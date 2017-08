Cơ Quan Mật Vụ sắp hết tiền vì Trump và gia đình du hành nhiều quá

Một nhân viên mật vụ và các quân nhân Thủy Quân Lục Chiến đang bảo vệ chiếc trực thăng chở Tổng Thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania trong lúc ông có mặt tại Đức trong tháng Bảy. (Sean Gallup/ Getty Images)

HOA THỊNH ĐÔN - Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống và những viên chức cao cấp của chính phủ đang bị khủng hoảng tài chánh, vì không thể trả tiền cho hàng trăm nhân viên mà cơ quan cần có để thực hiện sứ mạng bảo vệ đang qua rộng lớn. Nguyên nhân phần lớn là do quá nhiều người trong gia đình Tổng Thống Donald Trump cần được bảo vệ, và những người này thường du hành cho công tác, hay du lịch. Đó là chưa kể Cơ Quan Mật Vụ cần tiền và nhân sự để nhiều ngôi nhà của gia đình ông Trump nằm dọc duyên hải miền Đông.



Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí USA Today, giám đốc Cơ Quan Mật Vụ ông Randolph Alles nói rằng hơn 1,000 nhân viên đã bị ảnh hưởng bởi những mức lương tối đa do liên bang bắt buộc, và những khoản phụ cấp làm thêm giờ kéo dài suốt cả năm.



Cơ quan này gặp phải một khối lượng công việc nặng nề, từ cao điểm của mùa bầu cử gây nhiều tranh cãi vào năm ngoái. Cơ quan đã không ngừng nghỉ trong bảy tháng đầu của chính quyền Trump. Các nhân viên phải bảo vệ ông Trump, gần như tuần nào ông cũng đi tới những ngôi nhà của ông ở ba tiểu bang Florida, New Jersey, và Virginia. Họ cũng phải bảo vệ cho những người con đã trưởng thành của ông. Những chuyến đi lo công việc làm ăn và những kỳ nghỉ của những người này đã đưa họ đến khắp nước Mỹ và ở ngoại quốc.

Ông Alles nói, “Tổng thống có một gia đình đông người, và trách nhiệm của chúng tôi bắt buộc phải làm theo đúng luật pháp. Tôi không thể thay đổi điều đó. Tôi không có sự uyển chuyển để dàn xếp công việc.”

Ông Alles nói rằng cơ quan này đang phải vất vả với một số lượng chưa từng có của những người được bảo vệ thuộc Tòa bạch Ốc. Dưới ông Trump, có 42 người nhận được sự bảo vệ, trong số này có 18 người trong gia đình ông. Số lượng đó đã tăng so với 31 người trong thời chính phủ Obama.



Tình trạng phải làm việc quá sức và đi lại liên tục cũng đã khiến cho một số viên chức mới đây rời khỏi Cơ Quan Mật Vụ. Tuy vậy, nếu Quốc Hội không can thiệp để cung cấp ngân quỹ bổ sung, thì thậm chí ông Alles sẽ không thể trả tiền cho các nhân viên cho công việc họ đã làm.



Cuộc khủng hoảng về việc đền bù trở nên nghiêm trọng đến nỗi giám đốc cơ quan này đã bắt đầu thảo luận với các nhà lập pháp chủ chốt, để tăng mức lương cộng lại và thời gian tối đa làm thêm giờ cho các nhân viên, từ $160,000 một năm lên tới $187,000, cho ít nhất trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Nhưng ngay cả khi một đề nghị như thế được chấp thuận, khoảng 130 nhân viên kỳ cựu sẽ không được đền bù đầy đủ, cho hàng trăm giờ đã được tích lũy.



Ông Alles nói, “Tôi không thấy điều này thay đổi trong thời gian sắp tớp đây.”

Các nhà lập pháp Cộng Hòa và Dân Chủ đã bày tỏ nỗi lo ngại sâu sắc, đối với mức căng thẳng tiếp tục đè lên cơ quan này.



Jennifer Werner, một phát ngôn viên của dân biểu Elijah Cummings của Maryland, nói, “Rõ ràng mức nhu cầu của Cơ Quan Mật Vụ sẽ tiếp tục tăng cao hơn bao giờ hết, trong suốt thời chính phủ Trump.”

Ông Cummings là thành viên Dân Chủ trong Ủy Ban Giám Sát Và Cải Tổ Chính Phủ tại Hạ Viện. Ông là người lập pháp đầu tiên lên tiếng báo động, sau vụ tiết lộ trong năm ngoái cho biết rằng hàng trăm viên chức đã đạt mức lương tối đa. Mới đây ông Cimmings nói chuyện với ông Alles, và cam kết ủng hộ một việc sửa chữa lâu dài hơn.



“Chúng tôi không thể mong đợi Cơ Quan Mật Vụ có thể tuyển một và giữ được thành phần tốt nhất, nếu họ không được trả tiền cho những mức tăng (trong số giờ làm việc thêm giờ).”



Trey Gowdy, dân biểu Cộng Hòa của tiểu bang South Carolina, và là chủ tịch ủy ban giám sát của Hạ Viện, đang “làm việc với các ủy ban thẩm quyền khác, để thăm dò những cách thức theo đó chúng tôi có thể ủng hộ một cách tốt nhất.” Phát ngôn viên của ông Amanda Gonzalez nói như vậy.