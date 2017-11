Các tài tử vướng tai tiếng tình dục sẽ không bị tước sao trên Đại Lộ Danh Vọng

Đạo diễn Brett Ratner mới được gắn sao trên Đại Lộ Danh Vọng hồi tháng 1, 2017. (Getty Images)



LOS ANGELES - Mới đây, để trả lời thắc mắc của truyền thông, Phòng Thương Mại Hollywood - nơi quản lý Đại Lộ Danh Vọng (Walk of Fame) nổi tiếng - cho biết, các tài tử như Kevin Spacey, Brett Ratner hay bất cứ người nào trong tương lai, nếu có bị tố cáo tấn công tình dục, cũng sẽ không bị xóa ngôi sao và tên trên Đại Lộ Danh Vọng của Hollywood.



Các tài tử Kevin Spacey và Brett Ratner đều đã được gắn sao trên Đại Lộ Danh Vọng vì những đóng góp cho ngành công nghiệp giải trí Hoa Kỳ. Hiện tại, sự nghiệp của họ đang lung lay sau khi bị nhiều nạn nhân tố cáo.



"Chúng tôi mới nhận được thắc mắc rằng, những người đã được gắn sao trên Đại Lộ Danh Vọng, nhưng lại có hành động sai trái, liệu có bị tước bỏ ngôi sao hay không. Câu trả lời là không," ông Leron Gubler, đại diện Phòng Thương Mại Hollywood, cho biết. "Đại Lộ Danh Vọng Hollywood là một địa điểm lịch sử đã được công nhận. Một khi ai đó được khắc tên, họ đã trở thành một phần lịch sử của địa danh."



Đây không phải là lần đầu tiên Phòng Thương Mại Hollywood gặp phải câu hỏi kiểu này. Giám đốc quá cố của cơ quan, ông Johnny Grant, từng có lần trả lời báo chí rằng: "Các ngôi sao được vinh danh nhờ thành tựu của họ trong lãnh vực giải trí và đóng góp cho cộng đồng. Quan điểm chính trị hay những hành động sai trái sẽ không khiến họ đánh mất ngôi sao mà họ đã giành được."



Tài tử Kevin Spacey được gắn sao trên Đại Lộ Danh Vọng từ năm 1999. Trong khi đó, đạo diễn, nhà sản xuất Brett Ratner mới nhận vinh dự hồi tháng 1 năm nay. Spacey bị một diễn viên cáo buộc đã tấn công tình dục khi anh này còn trong tuổi vị thành niên, còn Ratner bị sáu diễn viên, người mẫu cáo buộc là đã tấn công tình dục họ.



Lần gần nhất Đại Lộ Danh Vọng đối mặt với câu hỏi tương tự từ báo chí là trường hợp của nghệ sĩ hài Bill Cosby hồi 2015. Cư dân mạng khi đó đã tổ chức ký tên trên thỉnh nguyện thư, nhằm kêu gọi Phòng Thương Mại Hollywood tước bỏ ngôi sao của Cosby, sau khi ông bị nhiều phụ nữ tố cáo tội cưỡng hiếp.



Vấn đề lạm dụng tình dục đang gây ra nhiều tai tiếng lớn tại Hollywood sau khi nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bị báo chí chỉ tên hồi cuối tháng 9. Người mới nhất "gia nhập" danh sách đáng xấu hổ là danh hài Louis C.K. - người lồng tiếng cho chú chó Max trong hoạt hình The Secret Life of Pets (2016).



Các cáo buộc lạm dụng tình dục không ngừng lại ở Hollywood, mà đang lan rộng đến chính trường Hoa Kỳ, với người mang tai tiếng nhiều nhất hiện nay là ứng cử viên Nghị Sĩ của tiểu bang Alabama, ông Roy Moore.