Để lại xe trên cầu, một ông nhảy xuống sông Hàn

ĐÀ NẴNG – Cho đến nửa đêm thứ Bảy, nhà chức trách vẫn chưa tìm ra người đàn ông mất tích sau khi nhảy cầu Thuận Phước xuống sông Hàn, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Trước đó, gần 7 giờ chiều, anh Lê An Phước, 36 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, lái xe hơi chở theo một người bạn. Khi đến giữa cầu Thuận Phước, Phước dừng lại, rồi trèo lên lan can, gieo mình xuống sông tự tử.

Một nhân chứng kể, “Lúc đó tôi đi sau, khi đến giữa cầu thì thấy người đàn ông lái xe màu đen dừng xe lại, rồi trèo qua lan can nhảy xuống sông. Sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp can ngăn.”

Lực lượng cứu hộ đã có mặt nhưng vì nước sông Hàn chảy xiết và trời tối nên việc tìm xác gặp nhiều khó khăn.

Ngoại kiều đầu tiên giữ vai trò chỉ huy tại Vietcombank

SÀI GÒN - Trong gần 55 năm hoạt động của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, tức Vietcombank, đây là lần đầu tiên ngân hàng này tuyển người nước ngoài vào ban lãnh đạo. Vietcombank chính thức bổ nhiệm ông Thomas William Tobin vào vị trí giám đốc điều hành khối dịch vụ bán lẻ của ngân hàng.

Ông Tobin đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lãnh vực tài chính ngân hàng, nhiều năm làm việc tại các vị trí quản lý cao cấp của các công ty quốc tế hàng đầu, đặc biệt là trong lãnh vực thanh toán điện tử và qua máy di động, bán lẻ và quản lý tài sản.

Trước khi về Vietcombank, ông Tobin từng làm việc tại công ty Visa, tham gia quản lý các thị trường Hong Kong và Macao, Đài Loan, Mông Cổ và Nam Hàn. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại HSBC như giám đốc quan hệ khách hàng tại Canada; giám đốc bán lẻ tại Tích Lan và các chức khác tại nhiều quốc gia.



Cả chợ điêu đứng vì vợ cán bộ xã tuyên bố vỡ hụi

HẬU GIANG – Trong suốt tuần qua, hàng chục người dân khu vực chợ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A đã lâm vào cảnh điêu đứng vì chủ hụi tuyên bố vỡ hụi. Nhiều người dân bị giật hụi cho biết, vì bà Dương Thị Mỹ Trang, 49 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, là vợ cán bộ xã nên họ tin tưởng và tham gia chơi hụi. Đặc biệt, thời gian đầu bà Trang chung tiền hụi rất sòng phẳng nên mọi người càng tin tưởng. Hơn 10 ngày trước, bà Trang vẫn gom hụi như bình thường, tuy nhiên lại không chung tiền cho các hụi viên hốt hụi như trước. Người hốt đến đòi tiền hụi thì bà Trang hứa hết lần này đến lần khác.

Nghi ngờ việc chẳng lành, người dân gọi điện thoại thì bà Trang bất ngờ thông báo vỡ hụi và trốn đi mất, khiến người như chết đứng. Nhiều lần người dân kéo đến nhà bà Trang yêu cầu trả tiền nhưng không ai mở của mặc dù có người trong nhà.

Là người đã đóng trên 300 triệu ($13,000) vào cho bà Trang, ông Nguyễn Văn Nhanh cho biết ông tham gia chơi 240 chân hụi ngày do bà Trang làm chủ. Mỗi ngày ông phải đóng hơn $200. Chồng bà Trang làm việc tại Ủy Ban Nhân Dân xã Trường Long Tây. Bà có cho biết sẽ bán đất, nhà để trả nợ cho các hụi viên.





Va chạm ở cửa biển, sà lan chở than bị chìm

QUẢNG NINH – Tai nạn xảy ra khoảng 2g sáng thứ Bảy, tại khu vực Cửa Hẹp, Vịnh Hạ Long. Sà lan chở than cám, tàu chở cát số và tàu chở bắp cùng di chuyển qua khu vực Cửa Hẹp. Khi đang chạy thì tàu chở cát và tàu chở bắp xảy ra va chạm khiến tàu chở bắp quay ngang rồi tông vào sà lan chở than làm sà lan than này bị chìm.

Sà lan đã chở hơn 1,300 tấn than, bốn thuyền viên của sà lan may mắn thoát nạn. Tàu chở cát và tàu chở bắp bị hư hỏng nhẹ. Thiệt hại tài sản chưa được thống kê.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đến tối cùng ngày, chiếc sà lan vẫn nằm dưới biển chưa được trục vớt. Biến cố không gây tràn dầu.



Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển

QUẢNG BÌNH - Sau hai ngày mất tích vì bị lật thuyền trên biển, thi thể của ngư dân Lê Văn Thắng đã được tìm thấy ngày thứ Bảy, cách hiện trường gặp nạn khoảng 1 km. Lê Văn Thắng, trú thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch. Nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi trong vụ lật thuyền vào ngày thứ Năm, 19/10.

Vào sáng thứ Năm, Lê Văn Thắng cùng Nguyễn Xuân Hải và Trương Mạnh Hoàng lên thuyền ra biển đánh cá. Khi gặp biển động, sóng lớn, cả ba ngư dân cho thuyền chạy vào bờ để nương trú. Tuy nhiên, khi còn cách bờ chừng 100 thước thì thuyền bị sóng đánh lập úp. Hải và Hoàng đã bơi được vào bờ, còn Thắng bị sóng cuốn mất tích.