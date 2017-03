Công bố nguyên nhân ca sĩ George Michael qua đời

Trang Twitter của Fadi Fawaz, bạn đời của George Michael.

ANH QUỐC – Theo kết quả điều tra cuối cùng của nhà chức trách Anh quốc, giọng ca "Last Christmas" qua đời vì bệnh tim. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, ông Darren Salter - điều tra viên cấp cao của Oxfordshire County, Anh quốc - cho biết ca sĩ 53 tuổi bị bệnh giãn cơ tim, cộng với viêm cơ tim và gan nhiễm mỡ.



"Liên quan đến cái chết của George Michael, chúng tôi đã có kết quả khám nghiệm cuối cùng. George qua đời vì bệnh tật, do đó chúng tôi đã ngừng điều tra và không đưa thêm bất cứ thông tin nào khác. Gia đình yêu cầu giới truyền thông và công chúng tôn trọng sự riêng tư của họ,” trang People trích lời của điều tra viên Salter.





Nam ca sĩ George Michael.



Cũng theo People, bệnh giãn cơ tim (dilated cardiomyopathy) là khi tâm thất trái kéo căng và không bơm máu hiệu quả. Cơ tim suy yếu dần dần, dẫn đến suy tim. Còn viêm cơ tim là một chứng bệnh do virus gây ra.



Mới đây, Fadi Fawaz, người tình đồng tính của ca sĩ George Michael, viết trên Twitter rằng: “Sự thật đã sáng tỏ. Những bình luận khó chịu, báo chí và truyền thông đều rất tàn nhẫn. Giờ đây tôi hy vọng nhận được những tình cảm thực sự.” Trước đó, Fadi Fawaz bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của George Michael.



George Michael mất vào đúng ngày Giáng Sinh (25 tháng 12) tại nhà riêng ở Oxfordshire, London, nước Anh. Sự ra đi của huyền thoại âm nhạc ở tuổi 53 để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng bạn bè nghệ sĩ và người hâm mộ.



Những năm tháng cuối đời, nam ca sĩ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Năm 2011, giọng ca Careless Whisper từng nhập viện vì bệnh phổi. Một năm sau, anh bị bắt vì liên quan đến một vụ tai nạn xe hơi, do dùng chất kích thích.