, lúc thì viết chữ in, lúc thì viết bằng tay trái hay tay mặt...). Kết quả cũng như không cho đến hôm nay với sự xuất hiện của một cái software hấp dẫn tên là AnaCrime (Phân tích án mạng). Nhu liệu này sẽ giúp cho cuộc điều tra trở nên rõ ràng hơn bằng cách ghép lại từng mảnh puzzle của vở kịch thật ngoài đời.



Một vụ án nguội lạnh (cold case) mà 30 năm sau thủ phạm sẽ được tìm ra hay chăng, ông Bernard Laroche có chết oan với cháu họ mình? Chỉ biết đoạn kết thực thụ là ông bà Villemin (Jean-Marie và Christine) đã dọn nhà lên thủ đô Paris và họ lại sinh thêm ba đứa con. Một gia đình bình thường và hạnh phúc theo báo Le Figaro cho biết.

Hiện nay, ông bà nội của bé trai đã mất và bà dì (em gái của bà nội) cùng với bốn thân nhân khác bị giữ điều tra tạm. Theo chuyên gia nét chữ và nhu liệu nói trên, bà nội và bà dì đã hợp tác để viết những lá thư hăm dọa năm 1983. Kết quả sẽ được khẳng định trong một thời gian gần. Chúng ta không khỏi bàng hoàng nghĩ đến nàng dâu và mẹ chồng như bên nhà ngày xưa. Trong khi đó, người Pháp thật sự thường cho rằng chàng rể với mẹ vợ mới là hay lục đục với nhau. (nd)