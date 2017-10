Cánh gà chiên bơ mật ong

Bài MAANGCHI.COM



Mùa này sao mà thịt gà rẻ ghê nơi! Cánh gà vài chục xu một pound! Tỏi gà cũng chẳng đắt hơn xu nào! Nhân dịp thịt gà rẻ như vậy, Bếp Hồng mời quý vị làm món cánh (hay tỏi) gà chiên bơ nhé. Chà, cả gia đình vừa quây quần quanh mâm cơm, vừa thưởng thức món ăn nóng dòn này, không còn gì thích hơn!







NGUYÊN LIỆU

A. Cho món thịt gà

- 2 pounds cánh gà (hoặc tỏi gà)

- 1/2 muỗng muối

- 1/4 muỗi tiêu bột

- 2 quả trứng

- 1/4 chén bột khoai tây (hoặc bột bắp)

- 1/4 chén bột mì (all purpose flour)

- 1/2 muỗng bột nổi (baking powder)

- 1/4 chén hột bí (hoặc hột hướng dương)

- 4 chén dầu ăn





B. Cho món nước sốt bơ mật ong:

- 4 muỗng bơ nước

- 2 tép tỏi, đập dập và xắt nhuyễn

- 1/4 chén đường trắng (hoặc đường nâu)

- 2 muỗng nước tương (xì dầu)

- 2 muỗng mật ong





CÁCH LÀM

A. Chuẩn bị món thịt gà

1. Dùng một tô to. Cho thịt gà vào tô, trộn với muối và tiêu.

2. Đập hai quả trứng gà, cho vào tô. Cho thêm bột bắp, bột mì và bột nổi vào trong tô.

3. Dùng tay (có thể đeo găng) trộn hỗn hợp trong tô này thật đều.





B. Chuẩn bị chiên thịt gà!

1. Dùng một chảo to có bán kính 12 inch, tương đương 30 centimeters. Đặt chảo lên bếp. Mở lửa to. Cho dầu ăn vào trong chảo. Đợi từ 6 tới 7 phút cho tới khi nhiệt độ trong chảo lên tới 350 độ F, tương đương 177 độ C. Có thể thử bằng cách thả một cánh gà vào chảo để xem dầu nóng thật không. Nếu dầu nổi bong bóng, tức là dầu đủ nóng để chiên thịt gà.







2. Thả lần lượt từng chiếc cánh (hoặc tỏi) gà vào chảo dầu nóng. Thả hết không chừa một miếng thịt gà nào. Để dầu sôi trong khoảng 5 phút hoặc cho tới khi nhìn thấy miếng thịt gà chuyển sang màu vàng đậm. Dùng cây kẹp để trở mặt từng miếng thịt gà. Nếu thấy nhiều miếng thịt gà dính chùm vào nhau, nên tách chúng rời ra.

3. Để dầu sôi thêm 5 phút nữa rời trở mặt miếng thịt gà một lần nữa.

4. Tiếp tục để dầu sôi thêm 5 phút rồi lại trở mặt miếng thịt gà. Làm đi làm lại vài lần như vậy cho tới khi tất cả các miếng thịt gà đều vàng rườm và dòn rụm.







5. Gắp thịt gà cho vào rổ lưới để dầu nhỏ xuống dưới xuyên qua tấm lưới. Nhớ là không tắt bếp nhé.

6. Để chảo dầu nóng thêm 1 phút nữa, thả thịt gà trong rổ lưới xuống chảo dầu nóng một lần nữa. Tiếp tục trở mặt thịt gà. Chừng 8 phút sau, tắt bếp.

7. Một lần nữa, gắp thịt gà vào rổ lưới cho ráo dầu ăn.

C. Chuẩn bị món bơ mật ong

1. Sử dụng một chảo khác cũng lớn bằng chảo lúc nãy. Đặt lên bếp, vặn lửa to. Cho 4 muỗng bơ nước vào chảo. Khi bơ nóng lên, cho tỏi vào. Khuấy đều cho tới khi tỏi bốc lên mùi thơm điếc mũi. Cho nước tương (xì dầu) vào, rồi cho đường vào trộn đều tới khi đường tan. Sau đó thêm mật ong.

2. Tiếp tục khuấy chảo cho tới khi bong bóng sôi ùng ục và bắt đầu trào lên.

3. Cho tô thịt gà chiên vào. Nếu được thì cho thêm hột bí (hột hướng dương) vào luôn. Trộn đều tay cho tới khi thịt gà được phủ lớp bơ mật ong nhìn thật đã mắt. Tắt bếp.

4. Dọn ăn nóng với bánh mì.

Chúc ăn ngon miệng!