Ba đấu thủ UCLA được về Hoa Kỳ

LOS ANGELES - Ba đấu thủ bóng rổ của trường UCLA, bị cáo buộc trộm cắp tại Trung Quốc, đã được cho trở về Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba. Liên đoàn thể thao Pac-12 xác nhận các đấu thủ LiAngelo Ball, Jalen Hill, và Cody Riley, đã về Los Angeles, và vấn đề "đã được giải quyết với sự đồng ý của nhà chức trách Trung Quốc." Các sự kiện này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump cho biết ông đã nhờ Chủ Tịch Tập Cận Bình giúp giải quyết vụ rắc rối.

Liên đoàn Pac-12 nói: "Chúng tôi rất mừng vì các đấu thủ đã được cho trở về nhà. Chúng tôi biết ơn các quyết định của Trung Quốc, và sự lịch thiệp và chuyên nghiệp của các viên chức địa phương. Sau cùng, chúng tôi muốn cám ơn tổng thống, Tòa Bạch Ốc, và Bộ Ngoại Giao, vì các nỗ lực của họ trong sự việc này." Thông báo của Pac-12 không cho biết liệu các đấu thủ có phải chịu sự trừng phạt nào hay không, khi họ quay về quê nhà. Tuy nhiên, hiệu trưởng UCLA Gene Block nói rằng: "UCLA coi việc phạm pháp là vấn đề nghiêm trọng. Bất kỳ thành viên nào của UCLA không duy trì các giá trị đạo đức của trường đều sẽ bị đánh giá lại. Trong trường hợp này, Phòng thể thao và Phòng đạo đức sinh viên sẽ điều tra các sinh viên liên quan trong sự việc."

Ball, Hill, và Riley - vốn là sinh viên năm nhất - đã bị bắt vào tuần trước vì tội trộm cắp, ngay trước khi đội UCLA có trận đấu với đội Georgia Tech tại Thượng Hải. Camera an ninh cho thấy 3 đấu thủ này đã lấy trộm hàng hóa tại 3 cửa tiệm trong 1 khu thương mại sang trọng gần khách sạn của họ. Đội bóng rổ UCLA đã quay về Hoa Kỳ vào thứ Bảy trước mà không có các thành viên bị cáo buộc ăn trộm. Chuyến bay của Ball, Hill, và Riley đã về đến LAX vào chiều thứ Ba.

FDA cho phép sử dụng thuốc viên điện tử

WASHINGTON DC - Cơ quan Quản Lý Thực phẩm và Dược Phẩm FDA đã phê chuẩn loại thuốc viên điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ, có tác dụng giúp theo dõi bệnh nhân có uống thuốc đều đặn hay không. Loại thuốc này có tên là Abilify MyCite, được gắn một thiết bị cảm biến rất nhỏ và có thể tiêu hóa được. Thiết bị cảm biến sẽ kết nối với một miếng dán được bệnh nhân dán trên người. Miếng dán này sau đó sẽ chuyển các dữ liệu y tế đến một chương trình trên điện thoại di động.

Người bệnh sẽ tự quyết định về việc có chuyển các dữ liệu y tế này đến bác sĩ của họ hay không. Abilify là loại thuốc trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, và là một cách điều trị bổ sung cho bệnh trầm cảm. Thiết bị cảm biến trên thuốc Abilify chỉ lớn bằng một hạt cát, được làm từ silicon, đồng, và magnesium. Tín hiệu điện tử sẽ được khởi động khi thiết bị cảm biến tiếp xúc với acid trong bao tử. Thiết bị cảm biến sau đó sẽ đi qua hệ tiêu hóa của cơ thể một cách bình thường.

Miếng dán mà người bệnh dán trên xương sườn trái sẽ nhận tín hiệu vào vài phút sau khi viên thuốc được tiêu hóa. Miếng dán sau đó sẽ gởi các thông tin gồm thời gian và liều lượng thuốc, đến một chương trình trên điện thoại thông qua Bluetooth. Miếng dán này cũng có thể ghi lại một số thông tin của người bệnh như mức độ vận động, thời gian ngủ, và nhịp tim. Miếng dán này cần được thay thế sau mỗi 7 ngày. Thuốc viên điện tử này là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu của hãng dược Nhật Bản Otsuka, và hãng thiết bị y tế Proteus Digital Health.

Hệ thống Forever 21 bị lộ thông tin thẻ tín dụng

LOS ANGELES - Một cuộc điều tra hiện đang diễn ra vào hôm thứ Ba, sau khi có báo cáo cho rằng, các thẻ tín dụng được sử dụng tại một số cửa hàng Forever 21 đã bị lộ thông tin. Phát ngôn viên của Forever 21 cho biết, báo cáo từ "một bên thứ ba" đã khiến hãng này phải điều tra hệ thống quản lý thông tin tín dụng, liên quan đến các giao dịch bằng thẻ tại các cửa hàng Forever 21, từ tháng 3 đến tháng 10 năm nay.

Đại diện Forever 21 nói, các khách hàng - nếu phát hiện bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào - cần phải thông báo với ngân hàng ngay lập tức. Do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, Forever 21 từ chối tiết lộ các cửa hàng liên quan trong sự việc.

Amazon thuê 3,000 nhân viên tại Nam Cali

SAN BERNARDINO - Amazon vừa cho biết, hãng bán lẻ online này đang cần thêm 3,000 nhân viên thời vụ tại vùng Inland Empire, để phục vụ khách hàng trong mùa lễ năm nay. Các công việc thời vụ này chủ yếu ở vùng San Bernardino và Moreno Valley. Đây là 1 trong những đợt thuê mướn lớn nhất của Amazon, kể từ khi hãng này thiết lập mạng lưới kho hàng tại các quận hạt Riverside và San Bernardino. Vùng Inland Empire là trung tâm chuyển hàng của Amazon tại miền nam California, và hiện đang có hơn 17,000 nhân viên, làm việc tại 7 trung tâm lưu trữ và phân phối hàng hóa.

Tiền lương theo giờ của nhân viên Amazon có mức thấp nhất là $11.75 Mỹ kim, và các nhân viên cần phải làm việc ít nhất 30 giờ hoặc hơn trong một tuần. Amazon đang mở một buổi tuyển dụng nhân viên vào thứ Tư, từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, tại trung tâm hội nghị Moreno Valley. Những người cần thêm thông tin có thể vào xem tại trang web Amazondelivers.jobs.

Bốn trường học tại OC phải tăng cường an ninh sau lời đe dọa trên mạng

ANAHEIM - Bốn trường trung học tại Orange County đã phải tăng cường an ninh, sau khi nhiều lời đe dọa bạo lực được đăng lên mạng. Nhà chức trách cho rằng, hiện không có dấu hiện cho thấy những lời đe dọa này là đáng tin cậy. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tăng số lượng nhân viên tuần tra tại 4 ngôi trường bị nhắc tên trong thông điệp trên mạng, gồm các trường Magnolia, Western, Cypress, và Buena Park.

Lời đe dọa được đăng lên Snapchat và Instagram, được phát hiện vào tối Chủ Nhật, có nội dung cho biết các vụ bạo lực sẽ xảy ra vào thứ Sáu này. Các phụ huynh tại Buena Park đã nhận được điện thoại từ trường, khẳng định nhà chức trách đã biết về sự việc, và đang điều tra để bảo đảm sự an toàn của sinh viên. Ba trường học còn lại thuộc học khu Anaheim. Học khu này cũng đã ra thông cáo nói rằng, lời đe dọa này "không hề khôi hài chút nào, và bất kể ý định của nghi can là gì, đây vẫn là hành động phạm pháp, và nhà chức trách sẽ truy tố đến cùng nếu tìm ra người chịu trách nhiệm cho sự việc."