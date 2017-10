Chuyện bên Catalonia với trận Real Madrid - Girona

Fans của cả hai đội Girona và Real Madrid ở Girona kéo nhau đi đón đoàn xe của Real Madrid từ thủ đô Madrid đến trước trận ngày 29/10. (Getty Images)

Chủ Nhật, 29 tháng 10, Premier League có 2 trận, Ligue 1 có 3, Bundesliga có 2, Serie A có 7 và La Liga dưới tây Ban Nha có 4 trận.

Premier League chỉ có trận Leicester-Everton là đáng kể vì tuy thấp hạng nhưng trước đây cả hai vẫn có tiếng.

Ligue 1 bên Pháp chỉ có trận Marseille- Lille là đáng kể vì Marseille là đội có hạng bên Pháp; thậm chí khi có trận Paris Saint Germain - Marseille thì người ta bắt chước cách gọi trận Barcelona-Real Madrid là "El Clasico" để gọi trận kia là "Le Classique," tuy hai biệt danh đó khác nhau một trời một vực!

Đức có hai trận của Bundesliga nhưng không có gì đáng bàn.

Serie A bên Ý Chủ Nhật bao giờ cũng nhiều trận nhất so với 4 nhóm Âu châu kia, bởi vậy nó có đến 7 trận, nhưng mấy "tay tổ" đã đấu xong hôm thứ Bảy, hôm nay chỉ có hai đội mạnh là Napoli với Lazio ra quân. Napoli thắng Sassuolo 3-1 và Lazio thắng Benevento 5-1.

Rốt cuộc thì chỉ có mỗi La Liga với 4 trận nhưng một trận đáng nói, với đội hiện mang đủ thứ chức đương kim vô địch là Real Madrid đi Catalonia để đấu với đội Girona tại đấy. Và trận này không những chỉ "phe ta" ở đây mới thấy đáng nói mà cả nước Tây ban Nha trong những ngày tới sẽ còn nói ra nói vào, rỉ rả cho đến sớm nhất là cuối tuần tới khi có những trận mới.

Ronaldo quần áo trắng đi rảo trong khi đám cầu thủ đội Girona đang chạy về phía khán đài để đón nhận lời hoan hô khen ngợi sau khi họ ghi bàn thắng trong trận ngày 29/10 ở sân Montilivi, Girona, Catalonia. (Getty Images)

Trận Real Madrid - Girona

Đội Girona mang tên thành phố nơi họ đóng quân là Girona bên xứ Catalonia, nằm cách Barcelona 99 cây số, hướng đông bắc. Thành phố này nhỏ thôi, chỉ có chừng 97,500 dân, với sân banh Montilivi chỉ có chỗ cho 13,500 người. Trong khi dưới Barcelona, hướng tây nam của Girona, hôm Chủ Nhật có trên dưới ba trăm nghìn dân Catalonia xuống đường chủ trương tiếp tục là ruột già ruột non với Tây Ban Nha chứ không phải ruột dư để đòi cắt ra thì trên này là không khí vui vẻ sống chung hòa bình vì bóng đá!

Quanh khán đài cũng có một nhúm người mang cờ xứ Catalonia vào sân, rồi hô hào "Tự Do, Tự Do" nhưng nhìn từ xa, giữa rừng cờ Tây Ban Nha với Catalonia trộn lẫn, màu sắc chẳng mấy khác, khó biết đâu mà lần! (Tuy chả biết cái đám ly khai kia họ nghĩ gì, chữ còn hô khẩu hiệu "Độc Lập" hay "Xé Lẻ" gì đấy còn có thể nghe ra, chứ còn "Tự Do" là thế nào? Đâu có ai từ trước đến nay cho rằng chính phủ TBN họ áp bức, không cho dân Catalan được tự do? Có thừa tự do thì mới công khai chủ trương đòi độc lập chứ phải không nào?)

Nhưng trở lại với đội banh Girona thì dễ thường mấy ai, cho dù có ghiền bóng đá TBN đến mấy mà biết đến nó. Khó biết là phải, bởi năm trước đây nó đấu với nhóm Segunda Division là nhóm dưới La Liga. Năm rồi nhờ nó đứng nhì vào cuối mùa bóng dưới đó cho nên người ta cất nhắc nó, cho lên chơi với đám La Liga.

Một Real Madrid với đủ thứ chức đương kim vô địch đeo nơi cặp giò mà đấu với cỡ như Girona thì chẳng qua chỉ như một trận cho có hình thức, rồi ta quay trở về lại thủ đô Madrid với kết quả hai- không, ba-không, bốn-không gì đấy, phải không nào?

Không phải! Sau 90 phút đấu, thầy trò Real Madrid kéo nhau trở về doanh trại với tỷ số 1-2! Cả nước TBN, ngoài chuyện chính trị bên Catalonia, sẽ còn bàn luận dài dài cho đến hết tuần về cuộc có thể gọi là "đại bại" này của Real Madrid!

Có cái hay là với danh tiếng của nó cho nên khi đám cầu thủ Real Madrid xuất hiện trên sân thì đám mười ba nghìn khán giả quanh sân Girona đã vỗ tay, hò hét hoan nghênh kịch liệt! Phải chăng vì vậy mà thầy trò Real Madrid rỉ tai nhau rằng, "Kiểu này mà mình đi thắng đội nhà của họ thì khó coi lắm"?

Khổ nỗi là Real Madrid trong ngày Chủ Nhật thua là thua thật chứ không phải ... "thua chính trị," sao cho khỏi buồn lòng đám gia chủ có cảm tình nồng hậu với mình như thế! Bằng chứng là huấn luyện viên Zidane đem đội ngũ "thứ thiệt" ra trận. Có đủ Ronaldo, Benzema, Isco, Asensio, Vasquez, Marcelo, Ramos, Varane, Casemiro... tức là những tay nhất thiết có mặt ở các giải lớn!

Thế nhưng chả biết đám Girona mỗi chiều tối có được đám đồng hương Barcelona bí mật lẻn lên huấn luyện thêm cho hay không, chỉ biết là vào trận một cái họ đã khiến cho đám Real Madrid tá hỏa tam tinh. Chỉ cách nhau có chưa đầy chục phút mà họ đã hai lần sút trúng rung rinh cột khung thành; hai lần Real Madrid tưởng như đã thua sớm.

May sao mà phút thứ 11, Ronaldo có banh trước ranh cấm địa Girona bên cánh trái. Cậu ta lựa thế, sút vào gôn; thủ môn Bono, sinh bên Canada, đỡ được banh văng ra, Isco của Real nhào tới sút vào lưới. Real gác Ginora 1- 0. Xem chừng như đã bắt đầu có cái "đà" gì đấy để Real Madrid tiếp tục làm tình làm tội đội đàn em.

Phút thứ 34, Girona phản công và một cú sút chỉ cách cột gôn phải của R.M. chừng vài gang tay. Hiệp 1 kết thúc với Real gác Girona 1 bàn trắng!

Cho đến đấy, cả thầy lẫn trò của Real Madrid hẳn đã phải thấy rằng Girona không phải một đội thuộc loại "lèng èng"! Bởi vậy mà thay vì sách lược cần có bàn gối đầu thêm cho chắc ăn thì lẽ ra Real Madrid phải biết khôn hồn mà lo bảo vệ bàn thắng không mấy dễ dàng của mình. Nhưng vào hiệp 2 là Real Madrid lại cứ cái thế tấn mà làm! Vậy thì đến phút 53, rất sớm, Girona phản công chớp nhoáng, banh trong cấm địa Real mà Stuani sút lọt lưới. Girona gỡ hòa 1-1!

Cứ tâm lý mà xét thì Real Madrid không đời nào chịu hòa với cỡ như Girona! Bởi vậy mà Real dồn quân để tiếp tục tấn công chứ còn cái tỷ số 1-1 kia là "coi không được" một tí nào! Và hình như đám Girona thấy 1-1 cũng xem không được hay sao đấy cho nên đến phút thứ 57, tức 4 phút sau, nó lại phản công trong khi R.M.đang mải tấn công. Banh lại lọt vào cấm địa Real. Và họ lập lại bàn thắng của Real vào phút thứ 11 ở hiệp 1! Một đồng đội của Portu sút trước, thủ môn Kiko Casillas của Real đỡ banh văng ra, Portu nhào tới sút vào góc trái gôn!

Trung vệ Garcia của Girona bên trái tranh quả banh với trung vệ Isco của Real Madrid trong trận ngày 29/10 tại sân Montilivi ở Girona, Catalonia. (Getty Images)

Girona gác Real Madrid cho đến hết trận đấu. Người quan sát bình thường cũng có thể nhìn thấy ngay sự thể là nếu như trong 30 phút còn lại của trận đấu sau khi thua Girona 1-2 mà Real Madrid vẫn không làm gì được đối phương , trong khi chỉ trong vòng 4 phút trước đấy, đối phương đi từ hòa 1-1 đến thắng 2-1 thì rõ ràng cả về mặt tấn cũng như thủ, đối phương trong trận này giỏi hơn Real Madrid!

Và phiền toái là ở chỗ này. Vì thua cho nên đã Real Madrid kém Barcelona đến 8 điểm. Giới quen nhìn vào các con số thống kê trong bóng đá TBN đã kết luận rằng chưa lần nào Real Madrid đuổi kịp anh đứng đầu với sai biệt 8 điểm!

Sau trận Real Madrid - Girona ngày 29/10 ở sân Montilivi, Girona, một khán giả chạy vọt ra sân không biết với chủ đích gì, đã bị nhân viên an ninh thộp cổ. (Getty Images)