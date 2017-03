Cảnh sát Paris bắn chết người gốc Trung Hoa, bị phản đối dữ dội

Bài NGỌC DIỄM

Gần đây nhất, một đoạn phim ngắn thực hiện bởi Cộng Đồng Người Châu Á nhằm phản kháng sự kỳ thị của người Pháp đối với họ vừa gây được một tiếng vang. Trong số những người ký tên có một nữ ca sĩ nổi tiếng gốc người Indonesia tên là Angun. Cô này đã lập gia đình với một người Pháp hẳn hoi, có một bé gái kháu khỉnh lai Âu-Á rất dễ thương nhưng vẫn góp phần ủng hộ chống kỳ thị.



Nếu độc giả quý mến còn nhớ, tôi đã có bài viết nói về một nữ doanh nhân qua Tây sinh sống từ năm lên 7 và cũng lập gia đình với người bản xứ. Quyển sách của bà thiên về chuyện không bao giờ hoàn toàn hội nhập được vào xã hội Tây phương. Dân gốc Á nói riêng, nhất là người Trung Hoa từng có lần xuống đường biểu tình thương tiếc người bị cướp cạn giết hại tên Zhang Chaolin tại Paris năm 2016. Tình hình hầu như dây cáp treo ngàn cân sắp đứt, hôm nay nó đã tới rồi với sự phản đối mạnh bạo của giới ngoại giao Trung Cộng. Họ đòi hỏi chính phủ Pháp phải điều tra rõ ràng nội vụ vì sao công dân Tàu bị bắn chết.



Trở lại biến cố chủ đề nói trên. Đây là lần thứ nhất một cuộc bắn giết thẳng tay xảy ra cho người Châu Á nói chung và cho người Trung Hoa nói riêng tại thủ đô Paris. Người chết 56 tuổi tên họ là Liu Shaoyo, bị bắn khi cảnh sát đến căn nhà trong chung cư cao ốc gọi ông mở cửa. Chuyện xảy ra lúc tối Chủ Nhật vừa qua, ngày 26 tháng Ba. Có hai lý luận trái ngược nhau về diễn tiến câu chuyện, luôn luôn là thế.





Người Á Đông bất an ở Pháp

Một nhóm người đang cầm biểu ngữ mang ý nghĩa “Cho hòa bình và công lý, chống bạo động” trong cuộc biểu tình bên ngoài sở cảnh sát quận 19 tại thủ đô Paris vào đêm thứ Ba. Họ phản đối sự việc cảnh sát đã bắn chết một ông Trung Hoa trước mặt vợ con ông vào đêm Chủ Nhật. Nạn nhân đã cầm cây kéo mà cảnh sát cho là nguy hiểm. Biểu tình cũng xảy ra tại sở cảnh sát này vào đêm thứ Hai, đưa đến sự việc 35 người bị bắt. (Geoffroy Van Der Hasselt/ Getty Images)



Tại quận 19, nơi có một chung cư tên Villa Curial ở đường Aubervilliers, dân chúng gọi điện thoại báo cảnh sát là họ thấy một người cầm dao nhọn đi tới đi lui trong các chỗ công cộng quanh tầng lầu. Thấy nguy hiểm nên họ muốn cơ quan công lực can thiệp, lúc đó trời đã tối (tám giờ).



Cảnh sát đến nơi không thấy ai cầm dao, nhưng lại nghe tiếng kêu la ồn ào trong một căn phòng. Đâm nghi, nhân viên điều tra gõ cửa. Một phụ nữ vừa mở cửa ra là bị một người đàn ông đứng sau lưng đóng sập ngay lại. Những tiếng kêu gào vẫn tiếp tục bên trong. Cảnh sát liền tông cửa vào vì thấy chuyện mờ ám. Không ngờ, ông Liu cầm chiếc kéo xông tới tấn công người lính đầu tiên làm bị thương ngay phần ngực. Đồng đội bèn nổ súng giết chết hung thủ tại chỗ. Đó là công việc của đội tuần tra chống tội ác (BAC: Brigade Anticriminalité). Súng giết người lại là loại súng trường rất khó sử dụng nơi đây. Lý do đưa ra là họ bị đe doạ tính mạng nên đã tự vệ chính đáng. Điều này xảy ra như cơm bữa.



Gia đình ông Liu gồm bà vợ và 5 người con từ 15 đến 21 tuổi đều có mặt tại chỗ đã có luật sư bảo vệ tên Calvin Job. Ông phát biểu đại diện cho họ là người cha bị bắn gục dưới đất ngay sau khi lính phá cửa xông vào nhà. Nạn nhân lúc đó đang đánh vẫy cá bằng cái kéo và không hề tấn công làm bị thương ai cả. Trái lại, cảnh sát đã bắn ngay mà không hề ra lịnh nào cả (sans sommation). Cả nhà bị dồn vào một phòng riêng trong khi xe cứu thương được kêu đến để cứu chữa nhưng đến khoảng 10 giờ tối thì họ hay biết ông Liu đã tử thương. Phu nhân của ông cho biết sẽ đi kiện.





Hai người con của ông Liu đang kể lại sự việc, trong hình lấy từ video của hội người Trung Hoa tại Pháp.





Ông Jacques Sun, chủ tịch các hội người Châu Á, có ý định ra làm thành phần công tố viên (partie civile) để ủng hộ gia đình vừa mất mát người thân rất đau khổ. Luật sư Job cũng nói thêm có thể đây lại là một vụ bắn ẩu nữa của cảnh sát, điều này rất đáng lo. Tình huống xấu nhất xảy ra nhiều lần vì nghề làm cảnh sát khiến cho nhân viên công lực rất căng thẳng. Khi đối diện với quân cướp bóc có súng đạn hay gặp khủng tặc mang dao nhọn hoặc trường hợp bị tấn công bất ngờ họ sẽ bắn trả dữ dội. Điều gọi là tự vệ chính đáng sẽ giúp họ không bị tù tội. Những trường hợp vội vã bắn lầm đã khiến cảnh sát vào tù cũng có xảy ra sau những vụ kiện cáo trường kỳ vì có sự bao che bên công lực.



Vào buổi tối hôm sau, thứ Hai 27 tháng Ba, khoảng 50 người đã tụ tập trước sở cảnh sát quận 19 xin phép tưởng niệm nạn nhân. Họ được lời đồng ý. Thế là đám đông đốt nến sáng trắng gắn theo hình chữ gì đó để tỏ lòng thương tiếc người quá cố. Không ngờ một lúc sau, đám đông phình to ra gần 150 mống bắt đầu gây bạo loạn đốt xe cảnh sát và ném đá trúng nhân viên công lực làm ba người bị thương nhẹ.



Trước sự phạm pháp trực tiếp, sở cảnh sát tóm cổ 35 người với tội trạng là tấn công làm bị thương công chức nhà nước và phá hủy tài sản. Theo Ty Cảnh Sát đô thành Paris, họ ra thông báo sẵn sàng tiếp nhận đại diện nhóm dân Trung Hoa để trả lời về vụ giết người đã xảy ra ngoài ý muốn. Việc hẹn gặp này bị hủy bỏ sau đó vì không có ai ra mặt.



Thế còn nạn nhân là người như thế nào?

Theo luật sư Job thì ông Liu chỉ biết nói tiếng Pháp rất ít và có lần bị giữ lại trạm Y Tá cảnh sát chăm sóc tâm thần vì phá phách láng giềng năm 2012. Dù vậy, ông Liu không hề có tiền sử bị bệnh lý tâm thần nặng nề. Chiều thứ Ba, gia đình ông Liu được tiếp kiến bởi Tổng Nha Thanh Tra cảnh sát quốc gia (IGPN).



Trong đoạn phim ngắn truyền đi trên mạng do Hội Người Trung Hoa Tại Pháp thực hiện, có gần 400 ngàn lượt xem. Các cô gái con ông Liu nói tiếng Pháp rất lưu loát, dường như là sinh trưởng bên đây. Cô nhỏ nhất 15 tuổi nói rằng không hề có chuyện lục đục trong gia đình với những tiếng la hét gì cả. Chỉ là nhân viên công lực đã lầm lẫn sao đó mà họ bắn ngay cha cô khi ông đang làm bếp trong nhà nghe tiếng phá cửa chạy ra.



Tiếp theo ông Jacques Sun, ông Valéry Vuong phó chủ tịch ban cố vấn đoàn kết dân Châu Á (viết tắt là CRAAF) cũng lên tiếng nói rõ thêm về tình trạng căng thẳng quá độ của nhân viên cảnh sát khiến họ nổ súng bừa bãi vào người dân vô tội. Ông cho rằng chính vì sự phấn khích cực độ này mà dân Trung Hoa sống tại thủ đô Paris cũng bị lên dây theo. Đôi bên cùng bị ảnh hưởng lẫn nhau, giọt nước đã làm tràn ly tuy rất đáng tiếc là họ không có đủ thực lực làm chính phủ chú ý mà bảo vệ họ, trái lại còn bắn giết tùy tiện.



Lại thêm một bối cảnh ảm đạm cần được chính phủ Pháp tương lai cho nhiệm kỳ 2017-2022 giải quyết ổn thoả.