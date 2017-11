Cơ quan tình báo bí mật nhất của Mỹ bị tin tặc chế giễu

Một nơi làm việc của các chuyên gia điện toán tại cơ quan an ninh quốc gia NSA.HOA THỊNH ĐỐN - Báo New York Times vừa mới công bố kết quả một cuộc điều tra, cho thấy chi tiết về cách thức Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA), cơ quan tình báo lớn nhất và bí mật nhất của Hoa Kỳ, đã bị tin tặc xâm nhập sâu xa trong năm qua.Theo tờ báo cho biết hôm Chủ Nhật, 12 tháng 11, nhiều thứ vũ khí điện toán đắt tiền của NSA hiện đang được bán cho các quốc gia kể cả những nước thù địch, và những thứ vũ khí điện toán này đã được dùng trong những vụ tấn công trên không gian mạng đánh vào người dân.Vì sự đột nhập của tin tặc, người ta nghi ngờ về khả năng của NSA để bảo vệ nước Mỹ. Các chuyên gia rất thắc mắc rằng liệu cơ quan này có thể làm được công việc được giao phó hay không.Cơ Quan An Ninh Quốc gia, cơ quan tình báo lớn nhất và bí mật nhất của Mỹ, đã bị xâm nhập khá sâu bởi những tay tin tặc nặc danh, như được trình bày chi tiết trong một ấn phẩm của báo New York Times được công bố vào ngày Chủ Nhật.NSA thu thập biên soạn những khối lượng dữ liệu khổng lồ về các công dân Mỹ, và tổ chức các cuộc tấn công trên mạng đánh vào những kẻ thù của Hoa Kỳ. Cơ quan này đã bị gây tổn thương sâu sắc bởi một nhóm được gọi là Shadow Brokers. Nhóm này được đăng tin hàng đầu trong năm vừa qua, liên quan đến vụ đột nhập điện toán.Hiện giờ nhóm này đăng tải những thông điệp bí ẩn và chế nhạo cho bất cứ những nước nào hoặc cơ sở nào là thân chủ của NSA, trong số đó có những nước thù nghịch với Mỹ như Bắc Hàn và Nga, để họ biết NSA đã bị tin tặc thâm nhập như thế nào. Nhóm tin tặccho thấy NSA, qua việc bán các vũ khí điện toán, đã gây phí tổn rất lớn cho những người Mỹ đóng thuế.Ông Jake Williams, một chuyên gia về an ninh mạng điện toán, trước đây từng làm việc trong nhóm tấn công tin học của NSA, nói với báo The NY Times, “Đây là một thảm họa ở nhiều cấp độ. Điều gây phiền toái là những người chịu trách nhiệm về việc này đã không bị đưa ra tòa.”Ông Leon Panetta, cựu giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA), nói với báo NY Times, “Những điều tiết lộ này đã gây tổn hại rất lớn cho ngành tình báo và các khả năng không gian mạng điện toán của chúng tôi. Mục đích căn bản của tình báo là có khả năng xâm nhập một cách hữu hiệu vào những kẻ thù địch của chúng tôi, để thu thập tin tức tình báo quan trọng. Tự bản chất, việc đó chỉ đem lại hiệu quả nếu bí mật được duy trì và các mật mã của chúng tôi được bảo vệ."Hơn nữa, một làn sóng tội phạm trên mạng điện toán đã được nối kết với việc công bố những thứ vũ khí điện toán bị tiết lộ của NSA.Một nguồn tin khác của NSA, người đã nói chuyện với báo The Times, mô tả cuộc tấn công đó là một phần do lỗi của NSA. Từ lâu NSA đã dành vị trí ưu tiên cho việc tấn công trên mạng điện toán, hơn là việc bảo vệ các hệ thống của cơ quan, theo nguồn tin này cho biết. Hậu quả là lúc này Hoa Kỳ phải bắt đầu lại các sáng kiến không gian điện toán, theo ông Panetta nói.