Bannon mạt sát Trump về chính sách A Phú Hãn

Stephen Bannon đang nghe Donald Trump nói trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc trong tháng Giêng năm nay.

HOA THỊNH ĐỐN – Mới rời Tòa Bạch Ốc chưa tới một tuần, cựu chiến lược gia Steve Bannon đã mở một cuộc chiến tấn công Tổng Thống Donald Trump. Ông Bannon đã trở về vai trò như xưa là tổng giám đốc của Breitbart News, một tờ báo mạng cực bảo thủ, và qua tờ báo này, Bannon đã bắn mấy phát đầu tiên sau khi Trump đọc diễn văn nói về sự thay đổi trong chính sách Afghanistan được truyền hình trực tiếp đêm thứ Hai.

Trong bài diễn văn, tổng thống cam kết tăng quân số vào cuộc chiến ở A Phú Hãn. Bài diễn văn chấm dứt chưa được bao lâu thì có tới năm bài viết đăng trên Breitbart News đều có giọng chỉ trích nghiêm khắc, mặc dù tờ báo này từng tuyên bố ủng hộ và cổ vũ cho chiến thắng của ông Trump.



Nội dung bài viết số một nhấn mạnh nỗi thất vọng của nhiều người, từng ủng hộ lời kêu gọi của ông Trump trong thời gian vận động tranh cử, đó là chấm dứt sự can thiệp của Mỹ ở ngoại quốc vì quá tốn kém, để dành tiền xây dựng đất nước, chỉ “ưu tiên cho nước Mỹ mà thôi.



Nội dung bài viết số hai nói rằng tổng thống ngày càng xa rời chính sách "America First" của ông, cho rằng ông lặp lại những lời hứa mơ hồ của các vị tổng thống trước.



Nội dung bài viết số ba nhận xét rằng bài diễn văn không chỉ cho thấy tổng thống thay đổi quan điểm, mà còn cho thấy A Phú Hãn sẽ là nơi ông Trump bị sa lầy.



Nội dung bài viết số bốn than phiền người Mỹ nhận ra sự sai lầm khi bầu cho ông Trump.

Nội dung bài viết số năm cho biết tổng thống Hoa Kỳ đưa ra một quyết định tệ hại khi đồng ý đổ thêm quân vào Afghanistan. Đó là một canh bạc xấu. Trump từng là ông chủ của các sòng bạc lớn nhất ở nước Mỹ, lẽ ra ông phải biết điều đó.



Ngay sau khi tổng thống kết thúc bài diễn văn, tờ Washington Post viết tin rằng bài diễn văn là cuộc thử nghiệm cho mối quan hệ kế tiếp giữa ông Trump với ông Bannon. Washington Post cũng tin rằng ông Bannon không thích thú những điều mà tổng thống tuyên bố qua bài diễn văn, và điều đó đã được chứng minh bằng một loạt bài viết trên Breitbart News, tấn công ào ạt vào quyết định của ông Trump.



Tổng Thống nói rằng bản năng ban đầu của ông là rút quân về, nhưng sau khi được các cố vấn an ninh quốc gia thuyết phục, ông tin rằng cần phải tăng cường khả năng của Hoa Kỳ để ngăn chặn phe Taliban lật đổ chính quyền Afghanistan non trẻ. Tuy nhiên theo Washington Post, chắc chắn ông Bannon không tin vào điều đó, mà nghĩ rằng tổng thống đang phản bội những cử tri đã bỏ phiếu cho ông.



Sau bài diễn văn của Tổng Thống Donald Trump, ngay cả Nghị Sĩ Cộng Hòa Marco Rubio (tiểu bang Florida) cũng không thể im lặng. Ông gởi đi một tin nhắn trên Twitter. Tin nhắn chỉ có năm chữ: "Mọi thứ đều đảo lộn." Trong quá khứ, ông Rubio từng là ứng cử viên tổng thống và là đối thủ của thương gia tỷ phú New York, từng bị Breitbart News tấn công không chút thương xót.



Tuy nhiên, ông Rubio một mặt tìm cách bênh vực cho sự thay đổi của tổng thống, bằng cách sử dụng lại lập luận của tổng thống. Mặt khác, "nhà bình luận" Rubio bác bỏ những cáo buộc của các tác giả của Breitbart News, đang tập trung sự tấn công vào ông Trump.



Nhưng theo Washington Post, điều này không có nghĩa là Breitbart News rời khỏi chuyến tàu Donald Trump vĩnh viễn. Nó chỉ có nghĩa là mối thù giữa ông Bannon và ông Trump là có thật, và mọi chỉ trích lẫn cáo buộc sẵn sàng bùng lên mỗi khi ông Bannon nghĩ rằng tổng thống đang phản bội lại một lời hứa "tưởng là đinh đóng cột."