Cyndi Nguyễn tạo lịch sử ở Louisiana

Bà Cyndi Nguyễn tại phòng tranh cử của bà vào đêm thứ Bảy. (Fox 8)NEW ORLEANS – Bà Cyndi Nguyễn đã vượt qua đương kiêm Nghị Viên James Gray để giành ghế đại diện Khu Vực E trong Hội Đồng Thành Phố New Orleans. Bà trở thành người Á Châu đầu tiên giữ chức nghị viên của thành phố lớn nhất tiểu bang Louisiana.Trong cuộc bỏ phiếu vòng nhì diễn ra vào ngày thứ Bảy vừa qua, 18 tháng 11, 2017 bà Cyndi Nguyễn, 47 tuổi, đã thắng ông James Gray, 71 tuổi, khá dễ dàng. Chiến thắng của Cyndi sẽ khiến ông không thể nắm được nhiệm kỳ thứ nhì trong Hội Đồng mà nhiều người từng cho là chắn chắn nằm trong tay ông.Bà Cyndi Nguyễn là một nhà hoạt động khá quen thuộc trong cộng đồng người Việt cũng như người Mỹ tại New Orleans. Bà là giám đốc của tổ chức VIET (Vietnamese Initiatives in Economic Training) chuyên tạo việc làm và cơ hội kinh doanh. Bà từng tranh cử một lần và thất bại. Lần này thì bà thắng lớn và tạo lịch sử.Với kết quả bầu cử vòng nhì, bà trở thành người gốc Việt Nam đầu tiên giữ chức nghị viên tại New Orleans. Cả hai ông James và bà Cyndi đều thuộc đảng Dân Chủ.Cyndi NguyễnKết quả cho thấy bà Cyndi Nguyễn nhận được 59 phần trăm số phiếu, so với 41 phần trăm của ông James Gray. Ông là một luật sư đã về hưu và giữ nghị viên từ năm 2012.Khu Vực E bao gồm phần lớn vùng New Orleans East và Lower 9th Ward. Nơi đây có khoảng 87 phần trăm dân số là người da đen. Khu vực cử tri này cũng là nơi có đông cư dân gốc Việt nhất tại thành phố New Orleans.Ông James Gray cũng là người da đen. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 14 tháng 10, ông đã dẫn đầu năm ứng cử viên và lấy được 38 số phiếu. Thế nhưng vì tỉ lẹ ngày không quá 50 phần trăm, nên ông phải tranh cử vòng kế tiếp với ứng cử viên có tỉ lệ phiếu cao hàng thứ hai, và người đó là bà Cyndi Nguyễn với 26 phần trăm số phiếu.Trong cuộc tranh cử vòng nhì, ông James Gray nhận được sự ủng hộ của hai ứng cử viên xếp hạng ba và hạng năm, và nhiều người từng ủng hộ ứng cử viên hạng tư cũng bỏ phiếu cho ông.Hồ sơ tài chánh cho thấy ông đã dùng nhiều tiền hơn để tranh cử. Ông đã đề cao kinh nghiệm về kinh doanh, có thể giúp New Orleans tăng thêm cơ sở kinh doanh và tạo việc làm.Về phần Cyndi Nguyễn, bà vận động lá phiếu dựa trên lập trường tạo sự đổi mới. Bà nói rằng ông James Gray đã không đáp ứng các cử tri của ông. Bà cũng tranh cử trên lập trường tạo kinh doanh để thay đổi tình trạng ảm đạm về kinh tế trong vùng New Orleans East.Bà từng tuyên bố, “Hội Đồng Thành Phố là để phục vụ người dân. Nếu bạn không mấy hứng thứ với chuyện phục vụ, không muốn dự những cuộc họp của cộng đồng, thì bạn không nên giữ chức vụ này.”