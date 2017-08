Arsenal thảm bại trước Liverpool, Real Madrid suýt chết với Valencia

Tiền đạo Alexis Sanchez của Arsenal ngay sau khi đội mình thua Liverpool bàn thứ 3 trong trận ở sân Anfield, Liverpool, ngày 27/8. (Getty Images)

Roberto Firmino đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool trong trận với Arsenal ngày 27/8. (Getty Images)

Mohamed Salah của Liverpol với bàn thắng thứ 3 cho đội mình trong trận với Arsenal ngày 27/8. (Getty Images)

Daniel Sturridge ghi bàn thứ 4 cho Liverpool trong trận với Arsenal ngày 27/8. (Getty Images)

Bài THANH NGUYỄN

Nếu thứ Bảy có tất cả 25 trận cho 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu thì Chủ Nhật còn lại chẵn chòi 20 trận; nhiều nhất là Serie A bên Ý với 7 trận và ít nhất là Bundesliga bên Đức với hai trận.

Đáng chú ý nhất là ba trận bên Anh giữa Liverpool với Arsenal (4-0), Chelsea với Everton (2-0), Tottenham với Burnley (1-1); hai trận bên Ý giữa AC Milan với Cagliari (2-1), Napoli với Atalanta (3-1), một trận bên Pháp giữa Monaco với Marseille (6-1), và hai trận bên Tây Ban Nha giữa Getafe với Sevilla (0-1) và trận cuối cùng bên đó giữa Real Madrid với Valencia (2-2).

Đáng chú ý vì từ đây cho đến dứt mùa bóng 2017-18 vào cữ tháng Năm năm tới thì cuộc chạy đua tranh chức vô địch hay ít ra tranh cho được vị trí trong nhóm 10 đội hàng đầu của mỗi nước thì rồi ta cũng sẽ chỉ thấy quanh quẩn tên tuổi mấy đội này, cộng thêm nhưng đội hôm thứ Bảy mà ta coi như "đáng kể".

Chẳng hạn như bên Anh trong ngày Chủ Nhật thì năm rồi Liverpool hạng 4, Arsenal hạng 5, Chelsea là vô địch, Everton hạng 7, còn Tottenham là hạng nhì. Bên Pháp thì Monaco là vô địch. Bên Ý, AC Milan hạng 6, Napoli hạng 3. Bên Tây Ban Nha, Real Madrid là vô địch, Sevilla hạng 4.

Trong ngày Chủ Nhật, Chelsea chỉ thắng Everton 2-0 chứng tỏ là Everton không thuộc loại dễ ăn, cho dù đối với đương kim vô địch. Chỉ có Tottenham mà hòa 1-1 với Burnely hạng 16 thì mới có cái gì đấy không mấy bình thường, tuy đá banh vẫn có những trường hợp khá "bình thường" như vậy!

Nhưng trong ngày Chủ Nhật thì hai trận đáng bàn nhất là trận bên Anh giữa Liverpool với Arsenal và trận bên Tây Ban Nha giữa Real Madrid với Valencia.

Trận Liverpool - Arsenal

Hai đội Liverpool và Arsenal bên Anh đều là hai đội kỳ cựu, có tên tuổi từ lâu. Cả hai đều giàu có tuy không thấm tháp gì so vớ tiền của của cặp Manchester City và Manchester United. Tức là đội ngũ của cả hai đều thuộc hàng vững vàng, cứng cáp, các đội bên dưới ngó lên đều kiêng nể, còn các đội bên trên ngó xuống đều phải dè chừng! Một Liverpool năm rồi hạng 4 và một Arsenal hạng 5 thì rõ ràng cả hai đều không có lý do gì để "ngán" bất cứ anh nào, cho dù Man C và Man U đều có những cầu thủ thuộc loại đắt tiền nhất.

Trận ngày Chủ Nhật, Arsenal theo Cụ người Pháp Wenger từ London kéo quân lên miệt Tây Bắc ở Liverpool để đấu với đội của ông Klopp người Đức tại sân Anfield của phe này. Một đám fans của Arsenal kéo nhau theo ủng hộ gà nhà.

Mười bảy phút vào trận, Firmino của Liverpool ghi bàn thắng đầu tiên. Khá sớm đối với hai đội ngang ngửa, trong khi dưới miệt London, cùng lúc có trận Chelsea-Everton thì mãi đến phút 27 anh đương kim vô địch mới ghi được bàn thắng đầu tiên với anh hạng 7.

Liverpool hành quân theo phương án bấy nay của ông Thầy Klopp là tấn công ào ạt, tấn công từ mọi ngả. Banh đang từ giữa phần sân của Arsenal thì được Liverpool chuyền cho nhau qua cánh phải để từ đó nhắm cánh phải khung thành Arsenal mà tấn công. Không xong thì banh lại từ bên kia sân chuyền qua bên này, để chuẩn bị tấn công vảo cánh trái hoặc tử quãng giữa trước khung thành. Cứ kiểu đó mà phe áo đỏ của ông Klopp tiến quân vùn vụt, ngang dọc khắp sân; đội quân của ông Cụ Wenger cứ lóp ngóp đuổi theo mệt nghỉ.

Cụ Wenger ngồi ngoài nóng mình sao đấy, không mặc áo "veste" lên người, chỉ sơ-mi trắng cravate đỏ với quần xanh dương đậm thẳng nếp, khi thì bốc vội chai nước uông một ngụm, khi tì thọc ngón tay vào mồm làm động tác như thể xỉa răng.

Phút thứ 40, Liverpool phản công sau một đợt tập kích của Arsenal, Mané tiến banh vào cánh trái cấm địa Arsenal, sút chéo vào góc phải bên trong lưới trên cao. Thủ môn Cech không sao đỡ kịp. Trước và sau 2 bàn thắng thì Liverpool cũng đã sút lui sút tới cả năm bảy lượt, tuy Cech cứu được banh!

Hiệp 1 kết thúc với Liverpool gác Arsenal 2 bàn trắng.

Hiệp 2 phe Arsenal đấu có phần linh động hơn. Nhưng tập trung tấn công có nghĩa là phải bỏ trống phần nào hậu phương. Bởi vậy mà từ một cú phạt góc cho Arsenal vào phút thứ 56 bên cấm địa Liverpool, phe này lại đá thoát được quả banh ra xa về phần đất Arsenal. Cậu Mané đón được banh, một mình hộc tốc tiến banh vào chỗ không người, trừ thủ môn Cech dạng chân, dang hai cánh tay, khom mình chờ đối phó. Mané tiến banh sát vào cánh trái khung thành, né sao cho Cech không cản góc độ mình muốn sút, và sút chéo về hướng trên cao nơi gó phải khung thành. Quả banh lọt vào lưới; Liverpool gác Arsenal 3 bàn trắng.

Bên bìa sân ông Cụ Wenger đã khoác cái áo "veste" lên người cho đủ bộ complet cravate. Hẳn là ông Cụ đã cảm thấy ớn lạnh sao đấy! Ngoài sân, sau bàn thua của đội mình, Alexis Sanchez ngồi xổm trên cỏ, cúi đầu, vẻ chán chường! (Sanchez mà đấu trận này thì có nghĩa là cậu ta sẽ chẳng đi đầu quân đâu cả, cho dù có khá nhiều khách sộp từ mấy tháng nay chỉ ngồi rinh rập, chờ mở hầu bao để mua cậu ta về). Rồi người ta ta lại thấy Cụ Wenger xỉa răng với cái tăm, làm vài động tác soi xỉa rồi vứt cái tăm xuống đất. Lẽ ra chỉ có ông Klopp mới cần xỉa răng chứ còn ông Cụ Wenger đến đấy thua 3 bàn trắng, có "ăn" gì đâu mà phải xỉa răng?

Phút thứ 73, có lẽ ông Klopp cho rằng cậu Mané đóng góp như vậy đã cật lực lắm rồi cho nên gọi cậu ta vào, cho Sturridge ra thay.

Sturridge ra sân được chừng 3 phút thì Liverpool phản công. Mohamed Salah có banh nơi chân, chuyền qua cho Sturridge trong cấm địa; cậu này nhào lên đánh đầu lọt lưới mé bên phải. Và thế là Liverpool gác Arsenal 4 bàn trắng.

Còn chừng trên dưới mươi phút, Arsenal cố xoay sở để gỡ một bàn danh dự thế nhưng cứ theo con mắt người xem thì Arsenal không thua thêm bàn thứ 5 đã là may!

Với hồi còi kết thúc trận đấu, người ta thấy cậu người Đức Ozil của Arsenal ngồi tiu nghỉu tên cỏ, mặt buồn thiu. Cậu người Đức Emre Can của Liverpool bước tới ôm vai đồng hương Ozil mà vỗ về an ủi. Chả biết cậu Can có an ủi Ozil theo cái kiểu, "Đằng ấy việc gì phải buồn? Chẳng phải Herr Klopp cũng là người Đức như mình à?"

Sau trận đấu, Cụ Wenger họp báo đúng 2 phút. Trả lời câu hỏi :"Cụ thấy Arsenal đấu hôm nay có mặt nào không ổn?" Cụ đáp, "Không ổn đủ mọi mặt, từ đầu chí cuối"! Cụ là người xưa nay có phong cách của nhà hiền triết, rất mực từ tốn, nho nhã. Chứ còn bằng không thì thể nào Cụ cũng bật ra chữ "merde" mà bất cứ dân Pháp từ cao đến thấp, từ già đến trẻ nào khi bất mãn về chuyện gì là y như răng lòi ra chữ đó!

Trận Real Madrid - Valencia

Trận này thì chỉ cần tóm lược trong đôi dòng hết sức ngắn gọn! Một anh đương kim vô địch đấu với anh hạng 12 của mùa bóng năm rồi. Xem trận đấu thì khán giả người Việt ta cho dù có dè dặt đến mấy cũng dễ có suy nghĩ là "Cái kiểu này thì không biết Valencia nó thua một chục mười quả hay một chục mười hai như khi người ta mua trái cây"? Bởi cơ hội làm bàn của Real Madrid thì phải nói là đếm không xiết. Không có Ronaldo thế nhưng những đường banh của Isco với Asensio thay thế vào đấy thì có khi ngay đến Ronaldo cũng chưa chắc đã ngon lành bằng.

Chỉ có điều là ông Zidane người Pháp bấy nay vẫn cứ một mực tin tưởng nơi cậu người Pháp Benzema gốc Algerie như ông ta, mà Benzema thì lại hết sức thất thường, thỉnh thoảng vẫn có những cú sút thật đẹp mắt thế nhưng thường ra lại sút rất ấm ớ chứ không được như Ronaldo hay Messi, Suarez của đội Barcelona. Ông Zidane để cho Benzema chạy tiền đạo cùng với Bale.

Và đấy là cái sai lầm cho ngày Chủ Nhật này, bởi nếu thấy Benzema sút tầm bậy cả ba bốn cú banh ngay trước khung thành do đám Asensio, Isco, Bale, chuyền qua thì ông ta nên kíp thời rút Benzema vào, để cho Theo hoặc Vasquez ra thay.

Điển hình nhất là khoảng giữa hiệp 2, khi Marcello chuyền banh từ cánh trái cấm địa qua, Benzema đón được banh cách khung thành chừng 7 mét mà còn sút lệch qua khỏi cột gôn trái thì còn làm ăn được gì hơn? Lúc đó thì ông Zidane ngồi thụp xuống đất bên bìa sân và cứ thế đập mạnh bàn tay bình bịch xuống mặt cỏ để biểu lộ sự bực tức của mình.

Thành thử Asensio ghi được bản thắng vào phút thứ 10 thì phút thứ 18 Real phòng thủ có phần ỷ y, để Soler của Valencia gỡ hòa 1-1. Qua hiệp 2, vẫn cứ Real Madrid làm chủ tình hình nhưng rốt cuộc đến phút thứ 77 thì Kondogbia của Valencia lại ghi bàn thắng, gác RealMadrid 2-1 mới là trớ trêu!

Phước đức sao mà phút thứ 83, Real Madrid hưởng cú đá tự do trước ranh cấm địa bên cánh phải của Valencia. Asensio đứng ra sút chéo vào góc lưới bên trái; một cú sút mà cỡ như Ronaldo hay Messi chưa chắc đã sút đẹp bằng!





Karim Benzema đội Real Madrid nhăn mặt cay đắng sau khi lại sút không thành công một cú banh trong trận với Valencia ngày 27/8. (Getty Images)

Marco Asensio, người ghi bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid và bàn thắng thứ nhì để gỡ hòa với cú sút tự do bằng chân trái vào cuồi trận với đội Valencia ngày 27/8. (Getty Images)

Và thế là anh đương kim vô địch thay vì thắng anh hạng 12 năm rồi một cách không lấy gì làm khó khăn cho lắm thì rốt cuộc lại suýt chết với nó! Mỗi bên vì hòa cho nên chỉ được 1 điểm thành thử ai nấy đều cùng đấu xong 2 trận như Barcelona và Atletico Madrid nhưng tình hình vào cuối ngày là Real Sociedad đứng đẩu bảng với 6 điểm, Barcelona đứng nhì với 6 điểm (kém bàn thắng), Leganes đứng 3 với 6 điểm, Atletico Madrid dứng hạntg 4 với 4 điểm, và Real Madrid đứng hạng 5 với 4 điểm (kém bàn thắng).

Vài tuần nữa thì chắc chắn Real Sociedad sẽ không còn đấy ở đầu bảng. Leganes cũng vậy. Nhưng Barcelona với Atletico thì chắc chắn vẫn sẽ lởn vởn trong nhóm đầu bảng, kể cả Real Madrid. Nhưng vấn đề là muốn tranh chức vô địch thì phải tránh để thua hay hòa được chừng nào hay chừng đó!

Mùa bóng 2015-16 Real Madrid chẳng từng để Barcelona đoạt chức vô địch vì thua nó vỏn vẹn có mỗi 1 điểm là gì?