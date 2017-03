Cần tiền cho công viên, California bán bảng số xe mới có hình cây tùng

Bảng có giá $50 cho đợt phát hành đầu tiên.SACRAMENTO – Cơ quan quản lý các công viên tiểu bang có phong cảnh ngoạn mục của California, từ những rừng cây tùng đỏ uy nghi, cho tới những vùng sa mạc mênh mông và các bãi biển bạt ngàn đang mở một cuộc gây quỹ. Cơ quan này đã trải qua những khó khăn về tài chánh trong năm năm vừa qua, với những vụ đóng cửa các công viên, và thậm chí mới đây một cây tùng cổ thụ nổi tiếng mà xe có thể chạy băng qua gốc cây, bị ngã xuống trong mùa đông trong những trận giông tố lớn.Vì vậy những người yêu thích các công viên thiên nhiên này đang đưa ra một giải pháp nhằm vừa quảng cáo cho 280 công viên, đồng thời gây quỹ cho hệ thống công viên khả kính lâu đời, bằng một loạt bảng số xe tưởng niệm.Bảng số sẽ có hình của một khu rừng hồng tùng. Nhưng theo luật thì cơ quan cần phải có 7,500 đơn đặt hàng được trả tiền trước, từ nay cho tới ngày 18 tháng Năm, để cho Nha Lộ Vận tiểu bang bắt đầu sản xuất loại bảng số xe ấy.Tính cho nay mới có khoảng dưới 1,000 đơn đạt hàng. Các nhóm bảo vệ môi trường đang gia tăng những nỗ lực, để bán được càng nhiều tấm bảng số càng tốt, trong hai tháng sắp tới.Từ năm 1918, Save the Redwoods League (Liên Đoàn Cứu Cây Hồng Tùng), một tổ chức phi lợi nhuận ở San Francisco, bảo tồn 200,000 mẫu rừng hồng tùng. Trong số những khu rừng ấy, có nhiều cây cổ thụ hơn 1,000 tuổi đã bị đốn. Nhóm này đã đưa hồng tùng thêm vào các khu công viên tiểu bang như Big Basin, Butano, Portola Redwoods, Redwoods Humboldt, Jedediah Smith, và Prairie Creek.Các bảng số in hình các khu công viên tiểu có giá là $50 Mỹ kim cho đợt phát hành đầu tiên, và $40 cho mỗi năm sau đó, và cho các cá nhân, $98 cho phát đầu tiên và $78 mỗi năm sau đó. Để đặt hàng, hãy vào trang web https://parksplate.parks.ca.gov Số tiền gây quỹ được, nếu những tấm bảng số ấy hội đủ điều kiện, sẽ tài trợ cho những dự án công viên tiểu bang mà công chúng có thể thưởng ngoạn và trân trọng.California có 12 loại bảng số đặc biệt. Một loại bảng in hình khu viên Yosemite thu được $19.6 triệu đô la cho các dự án tại khu lâm viên quốc gia Yosemite National Park. Một loại bảng số Snoopy vừa mới đây được chấp thuận và thu được tiền cho các bảo tàng viện của California. Một loại bảng số có hình đuôi cá voi thu được $26,5 triệu cho các chương trình duyên hải. Và một loại bảng số in hình cựu chiến binh thu được $12.7 triệu cho các chiến binh.Tính chung, những bảng số ấy đã thu về được cộng chung lại $217 trong những năm qua. Loại bảng số KIDS đĩa nhỏ, có hình một bàn tay nhỏ, đã được thu được hơn $61.9 triệu, dành cho việc phòng chống ngược đãi trẻ em và những vấn đề về sức khỏe trẻ em.Luật của tiểu bang đòi phải có 7,500 tấm bảng số được đặt mua trong một năm, để cho bất cứ loại bảng số được chuyên biệt hóa nào được in ra. Những người ủng hộ các loại bảng số ấy có thể được triển hạn một năm nếu cần. Nhưng loại bảng số in hình công viên, cho đến nay chưa nhận được cùng một mức chú ý như những loại bảng số khác, lúc này đang ở trong giai đoạn gia hạn.Nếu 7,500 tấm bảng số không đặt hàng trước, cho đến ngày 18 tháng Năm, thì tiền của những người đặt mua sẽ được hoàn lại.Hệ thống công viên tiểu bang của California bắt đầu vào năm 1864, khi Tổng Thống Abraham Lincoln dành riêng một phần của Yosemite, bao gồm Mariposa Grove và Yosemite Valley, để làm một khu công viên được tiểu bang bảo vệ (sau đó trở thành một khu công viên quốc gia). Hệ thống ấy bắt đầu một cách nghiêm túc trong năm 1902, khi các nhà lập pháp tiểu mua những cây hồng tùng trong khu vực Big Basin, sau khi Andrew P. Hill, một nhiếp ảnh gia ở San Jose, phát động một chiến dịch để ngăn chặn việc đốn hạ những cây ấyNgày nay California có hệ thống công viên tiểu bang tốt nhất tại Hoa Kỳ, với 340 dặm bờ biển, 970 dặm nhìn ra phía hồ và sông, 15,000 địa điểm cắm trại, và 4,500 dặm đường mòn. Mỗi năm có hơn 67 triệu du khách tới thăm những chỗ khác nhau, như Hearst Castle, sa mạc Anza Borrego Desert, Sutter's Mill, núi Mount Diablo, núi Mount Tamalpais, và những con hải cẩu lớn của Ano Nuevo trên bờ biển San Mateo County.Tuy nhiên, hệ thống này phải vất vả với những khoản thiếu hụt tài trợ, một khối lượng công tác bảo trì bị ứ đọng, trị giá ước tính khoảng $1.3 tỷ USD, và những trận giông tố trong mùa đông này. Những trận ấy đã làm đóng cửa bốn khu công viên ở Big Sur, và quật ngả cây Pioneer Cabin Tree nổi tiếng. Đây là một cây hồng tùng khổng lồ, mà nhiều thế hệ tài xế lái xe chạy xuyên qua, ttong khu công viên tiểu bang Calaveras Big Trees State Park, ở vùng chân núi Sierra.