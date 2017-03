Bắt người mẹ bỏ con gái giữa chợ

RIVERSIDE – Cảnh sát Riverside hôm thứ Ba đã bắt giữ một phụ nữ, bị cáo buộc đã cố tình bỏ rơi con gái 2 tuổi tại một cửa hàng Food 4 Less. Nhà chức trách cho biết Chiengkham Vilaysane, 31 tuổi, bị camera an ninh ghi lại cảnh đi vào cửa hàng Food 4 Less vào hôm Chủ Nhật cùng con gái nhỏ. Khi vào cửa hàng, cô bé chạy lạc đi nơi khác, và Vilaysane cũng không thèm đi tìm con mà tiếp tục mua sắm.

Khi một người tốt bụng đưa bé gái 2 tuổi đến chỗ Vilaysane, cô ta đã nói với người tốt bụng này rằng “cứ bỏ nó ở đó.” Người mẹ 31 tuổi này sau cùng đã bỏ con gái lại cửa hàng sau khi trả tiền cho các món hàng hóa. Cảnh sát cho biết, cô bé 2 tuổi đã nhận dạng người phụ nữ trong video an ninh là mẹ của bé. Vilaysane có thể sẽ bị truy tố tội gây nguy hiểm cho trẻ em, vốn là một tội đại hình. Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân Vilaysane vất bỏ con gái.

LAX hủy hơn 130 chuyến bay vì bão tuyết ở miền đông

LOS ANGELES – Do bão tuyết đang hoành hành dữ dội ở vùng Đông Bắc và trung-Atlantic vào hôm thứ Ba, các hãng hàng không đã phải hủy hơn 130 chuyến bay, vốn sẽ khởi hành hoặc hạ cánh tại phi trường quốc tế Los Angeles. Trên toàn quốc, khoảng 6,000 chuyến bay đã bị hủy, trong lúc cơn bão tuyết cuối mùa đang đổ tuyết dày đặc xuống khu vực giữa Boston và Washington DC.

Tất cả mọi chuyến bay từ Los Angeles đến New York và New Jersey đều bị hủy, và một số hành khách được cho biết rằng, sớm nhất là phải đến thứ Năm, các máy bay mới có thể di chuyển đến vùng đông bắc Hoa Kỳ.

Malibu tuyên bố trở thành thành phố trú ẩn

MALIBU – Hội đồng thành phố Malibu vào tối thứ Hai đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2, để tuyên bố rằng thành phố này từ nay sẽ là “thành phố trú ẩn.” Việc trở thành “thành phố trú ẩn” có nghĩa là các nhân viên thành phố của Malibu sẽ không hỗ trợ chính quyền liên bang trong việc thực hiện luật di trú. Vấn đề này đã gây chia rẽ tại thành phố trong nhiều tuần qua, nhưng đa số thành viên của Hội đồng thành phố nói rằng, họ cảm thấy lo ngại trước báo cáo cho biết, 80 sinh viên tại các trường công lập của Malibu đang sống tại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, hoặc là con em của những người đi vào Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp lệ.

Những thành viên Hội đồng thành phố Malibu phản đối quyết định nêu trên nói rằng, đây là một hành động tuyên truyền nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của một số người. Thành phố Malibu mỗi năm chỉ nhận chưa tới $50,000 Mỹ kim tiền tài trợ từ liên bang. Do đó, sự trừng phạt tài chính mà các “thành phố trú ẩn” có thể phải gánh chịu không phải là vấn đề lớn tại Malibu.

Phi cơ dân sự được dùng làm phòng thí nghiệm trên không

MARYLAND – Hãng Lockheed Martin hôm thứ Hai đã giới thiệu Phòng thí nghiệm tình báo đa năng trên không (AML), được chế tạo trên khung thân máy bay dân dụng Gulfstream III cải tiến. Nó sẽ cung cấp nơi nghiên cứu sự hoạt động giữa hàng loạt cảm biến với hệ thống trên máy bay, từ đó phát triển những ứng dụng cho quân sự và dân sự. "AML vừa được nâng cấp để tăng khả năng cung cấp thông tin tình báo mang tính chiến lược", đại diện Lockheed Martin cho biết. Mục tiêu của AML là tự động thu thập và tổng hợp dữ liệu radar thô thành thông tin tình báo hữu ích.

AML đang thử nghiệm hệ thống điều khiển cảm biến tự động, cho phép người điều khiển tập trung lên kế hoạch nhiệm vụ và cung cấp thông tin tình báo, thay vì phải trực tiếp điều khiển cảm biến. Phòng thí nghiệm này áp dụng công nghệ cắm và chạy (plug-and-play), cho phép nó giao tiếp với các trạm tình báo có công nghệ ít phức tạp hơn trên mặt đất. Chiếc Gulfstream III còn được trang bị hệ thống cảm biến quang điện và hồng ngoại, radar khẩu độ tổng hợp, hệ thống mạng liên lạc và tình báo điện tử (ELINT). AML đã có 4,000 giờ làm nhiệm vụ trong tình huống thực tế.

Dùng máy in 3D chế tạo súng phóng lựu

HOA THỊNH ĐỐN – Quân đội Hoa Kỳ đang thử nghiệm công nghệ in vũ khí 3D bằng hệ thống Chế tạo đạn dược nhanh (RAMBO). Hệ thống này được dùng để sản xuất toàn bộ 50 linh kiện của súng phóng lựu M203A1 40 mm, chỉ trừ lò xo và đinh vít. "Công nghệ này có thể giúp cung cấp đạn dược cho binh sĩ nhanh hơn", đại diện quân đội tuyên bố. Thử nghiệm ban đầu với khẩu M203A1 và đạn huấn luyện chế tạo từ máy in 3D cho thấy tiềm năng của công nghệ này.

"Đợt bắn thử gồm 15 phát cho thấy không có dấu hiệu giảm phẩm chất. Tất cả các viên đạn đều bắn tốt, trong khi súng phóng lựu hoạt động đúng như dự kiến", đại diện Trung tâm hỗ trợ mua sắm trang bị (ASC) thuộc lục quân Hoa Kỳ cho biết.

Các quả đạn 40 mm được chế tạo bằng hệ thống RAMBO có vận tốc đầu nòng bằng 95% loại đạn sản xuất theo phương pháp thông thường. Vận tốc đầu nòng của đạn in 3D bị giảm 5% vì vỏ đạn bị nứt, nhưng vấn đề này lại cho thấy sự linh hoạt trong công nghệ in 3D, khi chỉ cần khắc phục bằng cách thay đổi thiết kế viền đạn và in thêm chi tiết, mà không cần lắp đặt thêm công cụ nào khác như dây chuyền sản xuất đạn bình thường.

Toàn bộ linh kiện của khẩu M203A1 chỉ mất 35 tiếng để hoàn thiện, mang lại hy vọng về việc tiết kiệm chi phí hậu cần cho quân đội Hoa Kỳ.