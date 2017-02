Ân xá quốc tế lên án CSVN tấn công người đi kiện Formosa

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International ) đã lên án sự việc công an của Cộng Sản Việt đã hành hung những người đi kiện Formosa và kêu gọi hành động trên toàn cầu để cảnh báo tình trạng này.

Amnesty đã phác họa lại khung cảnh những ngư dân đi kiện Formosa bị đàn áp và ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp trên toàn cầu.



Amnesty gợi ý mọi người gửi điện thư đến thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, bộ trưởng bộ công an Tô Lâm, và cả bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh.



Amnesty nói rõ việc hàng trăm công an được trang bị vũ khí đã chờ sẵn, mai phục và đánh đập kể cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ em.



“Nhân chứng – người giúp điều phối việc nạp đơn khởi kiện – tin rằng những người mặc thường phục không rõ danh tính lẩn trong đoàn người đang cầu nguyện và ném đá vào công an, những kẻ đã xịt hơi cay và dường như đã ném lựu đạn vào đoàn người. Trong khi chạy trốn, người dân tiếp tục bị tấn công đánh đập bằng gậy gộc và dùi cúi điện, lần này là do công an,” Ân Xá Quốc Tế nêu rõ.



Tổ chức nhân quyền này cũng cho biết hơn 700 người đã đi nạp 619 đơn kiện Formosa bằng xe máy và đi bộ vào ngày 14 tháng 2, 2017. Sự việc đã bị đẩy lên căng thẳng bằng đợt trấn áp của công an kể cả là đánh chảy máu linh mục Nguyễn Đình Thục.



Amnesty cũng nhấn mạnh ngay từ đầu sự nguy hại của thảm họa mà Formosa gây ra cho môi trường biển và các ngư dân miền trung Việt Nam. Hơn 270,000 ngư dân đã bị thiệt hại nặng nề từ khi Formosa xả thải trực tiếp xuống biển.



Trong bản lên tiếng này, Ân Xá Quốc Tế cũng nhắc đến sự kiện 506 đơn kiện Formosa bị bác bỏ, và trước đó là chuyến đi kiện bị ngăn cảm của hàng trăm ngư dân Nghệ An, đặc biệt là cuộc biểu tình của hơn 20,000 người trước trụ sở Formosa.



Cộng đồng cũng được biết thực trạng đời sống của người dân và cách mà nhà cầm quyền hành xử với sự cơ cực của người dân sau thảm họa môi trường.



“Sáu-trăm-mười-chín đơn kiện bị ngăn cấm đi nạp đơn tại Toà Án Kỳ Anh Hà Tĩnh là những cá nhân từ Nghệ An, những người không được liệt vào diện các đối tượng đền bù theo quyết định 1880 của thủ tướng chính phủ,” bản lên tiếng viết.



Việc cấm cản và hành hung linh mục và ngư dân đã bị truyền thông mạng xã hội và báo chí quốc tế phanh phui.



Tướng Tô Lâm và cả chính thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã coi chuyến đi kiện của người dân là “một vụ bạo loạn nhỏ” và yêu cầu xử lý mạnh tay.



Báo chí trong nước mấy ngày nay cũng dồn dập dùng mọi cách để vu khống chính nghĩa của giáo dân và cha Thục.



Với việc Ân Xá Quốc Tế, tổ chức nhân quyền lớn bậc nhất hiện nay trên thế giới, lên án vụ trấn áp các ngư dân đi kiện, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ cay cú vì hành động đê hèn đã bị vạch trần.

(Theo bài viết của Minh Nhật, GNsP)