Đi khám thai ở phòng khám tư, mẹ trẻ bị co giật, chết não

Các thân nhân trong đó có chị và chồng của cô Trang đang tiếp xúc với báo chí ngày thứ Hai. (Trí Thức Trẻ)



HÀ NỘI ​- Sáng thứ Ba, thanh tra Sở Y Tế Hà Nội đã mở cuộc điều tra tại pòng khám 168 Hà Nội ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Đây là nơi điều trị cô Trần Thị Thu Trang, 29 tuổi, quê ở Quảng Ninh vào ngày Chủ Nhật 5/3, trước khi nơi đây chuyển bệnh nhân đến Bệnh Viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ từng điều trị cô Trang là người Trung Hoa. Ông ta đã biến mất sau khi tai họa xảy ra cho bệnh nhân.



Theo phó chánh thanh tra Nguyễn Dương Trung của Sở Y Tế Hà Nội, công an huyện Thanh Trì, nơi nhận được đơn khiếu nại của gia đình cô Trang, đã tịch thu hết các hồ sơ liên quan. Sở Y Tế đã đình chỉ hoạt động của phòng khám, chờ kết quả điều tra của công an.



Làm việc với gia đình nạn nhân sáng thứ Ba 7/3, ông Phương Văn Soạn, đại diện phòng khám, cho biết cô Trang đến khám lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật. Bác sĩ Trịnh Túc Vinh (người Trung Hoa) đã thăm khám và xác định cô Trang mang thai 21 tuần và cho rằng cô bị viêm âm đạo, có nhiều khí hư. Ông chỉ định xét nghiệm, siêu âm và tư vấn sử dụng máy rung để rửa âm đạo.



Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khi bắt đầu sử dụng máy rung thì bệnh nhân bỗng bị khó thở, lên cơn co giật. Khi gọi được bác sĩ Vinh đến xem thì bệnh nhân đã sùi bọt mép.



“Bác sĩ Vinh đã hướng dẫn y tá tiêm thuốc an thần chống co giật vào ven tay trái và mông bệnh nhân, rồi gọi 115 chuyển bệnh nhân lên Khoa Cấp Cứu A9, Bệnh Viện Bạch Mai,” một người đại diện phòng khám nói với báo Tuổi Trẻ.



Theo thông tin từ Bệnh Viện Bạch Mai chiều cùng ngày, vào thời điểm được Bạch Mai tiếp nhận thì bệnh nhân Trang đã hôn mê sâu. Giờ đây bệnh nhân đã chết não.



Gia đình cô Trang cho biết ngoài thai nhi 21 tuần đang mang, cô Trang còn có một con nhỏ.

Vào sáng thứ Ba, khi thanh tra Sở Y Tế đến làm việc với Phòng Khám 168 Hà Nội thì phòng khám cho hay không liên lạc được với bác sĩ Trịnh Túc Vinh. Sở Y Tế hiện không biết bác sĩ Trung Hoa này đã đi đâu.

Hôm thứ Hai 6/3, cô Trần Thị Thu Hằng chị của Trang, cho biết Trang hiện đang mang thai tháng thứ sáu, nhân chuyến lên Hà Nội công tác đã đi khám thai ở phòng khám 168.



Sau đó gia đình bất ngờ nhận được tin Trang đang bị cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai với những thông tin chưa rõ ràng.



Cô Hằng kể với báo Trí Thức Trẻ, “Sau khi nghe mẹ tôi bảo hôm nay Trang lên Hà Nội và đi khám thai có một mình ở phòng khám, con gọi hỏi xem thế nào. Khoảng 5:30 chiều tôi gọi vào điện vào máy điện thoại của em gái thì một người bảo là chị Trang đang khám bệnh. Một lúc sau tôi gọi điện lại thì vẫn là giọng người đó nghe máy và nói rằng khám vẫn chưa xong.



“Rồi, nhân viên này hỏi lại tôi rằng: Người nhà chị có bị bệnh tiền sử gì không, gia đình có ai bị bệnh tim, có ai bị bệnh động kinh hay không. Tôi trả lời lại là không, thế là nhân viên này bảo rằng em gái tôi bị ngất, co giật và sùi bọt mép đã chuyển lên bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.”



Khi đi Hà Nội công tác, sức khỏe của thai phụ Trang hoàn toàn bình thường, trước đó chưa hề có bệnh tật. Gia đình cho rằng, sau khi đến phòng khám, thai phụ Trang đã gặp chuyện và phía phòng khám có sự mờ ám nên cần làm rõ.



Hằng kể, “Mặc dù trước đó, vào lúc 6:30 chiều, chồng của Trang có nhận được điện thoại do nhân viên ở phòng khám thông báo rằng em tôi bị chuyển lên Bạch Mai cấp cứu. Nghe thấy chồng em gái tôi thông báo, mẹ tôi bảo tôi gọi điện hỏi lại phòng khám, khi tôi gọi vào máy của Trang để kiểm tra thì nhân viên ở đây vẫn nói như trên.



“Đặc biệt, sau vài giờ đồng hồ, gia đình tôi từ quê lên đến Hà Nội, vào kiểm tra hồ sơ bệnh nhân qua hồ sơ bệnh án do phòng khám cung cấp, thì tên bệnh nhân lại là Nguyễn Thị Tâm, trong khi em tôi tên thật là Trần Thị thu Trang?”



Nhắc lại cuộc điện thoại từ phòng khám thông báo, anh H. chồng thai phụ nói với Trí Thức Trẻ, “Lúc 6:30, tôi đang ở đơn vị thì thấy số điện thoại của vợ tôi gọi đến. Khi nghe máy thì một nhân viên phòng khám thông báo rằng có phải anh là người nhà Tâm không? Tôi trả lời, là Trang chứ sao lại Tâm? Nhân viên ở đây lấp lửng rồi thông báo rằng, người nhà anh bị tai nạn hiện đang chuyển lên Bạch Mai. Ban đầu tôi tưởng là bị tai nạn giao thông nên đã hỏi đi hỏi lại cụ thể, sau đó họ mới nói thêm, người nhà anh đi khám bị ngất.



“Nhận được cuộc điện thoại đó, tôi thông báo cho mọi người và bắt xe lên Hà Nội đến thẳng bệnh viện Bạch Mai. Khi đến nơi tôi gặp hai nhân viên phòng khám và một người đàn ông tự giới thiệu là chủ phòng khám, người này cho biết vợ tôi đến khám sản. Sau khi thăm khám, bác sĩ tư vấn và bảo phải vệ sinh mất khoảng 30 phút nhưng vừa làm vệ sinh được 3 phút thì vợ tôi ngất, sùi bọt mép nên phải chuyển viện.”

Hằng cho biết thêm, đến sáng hôm sau (thứ Hai 6/3) phòng khám có cử hai nhân viên đến bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu tình hình của Trung rồi đi về, mọi chi phí ở Bạch Mai gia đình cô phải lo.



Tối thứ Hai, nhiều thân nhân của Trang đã đến cơ sở thăm khám ban đầu để yêu cầu chủ phòng khám giải thích. Nhưng tất cả các nhân viên đang có mặt ở đây đều lảng tránh, không cho mọi người tiếp xúc với chủ và không cho số điện thoại của chủ phòng khám.



Trước đây khi xảy ra tai biến gây thiệt mạng bệnh nhân tại Phòng Khám Đa Khoa Maria (cũng là phòng khám của người Trung Hoa), tất cả các bác sĩ Trung Hoa đều rời đi ngay trong đêm sau khi bệnh nhân tử vong.

Trong ba năm vừa qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các sai phạm của Phòng Khám Đa Khoa 168 Hà Nội, như nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế nhưng không chứng minh được nguồn gốc, quảng cáo dịch vụ ngoài phạm vi chuyên môn được phép, sử dụng máy móc chưa được phép lưu hành. Tuy nhiên Phòng khám này vẫn hoạt động cho đến ngày xảy ra tai biến làm bệnh nhân chết não vừa qua.