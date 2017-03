Dig Two Grave (Đào Hai Huyệt Mộ)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 24 tháng Ba, 2017

Hãng phim: Area 23a

Đạo diễn: Hunter Adams

Tác giả kịch bản: Hunter Adams

Diễn viên: Ted Levine, Samantha Isler, Danny Goldring, Troy Ruptash, Rachael Drummond

Thể loại: Phim kinh dị

Đây là một phim kinh dị ky kỳ hồi hộp, kể về nạn bạo động truyền từ thế hệ này xuống thế hệ tiếp nói, hoành hành trong một thị trấn nhỏ heo hút, đặt trong bối cảnh thập niên 1970. “Dig Two Graves” nêu câu hỏi, “Bạn sẽ đi bao xa để cứu những người mà bạn yêu mến?”

Sau khi cô gái 13 tuổi tên là Jacqueline Mather (do Isler đóng vai) mất đi người anh ruột trong một tai nạn chết đuối đầy bí ẩn, cô được viếng thăm bởi ba người bán rượu lậu. Họ đề nghị đưa anh của cô trở lại với cuộc sống, nhưng với một cái giá nghe rất u ám.

Trong lúc quá khứ mờ ám của ông nội của cô gái, là cảnh sát trưởng Waterhouse (do Levine đóng vai) được khai quật, ý định thật sự của những người bán rượu lậu ấy trở nên rõ ràng hơn.





Power Ranger (Nhóm Chiến Sĩ Tí Hon)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 24 tháng Ba, 2017

Hãng phim: Lionsgate

Đạo diễn: Dean Israelite

Tác giả kịch bản: John Gatins, Burk Sharpless, Matt Sazama, Zack Stentz, Ashley Edward Miller

Diễn viên: Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G, Ludi Lin, Elizabeth Banks, Bryan Cranston, Bill Hader

Thể loại: Phim hành động, gia đình

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha hành vi bạo lực theo kiểu khoa học giả tưởng, hành động và hủy diệt, lối ngôn từ sử dụng trong phim, và một chút hài hước thô lỗ

Phim “Power Rangers” của Saban xoay quanh câu chuyện năm em học sinh trung học tầm thường. Các em phải làm những việc phi thường, khi biết rằng thị trấn nhỏ Angel Grove của các em, và cả thế giới, đang trên bờ vực nguy cơ bị hủy diệt bởi một mối đe dọa từ người ngoài hành tinh.

Được chọn bởi số định mệnh, các anh hùng này nhanh chóng khám phá ra rằng họ là những người duy nhất có thể cứu được hành tinh này. Nhưng để làm được điều này, các em sẽ phải vượt qua những vấn đề thực tế, và hiệp lực cùng nhau trở thành nhóm Power Rangers trước khi quá muộn.





Chips

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 24 tháng Ba, 2017

Hãng phim: Warner Bros. Pictures

Đạo diễn: Dax Shepard

Tác giả kịch bản: Dax Shepard

Diễn viên: Dax Shepard, Michael Pena, Rosa Salazar, Adam Brody, Kristen Bell, Vincent D'Onofrio

Thể loại: Phim hài, hành động

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì nội dung khiêu dâm thô bỉ, hình ảnh khỏa thân, lối ngôn từ dùng trong phim, bạo lực và sử dụng ma túy

Jon Baker (do Dax Shepard đóng vai) và Frank “Ponch” Poncherello (do Michael Pena đóng vai) vừa mới gia nhập lực lượng Tuần Tra Xa Lộ California (CHP) ở Los Angeles, nhưng vì những lý do rất khác nhau. CHP còn được gọi lóng là “Chips.” Baker là một tay chạy mô tô chuyên nghiệp cao hứng, đang tìm cách đưa cuộc sống và hôn nhân của ông lại với nhau. Poncherello là một nhân viên chìm của cơ quan liên bang, đang điều tra về một vụ trộm cắp hàng triệu Mỹ kim, có thể là một vụ do người trong nội bộ làm, bên trong CHP.

Tân binh thiếu kinh nghiệm và tay chuyên nghiệp cứng rắn hiệp lực hợp lại với nhau, nhưng lại đụng độ nhiều hơn là ăn ý. Vì vậy việc bắt đầu mối quan hệ hợp tác là nói dễ hơn là làm. Nhưng với những năng khiếu lái mô tô của Baker, được kết hợp với mức hiểu biết đường phố của Ponch, việ đó chỉ có thể mang lại hiệu quả, nếu họ không làm cho nhau phát điên lên trên đường đi.