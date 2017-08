Dân Biểu Lou Correa tiếp xúc các cựu chiến binh Hoa Kỳ

Bài THANH PHONG

Dân Biểu Liên Bang Lou Correa đang đại diện cư dân Địa Hạt 46, một địa hạt có nhiều cư dân gốc Việt tại Orange County. Vào lúc 6 giờ chiều thứ Hai, ngày 21 tháng 8, 2017, vị dân biểu này đã tổ chức buổi tiếp xúc với các cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Rancho Santiago Center, 2323 N. Broadway, Suite 319 Santa Ana, CA 92706.





Dân biểu Lou Corea đang phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Buổi gặp gỡ nhằm mục đích trình bày những cập nhật pháp luật mới của đạo luật G.I. Bill liên quan đến quyền lợi của các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Ngoài Dân Biểu Correa, trên bàn chủ tọa còn có ông Eddie Falcon (Veterans Services Orange County), cô Antoinette Balta (Veterans Legal Institute), ông Woodrow Roeback (Chief, VocationRehab The USA Department of Veterans Affairs), ông Pat Prieb (Regional Director The United States of America Department). Khoảng hơn một trăm người tham dự, đa số là các cựu chiến binh Hoa Kỳ, trong đó có một hai cựu chiến binh Mỹ gốc Việt.



Sau nghi thức đọc lời hứa trung thành với tổ quốc Hoa Kỳ và một vị cao niên dâng lời cầu nguyện; Dân Biểu Lou Correa ngỏ lời tri ân các cựu chiến binh và nhấn mạnh rằng, các cựu chiến binh đã có công cho đất nước, vì vậy họ đáng được hưởng những quyền lợi và sự chăm sóc cần thiết.





Vài người biểu tình ngay phía ngoài phòng họp. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Là một thành viên của Ủy Ban Cựu Chiến Binh tại Hạ Viện, Dân Biểu Lou Correa cho biết, Ủy Ban Cựu Chiến Binh là một ủy ban lưỡng đảng và mỗi thành viên trong ủy ban đều làm việc với mục đích chung là đấu tranh cho quyền lợi của các quân nhân đã có công với đất nước. Ông cũng chào mừng và giới thiệu với các tham dự viên bốn vị trên bàn chủ tọa.



Về đạo luật G.I. Bill, DB Lou Correa nói rằng đạo luật này tạo điều kiện cho các cựu chiến binh trẻ có được một nền giáo dục cho mình, đồng thời cũng cho phép các cựu chiến binh mới sử dụng quyền lợi của họ cả đời thay vì chỉ được hưởng trong 15 năm kể từ ngày giải ngũ. Cập nhật pháp luật mới này cũng sẽ trao các quyền lợi tương tự cho quân nhân trừ bị và vệ binh quốc gia Hoa Kỳ.



Để giúp các cựu chiến binh và cư dân hiểu rõ thêm về thông in và các dịch vụ khác, DB Lou Correa đã mời bốn vị trên đến trình bày và giải đáp các thắc mắc. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Juan Villegas, Nghị Viên Thành Phố Santa Ana, ông Zeke Hernandez thành viên của Rancho Santiago Center, và ông Alfonso Alvarez thành viên Hội Đồng Quản Trị tại Học Khu Santa Ana. Truyền thông Việt ngữ có hai phóng viên Viễn Đông và Việt Báo.





Các cựu chiến binh Hoa Kỳ tham dự buổi họp. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong lúc buổi thảo luận đang diễn tiến bên trong, phía ngoài cửa có vài người trương biểu ngữ, cầm loa phóng thanh hô khẩu hiệu, có người mặc áo có tên Tổng Thống Trump. Cảnh Sát Santa Ana có mặt nhưng hoàn toàn không can thiệp để mặc cho các người biểu tình hô khẩu hiệu và sau đó họ tự giải tán. Dân Biểu LB Lou Correa được đa số người Việt tại Quận Cam qúy mến, coi ông như người bạn thân thiết. Hiện ông có một phụ tá người Việt rất tận tụy, phục vụ đắc lực là cô Christy Linh Lê. Đồng hương cần liên lạc với Dân Biểu Lou Correa xin gọi cô Christy Linh Lê ở số điện thoại (714) 588-3149.