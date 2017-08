Binh lính Ấn, Tàu xô xát tại biên giới

Lính Trung Hoa và Ấn Độ giáp mặt nhau trong vùng biên giới.NEW DELHI – Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra một vụ xô xát tại tây Himalaya vào hôm thứ Ba, làm tăng thêm căng thẳng giữa hai quốc gia. Viên chức ở thủ đô New Delhi cho biết, lực lượng Ấn Độ đã ngăn cản một nhóm binh sĩ Trung Quốc, đang tìm cách đi vào lãnh thổ Ấn Độ tại Ladakh, gần hồ Pangong. Đây là địa điểm thu hút nhiều du khách của vùng Ladakh, nằm gần biên giới.Một số binh sĩ Trung Quốc đã cầm theo gạch đá và gậy sắt, và nhóm này bị cáo buộc đã ném đá vào lực lượng Ấn Độ. Vụ xô xát khiến binh sĩ cả hai phía bị thương nhẹ. Vào sáng thứ Tư, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Ấn Độ tôn trọng các quy định của hiệp ước Line of Actual Control, để duy trì hòa bình và ổn định tại biên giới. Từ lâu nay, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về việc xâm nhập biên giới, nhưng các vụ đụng độ rất hiếm khi xảy ra.Sự việc lần này diễn ra trong bối cảnh quân đội hai nước đang trong thế đối đầu nhau tại cao nguyên Doklam ở phía đông, thuộc một phần khác của đường biên giới miền núi dài 3,500 cây số, chưa được đánh dấu rõ ràng giữa hai nước. Trung Quốc đã liên tục yêu cầu Ấn Độ đơn phương rút quân khỏi Doklam, hoặc sẽ phải đối mặt với nguy cơ leo thang quân sự. Các hãng truyền thông nhà nước của Trung Quốc cũng đe dọa rằng, nếu không rút quân, Ấn Độ sẽ gặp phải một kết cục tồi tệ hơn nhiều, so với thất bại trong cuộc chiến biên giới ngắn ngủi vào năm 1962.