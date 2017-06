Confederations Cup ngày 3: Đức thắng Úc 3-2

Một góc sân đấu với màn hình ghi hàng chữ "Video referee," cho biết trận đấu ngoài bốn trọng tài sân và biên còn có thêm các ống kính camera thu hình trận đấu để hỗ trợ cho các quyết định của trọng tài sân Geiger trong trận Đức-Úc ở Sochi ngày 19 tháng 6.





Werner áo trắng của Đức với cú đánh đầu trong trận Cofederations Cup với Úc ở sân tại Sochi ngày thứ Hai. (Getty Images)

Bài THANH NGUYỄNThứ Hai chỉ có một trận vòng loại Confederations Cup (CC) giữa hai đội nhóm B là Đức và Úc. Nhắc lại là nhóm B gồm bốn đội với hai đội kia là Chile với Cameroon. Chile đấu với Cameroon hôm Chủ Nhật, thắng 2-0, được 3 điểm, Cameroon không điểm nào.Với trận ngày thứ Hai, Đức thắng Úc sít sao với tỷ số 3-2 thì thứ bậc trong nhóm B là từ cao đến thấp:Chile hạng nhất, 3 điểm sau khi thắng Cameroon 2-0Đức hạng nhì, 3 điểm sau khi thắng Úc 3-2; kém hạng vì kém Chile so về chênh lệch giữa số bàn thắng-thuaÚc hạng 3, không điểm.Cameroon hạng tư, không điểm; dưới Úc vì không có bàn thắng nào.Cạnh đấy thì thứ bậc trong nhóm A là:Nga, 3 điểm sau khi thắng Tân Tay Lan 2-0 hôm đầu tiên.Mexico hạng nhì, 1 điểm sau khi hòa 1-1 với Bồ Đào Nha hôm Chủ NhậtBồ hạng ba, 1 điểm. Kém hạng vì người ta tính đến số thẻ vàng nếu như bàn thắng bàn thua ngang nhau.Cameroon hạng tư, không điểm.Xem giải CC này là đỡ rối trí nhất vì chỉ có 8 đội, chia ra làm 2 nhóm. Chừng nào cả 4 đội của mỗi nhóm đã đấu qua lại hết với nhau xong xuôi thì bấy giờ mói có thứ bậc chính thức cho mỗi nhóm, và hai anh đầu nhóm này sẽ đấu bán kết với hai anh đầu nhóm kia để coi xem hai anh nào sẽ vào chung kết.Tức là với số đội ít ỏi như vậy thì chẳng cầm phải chờ đợi lâu lắc gì. Hai trận bán kết sẽ rơi vào hai ngày 28 và 29 tháng Sáu, và trận chung kết sẽ rơi vào ngày 2 tháng Bảy ở sân Krestovsky tại Saint Petersburg là sân hôm có trận mở màn giữa Nga với TTL. Cái Confederations Cup cũng lo mà sớm dứt điểm để khối CONCACAF còn lo tranh giải CONCACAF Gold Cup 2017 từ 7 đến 27 tháng Bảy tại các sân trên đất Mỹ .Goretzka áo trắng của Đức bị Luongo đốn ngã, dẫn đến cú phạt đền vào phút thứ 44 trong trận Đức-Úc ngày 19/6.Trận đấu diễn ra ở sân Fisht tại Sochi ven bờ Biển Đen. Khán đài có thể chưa được non 48,000 người nhưng trận vòng loại CC trong ngày thứ Hai chỉ có 28,600 người xem. Chắc là dân Nga ở Sochi để dành tiền chờ xem hai trận bán kết tại sân này trong hai ngày 28 và 29 tháng Sáu.Đội tuyển Úc phải bay chặng đường trên mười bốn nghìn cây số đến sân Sochi cho nên đám fans Úc đi theo chẳng có được bao nhiêu; và bề nào cũng chỉ mới vòng loại sơ khởi. Còn đội tuyển Đức mà bay từ Đức lên Sochi thì chỉ cỡ non ba nghìn cây số nhưng xem ra số fans của Đức cũng không nhiều!Úc tham gia giải này với tư cách vô địch liên hiệp bóng đá Á châu. Đức được đặc cách tham gia với tư cách vô địch thế giới từ 2014. Đội tuyển Úc đi theo huấn luyện viên người Úc Postecoglou, tên rõ ràng có âm hưởng Hy Lạp vì sinh ra ở Hy Lạp, vẫn có từng ấy gương mặt quen, nhưng còn đội tuyển Đức thì gồm hầu hết là những cầu thủ trẻ, những gương mặt mới trong đội ngũ của huấn luyện viên người Đức Joachim Low.Tại sao đội Đức lại chỉ gồm toàn mầm non đang lên? Giới "bình luận gia" tha hồ mà bình luận!Một là sau ngần ấy năm tháng thì đám cầu thủ Đức mà bá tánh quen thuộc thì cũng đều phải già đi chớ? Mặt mũi ông Low trông cũng chẳng già hẳn đi là gì? Lo cho kịp thời có ngay một đội tuyển với đám mầm non thì cũng đâu có gì lạ? Real Madrid bên Tây Ban Nha chẳng có hai nhóm già và trẻ là "nhóm A" và "nhóm B" là gì? Huấn luyện viên Zidane trong những trận cuối mùa banh 2016-17 đã chẳng để cho "nhóm A già" ( Ronaldo đã quá 32 tuổi rồi còn chi?) ngồi ngoài, để "nhóm B trẻ" ra sân mà vẫn giúp Real thắng hết trận này đến trận kia là gì?Cú phạt đền vào phút thứ 44 trong trận Đức-Úc ngày 19/6 ở Sochi do Draxler sút lọt lưới.Còn lý do thứ hai có thể là sáu đội Bồ, Mexico, Úc, Cameroon, Tân Tây Lan và Chile đều là vô địch trong liên hiệp bóng đá của họ, còn mình, Đức, là vô địch thế giới. Lơ mơ mà xầy chân xẩy tay (thủ môn) rồi thua trong cái giải này thì coi kỳ quá!Nhưng đã đưa đội ngũ trẻ đi thì hẳn nhiên ông Low đã có huấn luyện họ kỹ lưỡng. Và họ đấu đá cũng chẳng kém gì đám "già" từng có mặt ở kỳ World Cup 2014. Vẫn là lối đá của Đức, chủ giữ banh, chuyền banh sao cho chính xác và tấn công.Đội tuyển Đức mà FIFA xếp hạng ba thế giới thì không hẳn là đội ngũ đi Sochi theo ông Low trong ngày thứ Hai. Nhưng bề nào thì đội Úc cũng chỉ đứng hạng 48 thế giới theo FIFA!Dân Úc với dân Anh đều có ruột già ruột non gì đấy gắn bó với nhau. Bởi vậy mà bóng đá Úc không khác lối chơi của bóng đá Anh bao nhiêu, tuy đội tuyển Úc thì cao lắm là tương đương với cỡ hạng 10 trong nhóm Premier League bên Anh.Trọng tài cho trận Đức - Úc là ông người Mỹ Mark Geiger. Ngoài ba trọng tài biên thường lệ còn có 3 phụ tá trọng tài trước 3 màn hình video theo dõi đủ mọi góc cánh của trận đấu.Đức giữ banh, chuyền banh chính xác, tấn công đầy lợi hại. Úc giữ banh kém, chuyền banh thiếu chính xác, và phối hợp tấn công không nguy hiểm như đối phương. Mỗi lần banh quanh quẩn gần khu vực cấm địa của Úc là ta thấy có nguy cơ đến nơi, còn mỗi lần Úc tiến banh đến vùng hậu tuyến của Đức thì trông không lợi hại bằng.Toàn cảnh sân Fisht ở Sochi, nơi có trận Confederations Cup giữa Đức với Úc ngày 19/6.Suốt trận đấu, Đức có banh trong chân trung bình trên dưới 60%, sút tổng cộng 18 lần, 6 lần đúng hướng, 10 lần lệch hướng và 2 lần vướng cẳng cầu thủ phe mình hoặc phe địch.Các con số đó cho đội Úc là 9, 4, 2 và 3.Úc sút đúng hướng khung thành 2 lần thì ấy là 2 bàn thắng vào phút thứ 41 của Rogic và phút thứ 56 của Juric.Đức sút đúng hướng khung thành 6 lần thì trong đó có 3 bàn thắng vào phút thứ 5 của Stindl, phút thứ 44 từ cú penalty nơi chân Draxler, và phút thứ 48 vào đầu hiệp 2 của Goretzka!Phút thứ 5, banh từ bên cánh phải cấm địa Úc được chuyền qua giửa cấm địa, Stindl đón được banh, sút lọt lưới.Phút thứ 37 là cơ hội bằng vàng để Úc gỡ, khi banh bay vào hướng cầu thủ Sainsbury của Úc trước khung thành nhưng anh này đánh đầu lêch hẳn ra ngoài cột gôn bên phải cho dù từ giữa khung thành đến cột gôn phải là trống lốc, thủ môn Leno chưa kịp di chuyển qua đấy.Phút thứ 40, Úc phản công, tiến được banh nơi chân Rogic vào cận khung thành. Rogic sút nhằm lưng một cầu thủ Đức , văng ra; anh ta nhào tới sút tiếp vào lưới. Úc gỡ hòa 1-1.Phút thứ 42, banh trong cấm địa Úc, Goretlzka của Đức có banh trong chân, Luongo của Úc đốn ngã anh kia từ sau lưng! Penalty! Draxler đứng ra sút, banh bay vào góc phải của lưới, thù môn Ryan bay qua hướg bên trái! Úc chỉ gỡ hòa 1-1 được đúng 2 phút thì bị Đức gác lại 2-1.Qua hiệp 2, rất sớm sủa vào phút thứ 47 anh chàng Goretzka bị đốn ngã vào cuối hiệp 1 đã khỏe người và có cơ hội ghi thêm bàn thắng cho đội mình. Đức gác Úc 3-1.Đến đấy thì đội Úc có phần hồi sinh, đá linh động hơn hẳn so với hiệp 1. Đá dạn dĩ hơn, tuy mức độ chính xác khi chuyền banh cùng thời gian giữ banh vẫn không khá lên được, nhưng đủ cho Úc gỡ được thêm 1 bàn với cú sút đẹp mắt của Juric vào phút thứ 56.Từ đấy cho đến dứt trận đấu với 3 phút phụ trội thì Úc đã có không dưới 3 cơ hội để ghi bàn thắng nhưng vẫn cứ sút lệch hướng hoặc không chuyền cho nhau hiệu quả khi đến giây phút cần dứt điểm!Trọng tài thổi hồi còi dứt trận đấu, ông Joachim Low dúi nắm đấm lê cao sau khi ngũ trẻ của mình đắc thắng, nhưng vẫn không quên bước đến ôm lấy ông Postecoglou to béo để ngỏ lời phân ưu! Thời tiết nơi sân đấu khoảng 70 độ F, dự báo khí tượng cho biết là qua đêm sẽ có mưa to ở Sochi! (tn)