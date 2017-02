Dân Mỹ mua nhà với tốc độ nhanh nhất trong một thập niên

Nhà đang được xây ở thành phố Petaluma, Bắc California. Giá nhà trung bình ở California trong tháng Giêng vừa qua $489,580. (Justin Sullivan/ Getty Images)

Trong tháng Giêng, người Mỹ đã không ngại mức lãi suất tăng cao trong tiền vay để mua nhà, và mua những ngôi nhà đang có, với tốc độ nhanh nhất tính từ năm 2007.



Số lượng thương vụ bán nhà đã tăng 3.3 phần trăm trong tháng Giêng từ tháng 12, lên tới một mức tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 5.69 triệu đơn vị. Hiệp Hội Địa Ốc Quốc Gia (NAR) cho biết hôm thứ Tư.



Những mức gia tăng đều đặn trong số việc làm, những mức tăng lương khiêm tốn, và niềm tin tưởng của giới tiêu thụ tăng lên, đều đang thúc đẩy việc mua nhà với tốc độ lành mạnh, ngay cả khi những khoản chi phí vay tiền tăng lên từ mùa thu năm ngoái.



Một số người muốn mua sớm vì dự đoán phân lời sẽ tăng trong mấy tháng tới.

Những người mua đang giành mua nhà, đưa đến sự việc một ngôi nhà rao bán trên thị trường trung bình 50 ngày trước khi được bán, so với 64 ngày một năm trước đây. Nhu cầu mạnh mẽ đang đẩy giá nhà trung bình lên cao, tăng 7.1 phần trăm từ một năm năm trước đó, lên tới mức $228,900 tính trên toàn quốc.



Ở California thì giá trung bình cao hơn nhiều, lên mức $489,580 một căn. California cũng có tình trạng thiếu nhà để mua trầm trọng hơn so với toàn quốc. Theo Hội Địa Ốc California (California Association of Realtors), số nhà rao bán trên thị trường trong tháng Giêng đã giảm 10.5 phần trăm.



Theo chỉ số của Unsold Inventory Index, lượng nhà tồn kho tại California trong tháng Giêng là 3.7 tháng, tức là giảm so với 4.3 tháng từng được ghi nhận vào tháng Giêng 2016.



Tại các hạt ở Nam California thì chỉ số cũng giảm so với cùng thời gian năm ngoái, như Los Angeles là 3.6 tháng, San Bernardino 3.8 tháng, Quận Cam 4 tháng, và Riverside là 5.1 tháng.



Lãi suất tính trên tiền vay mua nhà đã tăng lên từ cuộc bầu cử tổng thống. Các nhà đầu tư đang dự đoán rằng những khoản cắt giảm thuế, việc bãi bỏ quy định, và mức chi tiêu cho hạ tầng kiến trúc, đều sẽ đẩy nhanh mức tăng trưởng và đẩy cao mức lạm phát. Điều đó đã khiến cho các nhà đầu tư phải cắt giảm trái phiếu mà họ nắm giữ, đẩy mạnh lợi tức từ vốn đầu tư.



Tỷ lệ trung bình cho một khoản vay tiền mua nhà cố định 30 năm là 4.15 phần trăm trong tuần qua, theo ngân hàng mua các khoản vay Freddie Mac cho biết. Tỷ lệ ấy đã giảm xuống từ trước đó trong tháng này. Tuy vậy nó vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 3.65 phần trăm trong năm ngoái.



Theo một số phương pháp đo đạc, thị trường gia cư đã hoàn toàn hồi phục từ đợt suy thoái bắt đầu từ năm 2006. Tuy nhiên, sức khỏe mới của thị trường ấy đang tạo ra một loạt thách đố.



Số lượng nhà bán vẫn ở mức thấp bất thường, buộc người mua phải đề nghị giá cao hơn, đặc biệt những thành phố được nhiều người tìm kiếm, chẳng hạn như San Francisco, Seattle, và Nashville.



Chỉ có 1.69 triệu ngôi nhà đang nằm trên thị trường toàn quốc trong tháng Giêng, gần mức thấp nhất từ khi các hồ sơ bắt đầu được lập trong năm 1999.



Trong năm ngoái, những mức lãi suất trên tiền vay mua nhà đã giúp bù đắp cho giá nhà tăng cao. Tuy nhiên, lúc này cả hai đều đang tăng lên, có thể hãm lại số lượng thương vụ trong những tháng sắp tới.



Sức mạnh trong các thương sẽ nâng mức tăng trưởng tiến tới, giữa lúc các chủ nhà mới mua đồ nội thất, sắm các thứ thiết bị, và chi tiêu nhiều hơn cho việc tạo cảnh quan và các thiết bị ngoài trời.



Số lượng thương vụ bán nhà cũng có xu hướng thúc đẩy những cuộc chỉnh trang, giúp cập nhật hóa những ngôi nhà đang cũ đi, và tạo ra thêm công việc xây dựng cho nền kinh tế.



Một cuộc nghiên cứu mới, được công bố hôm thứ Tư bởi trang web nhà thầu BuildZoom, đã tìm thấy rằng những ngôi nhà trong khu vực đô thị ở Atlanta là có xác suất cao gần gấp ba lần là sẽ phải trải qua những cuộc chỉnh trang, cách một năm sau khi được mua, so với một ngôi nhà điển hình. Ở Los Angeles, những cuộc chỉnh trang đổi có xác suất cao gấp 4.6 lần, cách một năm sau khi nhà được bán. Đây là một dạng thức được lặp lại trong các khu vực đô thị khác.



Những điều phát hiện này gợi ý rằng những chi phí trả trước của gia cư có thể là lớn hơn khá nhiều, vì những công việc chỉnh trang cần thiết, sau một giai đoạn thương vụ yếu kém. Issi Romem, kinh tế gia chính của BuildZoom cho biết trong bản phân tích.