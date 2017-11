Bị bắn thủng bụng, còn sống

Viên đạn nằm trong bụng ở phía dưới bức hình.



HÀ NỘI - Các bác sĩ tại bệnh viện E đã mổ khẩn cấp và cứu được mạng sống của một nữ bệnh nhân giấu tên, 31 tuổi. Cô này sống ở Xuân La, Bắc Từ Liêm, bị đạn bắn trúng vào trong bụng.



Cô được đưa đến bệnh viện gần nửa đêm thứ Hai, 20 tháng 11trong tình trạng hoảng sợ, đau khắp vùng bụng và có vết thương rộng 1cm ở vùng mạn sườn phải.



Quan sát vết thương, các bác sĩ nhận thấy có dấu hiệu thấu bụng (thủng bụng). Kết quả sau siêu âm cho thấy, xuất hiện nhiều chất lỏng trong ổ bụng và có một đầu đạn nằm ngay mạn sườn trái của bệnh nhân.

Họ lập tức đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu để tiến hành mổ lấy viên đạn ra.



Bác sĩ Trần Thượng Việt thuộc khoa giải phẫu thận tiết niệu và nam học là người trực tiếp tiến hành ca mổ cấp cứu cho nữ bệnh nhân. Bác sĩ Việt cho biết, tổn thương ổ bụng bệnh nhân gặp phải là thủng đại tràng ngang 4 lỗ. Các bác sĩ buộc phải cắt phần đại tràng ngang và đưa hai đầu ra thành bụng làm hậu môn nhân tạo. Nếu không cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể đã chết do thủng đại tràng, sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc.



Trong ngày thứ Ba thì bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được chuyển xuống khoa ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị. Cô ta sẽ nằm ở bệnh viện khoảng 10 ngày trước khi được về nhà.



Theo lời kể của các thân nhân, người phụ nữ 31 tuổi gặp nạn khi đang đi ngoài đường vào đêm thứ Hai. Thời điểm đó nạn nhân nghe một tiếng nổ giống như súng tại khu vực đường Xuân La. Nạn nhân đã cùng một số người bỏ chạy nhưng vẫn bị "đạn lạc" bắn trúng vùng bụng.

Hiện công an đang điều tra kẻ nổ súng trong vụ này.