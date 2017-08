Cô giáo Việt giặt đồng phục cho học sinh Mỹ nghèo

Cô giáo Irene Thu Hoàng đang giúp một học sinh giặt đồng phục tại trường Foundation Preparatory Charter.



NEW ORLEANS - Irene Thu Hoàng đối xử với học sinh Foundation Preparatory Charter như con ruột của cô. Mỗi khi thấy đứa trẻ nào mặc quần áo dơ bẩn, cô liền đưa cho em bộ đồng phục khác để thay. Một bản tin của nhật báo The Times-Picayune cho biết như vậy số ra ngày thứ Năm, 10 tháng Tám, 2017.



Một số học sinh sống trong nhà không có máy giặt. Hoặc cha mẹ các em không đủ tiền mua máy giặt, hoặc nhà các em không có điện vì cha mẹ không trả hóa đơn. Vì vậy cô Thu - giám đốc văn phòng dịch vụ gia đình của trường - giặt quần áo dơ của các em bằng tay rồi phơi lên dây cho khô.



Nếu không có máy giặt và máy sấy, công việc giặt quần áo dơ của hàng chục em là điều khó khăn cho cô Thu. Nhưng rồi nỗ lực của cô được đền bù sau khi Foundation Preparatory Charter cùng một số trường trong thành phố tham gia chương trình của hãng Whirlpool, và trường được cung cấp máy giặt.



Chương trình Whirlpool năm nay cung cấp máy giặt cho các trường Success Preparatory Academy, ReNEW Schaumburg Elementary, KIPP Central City Primary, Arise Academy và Foundation Preparatory Charter của thành phố. Mặc dù hoạt động chương trình của các trường khác nhau, mục đích chính vẫn là giúp học sinh tự tin đến trường trong bộ đồng phục sạch.



Tuần trước, cô Thư cho biết cô rất xúc động khi chương trình đưa máy giặt đến Foundation Preparatory Charter - ngôi trường được khánh thành ở khu phố Village de L'estvào năm 2015, và hiệu trưởng là Myrialis King. Cô Thư tâm sự, "Ít ra tôi không còn phải mất thời gian giặt tay những bộ đồ dơ như vẫn thường làm trong quá khứ." Dù không ngại việc giặt tay, cô Thư nghĩ rằng nếu được sự quan tâm của cộng đồng, đó vẫn là sự khích lệ to lớn.



Cô Thư nhớ lại, "Lúc đó, tôi không thể ngâm quần áo dơ trong bồn rửa tay của nhà vệ sinh, vì vậy tôi phải mang xô đựng nước ở nhà tới trường. Tôi không muốn các em mặc đồ dơ suốt ngày."



Để bảo đảm các em không bị bạn học đối xử khác vì bột đồ dơ, cô Thư bỏ tiền túi ra mua xà bông để giặt đồng phục cho các em. Được phép của hiệu trưởng Myrialis King, cô cung cấp đồng phục sạch cho trẻ em nghèo trong khi giặt giũ và phơi phóng đồng phục kia.



Nỗ lực của cô Thư đem lại nhiều lợi ích hơn mong đợi. Cô nhìn thấy lòng tự trọng ngày càng tăng trong số học sinh cần quần áo sạch. Cô nói các em sẵn sàng đến trường vì biết sẽ được "chăm sóc" tại Foundation Preparatory Charter.



Cô Thư tiếp tục giặt đồng phục bằng tay khi Foundation Preparatory Charter dời sang đường Dwyer vào năm ngoái. Tuy nhiên, cô có kế hoạch đặt máy giặt trong phòng làm việc giáo viên. Nếu cô thấy một đứa trẻ mặc quần áo bẩn suốt buổi sáng, cô sẽ xin phép giáo viên đưa cho em bộ đồng phục khác, để cô có thể giặt bộ đồ dơ.



Cô Thư nói, "Tôi không muốn gia đình giữ trẻ ở nhà vì quần áo bẩn. Trong quá khứ, tôi từng cảnh báo phụ huynh rằng nhà trường không cho học sinh mặc đồ dơ vào lớp. Giờ đây tôi yêu cầu phụ huynh cứ dẫn con tới trường, tôi sẽ giặt đồ cho các em."



Cô Thư cho biết nhà trường không quảng cáo "ở đây có giặt đồ." Cô muốn phụ huynh và các em cảm thấy thoải mái với sự lựa chọn của họ. Cô nhấn mạnh việc giặt giữ được giữ bí mật, thậm chí bạn học của các em cũng không biết.



Hiệu trưởng Myrialis King cũng tỏ ra phấn khích như cô Thư. Bà Myrialis cho biết rất nhiều gia đình trong khu phố cần sự giúp đỡ vì họ không có đủ tiền để tới một tiệm giặt công cộng. Hiệu trưởng Arise Academy là Krista Patrick Brown cho biết tình trạng "vô gia cư" là cản trở lớn lao cho mục tiêu giáo dục của nhà trường. Arise Academy tham gia chương trình "Whirlpool" để giải quyết vấn đề đó. 8% học sinh của trường được xem là "vô gia cư" và con số ngày càng tăng dựa trên thu nhập của phụ huynh ngày càng giảm.

Những trường tham gia vào chương trình "Whirlpool" đều cam kết theo dõi việc giặt quần áo cho mỗi học sinh, cũng như mức độ đi học đều đặn và điểm số của học sinh trong suốt năm học.