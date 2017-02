Động đất mạnh tại Philippines, 6 người chết

SURIGAO – Một trận động đất mạnh 6.5 độ richter đã làm rung chuyển miền nam Philippines vào tối thứ Sáu, giờ địa phương, làm ít nhất 6 người chết và 108 người bị thương. Động đất đã làm hư hại nhiều tòa nhà, một sân bay và gây mất điện trên một khu vực rộng. Trận động đất xảy ra gần thành phố Surigao trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines. Surigao nằm cách thủ đô Manila khoảng 700 cây số về phía đông nam.Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ USGS cho biết tâm của động đất ở độ sâu khoảng 10 cây số, và cách Surigao khoảng 13 cây số về phía đông. Sự việc khiến nhiều người dân hoảng sợ đã đổ ra đường trong đêm và ngủ ngoài trời. Theo truyền thông Philippines, tính tới trưa ngày thứ Bảy, đã có 6 người thiệt mạng và 108 người bị thương do động đất. Thiên tai làm hư hại hàng trăm ngôi nhà và nhiều con đường, khiến giao thông bị ảnh hưởng. Ngoài ra, gần 100 dư chấn cũng được ghi nhận sau động đất. Phi trường Surigao cũng phải tạm đóng cửa. Philippines nằm trên Vành đai Lửa ở Thái Bình Dương, nơi tiếp giáp giữa các mảng lục địa nên thường xảy ra các trận động đất và các vụ núi lửa phun trào.ĐỨC - Ngân hàng Trung ương Đức sắp hoàn tất kế hoạch đưa một phần vàng dự trữ ở nước ngoài về nước, nâng tỷ lệ vàng được lưu trong nước lên 50%. Cơ quan này vừa cho biết, kế hoạch mang vàng về nước đang được thực hiện nhanh hơn dự kiến. Họ có thể hoàn tất vào cuối năm nay, thay vì phải chờ đến cuối năm 2020 như trước đây. Đức đã bắt đầu chuyển vàng từ New York và Paris về nước từ năm 2013. Đến nay, 642 tấn đã được đưa về. Toàn bộ kế hoạch của nước này sẽ hoàn tất khi 100 tấn vàng cuối cùng được chuyển về từ Paris. Nhà chức trách cho biết, mục tiêu của việc này là "gây dựng niềm tin" trong công chúng.Tuy nhiên, dự án cũng là tín hiệu cho thấy thời thế đã thay đổi. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, chính phủ Đức đã cho chuyển 2 phần 3 vàng dự trữ sang Anh, Pháp và Hoa Kỳ, vì lo ngại Liên Xô tấn công. Bên cạnh đó, mục đích của Đức trước đây là nhằm có thể đổi số vàng này thành ngoại tệ nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng giờ đây, Đức và nhiều nước châu Âu đều đang dùng đồng euro.Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Đức bắt đầu dự trữ vàng. Khi nền kinh tế mạnh lên, họ chuyển số Mỹ kim có được nhờ xuất cảng sang vàng và giữ chúng trong các hầm chứa ở nước ngoài. Tuy nhiên, những năm gần đây, tin đồn về số vàng dự trữ của Đức đã nảy sinh. Nhiều người nghi ngờ không biết số vàng này có thật hay không. Khi sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, cơ quan kiểm toán nước này đã yêu cầu kiểm tra số vàng dự trữ vào năm 2012. Ngân hàng trung ương Đức cho biết, họ vẫn nhận báo cáo hằng năm từ các ngân hàng nước ngoài đang giữ vàng của mình, và khẳng định số vàng đang được bảo quản rất tốt.NEW ZEALAND – Thêm 200 con cá voi hoa tiêu nữa đã bị mắc cạn tại bờ biển ở Mũi Farewell, trong lúc nhà chức trách và người dân địa phương đang tìm cách giúp đỡ đàn cá 400 con bị mắc cạn 1 ngày trước đó. "Chúng tôi không biết tại sao bầy cá voi này lại lao vào bờ", ông Daren Grover, trưởng nhóm tình nguyện Project Jonah trợ giúp cứu nạn, cho biết. “Có lẽ chúng nhận được tín hiệu từ những con cá voi trên bờ. Đây là điều rất bất thường, chúng tôi chưa từng gặp.”Bầy cá mới mắc cạn nằm cách xa địa điểm cũ gần 2 cây số. Chúng cố tình bơi vào bờ bất chấp sự ngăn cản của các tình nguyện viên. Nhân viên kiểm lâm Mike Ogle, thuộc Bộ Bảo Tồn New Zealand, cho rằng chúng có thể đã bị một con cá mập đe dọa nên phải bơi đến vùng nước cạn. "Xác của một con cá voi có vết cá mập cắn. Tuy chỉ là vết cắn nhỏ nhưng còn khá mới, nên có thể có điều gì đó xảy ra ngoài kia", ông Ogle nói. Ông cho biết thêm rằng, vùng biển mũi Farewell là nơi sinh sống của cá mập trắng lớn.Trước đó, hôm thứ Sáu, người dân phát hiện 416 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn trên bờ biển thuộc Đảo Nam của New Zealand, trong đó gần 300 con đã chết. Khoảng 500 người, gồm nhân viên cứu nạn và tình nguyện viên, lợi dụng thủy triều đưa được khoảng 100 con còn sống ra biển. Họ đứng thành hàng trên biển nhằm ngăn những con được giải cứu lại quay vào bờ. Tuy nhiên, việc này tạm dừng khi trời tối vì lý do an toàn. Công việc cứu nạn tiếp tục diễn ra trong ngày thứ Bảy. Đây là vụ cá voi mắc cạn lớn thứ ba từ trước đến nay tại New Zealand.SEOUL - Cảnh sát Nam Hàn đã phải dựng rào chắn để ngăn cách hai nhóm biểu tình ủng hộ và phản đối việc luận tội Tổng Thống Park Geun-hye. Hàng chục ngàn người hôm thứ Bảy đã tham gia hai cuộc biểu tình ở Seoul, thể hiện ý kiến trái ngược trước việc đình chỉ quyền lực của bà Park. Ước tính có 50,000 người tham gia nhóm ủng hộ tổng thống, phần lớn là những người cao tuổi, trưởng thành từ thời cha bà Park, cựu tổng thống Park Chung-Hee. Ông Park được người dân ghi nhớ vì đã giúp Nam Hàn thúc đẩy công nghiệp hoá nhanh chóng.Họ cho rằn,g việc buộc tội tổng thống là việc làm của những người "ủng hộ Bắc Hàn,” và thúc giục tòa án khôi phục quyền lực cho bà Park. Tổng thống Park tháng trước bị quốc hội bỏ phiếu đồng ý luận tội và đình chỉ quyền lực, do bà vướng vào bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Tòa Hiến Pháp đang xem xét có nên duy trì quyền lực của tổng thống hay không.Trong khi đó, những người phản đối tổng thống cũng biểu tình gần Tòa Thị chính, kêu gọi tòa án sớm chấp thuận việc luận tội. Cảnh sát phải dựng hàng rào để ngăn nhóm này với một nhóm ủng hộ bà Park. Chánh án Tòa Hiến pháp Lee Jung-Mi yêu cầu các luật sư của tổng thống phải tóm tắt các lập luận của mình và đưa ra bằng văn bản vào này 16 tháng 2. Yêu cầu này khiến dư luận dự báo tòa án có thể đưa ra phán quyết vào tháng 3. Nếu bản luận tội được chấp thuận, cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ bắt đầu trong vòng 60 ngày. Nếu nó bị bác bỏ, bà Park sẽ được khôi phục quyền lực ngay lập tức.MANILA – Một người đàn ông sống sót sau vụ trấn áp ma tuý của cảnh sát Philippines đã giành chiến thắng ở toà án, đánh dấu thách thức pháp lý đầu tiên với Tổng Thống Duterte. Ông Efren Morillo, một người bán rau, cùng gia đình 4 người bạn đã thiệt mạng của anh hôm thứ Sáu nhận được phán quyết của tòa án, chấp thuận yêu cầu không cho 4 cảnh sát đến gần họ.Các cảnh sát này cũng bị đề nghị chuyển đến địa điểm làm việc khác. Họ là những người năm ngoái đã bắn chết 4 người bạn của Morillo, khi thực hiện chiến dịch trấn áp ma tuý, dù các nạn nhân không liên quan đến chất gây nghiện. Morillo sống sót vì anh đã giả chết, sau khi nghe bạn mình cầu xin cảnh sát không nổ súng. Các nạn nhân không có vũ khí trong tay.Sau sự việc, 4 cảnh sát đã làm giả giấy chứng tử và viết các báo cáo sai trái. Tòa án cho hay các cáo buộc trong đơn kiện có "chứng cứ có giá trị." Hơn 7,700 người đã thiệt mạng kể từ khi Tổng Thống Duterte tiến hành chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi, hơn 2,500 người chết trong các chiến dịch của cảnh sát. Tổng Thống Philippines ngày 30 tháng 1 đã đình chỉ mọi hoạt động của cảnh sát trong chiến dịch trấn áp ma túy, do cho rằng tham nhũng đã ăn sâu vào lực lượng này. Ông Duterte sau đó thông báo quân đội sẽ thay thế cảnh sát trong chiến dịch chống ma túy của ông.PHNOM PENH - Ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Cambodia (CNRP), tuyên bố từ chức với lý do "vì lợi ích của đảng.” "Tôi từ chức khỏi vị trí lãnh đạo CNRP vì lợi ích của đảng. Trong mọi hoàn cảnh tôi trân trọng và gìn giữ những lý tưởng của CNRP trong tim mình", theo lời ông Rainsy viết hôm thứ Bảy trên tài khoản Twitter và Facebook. Tuyên bố của ông Rainsy được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen đề nghị sửa đổi luật đảng chính trị, cấm những người bị kết án làm thủ lĩnh đảng, hành động được cho là nhằm vào Rainsy và đảng CNRP.Ông Rainsy cuối năm ngoái bị tòa án Phnom Penh kết án 5 năm tù vì đăng tài liệu giả liên quan đến hiệp ước biên giới giữa Cambodia và Việt Nam. Do đó, việc ông ngừng sống lưu vong ở Pháp, trở về nước là khó xảy ra. Ông Hun Sen cũng dọa tịch thu tài sản của Sam Rainsy và bán trụ sở đảng đối lập nếu ông thắng kiện. Vụ kiện nhắm vào ông Rainsy sau khi ông cáo buộc Thủ tướng nhận hối lộ.SIBERIA – Một bé trai bị mẹ bỏ rơi giữa thời tiết âm 12 độ C ở miền nam Siberia đã được một con chó sưởi ấm trong nhiều giờ. Một con chó đã cứu sống bé trai bị mẹ bỏ rơi trong nhiệt độ âm 12 độ C ở vùng Altai, miền nam Siberia. Con chó đã sưởi ấm cho đứa trẻ trong nhiều giờ, trước khi những người hàng xóm tìm thấy bé trai trong tình trạng hạ thân nhiệt cấp tính. Các nhân viên địa phương gọi con chó là "vị cứu tinh" và mô tả nó như một anh hùng.Động đất mạnh tại Philippines, 6 người chếtSURIGAO – Một trận động đất mạnh 6.5 độ richter đã làm rung chuyển miền nam Philippines vào tối thứ Sáu, giờ địa phương, làm ít nhất 6 người chết và 108 người bị thương. Động đất đã làm hư hại nhiều tòa nhà, một sân bay và gây mất điện trên một khu vực rộng. Trận động đất xảy ra gần thành phố Surigao trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines. Surigao nằm cách thủ đô Manila khoảng 700 cây số về phía đông nam.Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ USGS cho biết tâm của động đất ở độ sâu khoảng 10 cây số, và cách Surigao khoảng 13 cây số về phía đông. Sự việc khiến nhiều người dân hoảng sợ đã đổ ra đường trong đêm và ngủ ngoài trời. Theo truyền thông Philippines, tính tới trưa ngày thứ Bảy, đã có 6 người thiệt mạng và 108 người bị thương do động đất. Thiên tai làm hư hại hàng trăm ngôi nhà và nhiều con đường, khiến giao thông bị ảnh hưởng. Ngoài ra, gần 100 dư chấn cũng được ghi nhận sau động đất. Phi trường Surigao cũng phải tạm đóng cửa. Philippines nằm trên Vành đai Lửa ở Thái Bình Dương, nơi tiếp giáp giữa các mảng lục địa nên thường xảy ra các trận động đất và các vụ núi lửa phun trào.Đức đưa hơn 640 tấn vàng về nướcĐỨC - Ngân hàng Trung ương Đức sắp hoàn tất kế hoạch đưa một phần vàng dự trữ ở nước ngoài về nước, nâng tỷ lệ vàng được lưu trong nước lên 50%. Cơ quan này vừa cho biết, kế hoạch mang vàng về nước đang được thực hiện nhanh hơn dự kiến. Họ có thể hoàn tất vào cuối năm nay, thay vì phải chờ đến cuối năm 2020 như trước đây. Đức đã bắt đầu chuyển vàng từ New York và Paris về nước từ năm 2013. Đến nay, 642 tấn đã được đưa về. Toàn bộ kế hoạch của nước này sẽ hoàn tất khi 100 tấn vàng cuối cùng được chuyển về từ Paris. Nhà chức trách cho biết, mục tiêu của việc này là "gây dựng niềm tin" trong công chúng.Tuy nhiên, dự án cũng là tín hiệu cho thấy thời thế đã thay đổi. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, chính phủ Đức đã cho chuyển 2 phần 3 vàng dự trữ sang Anh, Pháp và Hoa Kỳ, vì lo ngại Liên Xô tấn công. Bên cạnh đó, mục đích của Đức trước đây là nhằm có thể đổi số vàng này thành ngoại tệ nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng giờ đây, Đức và nhiều nước châu Âu đều đang dùng đồng euro.Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Đức bắt đầu dự trữ vàng. Khi nền kinh tế mạnh lên, họ chuyển số Mỹ kim có được nhờ xuất cảng sang vàng và giữ chúng trong các hầm chứa ở nước ngoài. Tuy nhiên, những năm gần đây, tin đồn về số vàng dự trữ của Đức đã nảy sinh. Nhiều người nghi ngờ không biết số vàng này có thật hay không. Khi sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, cơ quan kiểm toán nước này đã yêu cầu kiểm tra số vàng dự trữ vào năm 2012. Ngân hàng trung ương Đức cho biết, họ vẫn nhận báo cáo hằng năm từ các ngân hàng nước ngoài đang giữ vàng của mình, và khẳng định số vàng đang được bảo quản rất tốt.Thêm 200 con cá voi mắc cạn tại New ZealandNEW ZEALAND – Thêm 200 con cá voi hoa tiêu nữa đã bị mắc cạn tại bờ biển ở Mũi Farewell, trong lúc nhà chức trách và người dân địa phương đang tìm cách giúp đỡ đàn cá 400 con bị mắc cạn 1 ngày trước đó. "Chúng tôi không biết tại sao bầy cá voi này lại lao vào bờ", ông Daren Grover, trưởng nhóm tình nguyện Project Jonah trợ giúp cứu nạn, cho biết. “Có lẽ chúng nhận được tín hiệu từ những con cá voi trên bờ. Đây là điều rất bất thường, chúng tôi chưa từng gặp.”Bầy cá mới mắc cạn nằm cách xa địa điểm cũ gần 2 cây số. Chúng cố tình bơi vào bờ bất chấp sự ngăn cản của các tình nguyện viên. Nhân viên kiểm lâm Mike Ogle, thuộc Bộ Bảo Tồn New Zealand, cho rằng chúng có thể đã bị một con cá mập đe dọa nên phải bơi đến vùng nước cạn. "Xác của một con cá voi có vết cá mập cắn. Tuy chỉ là vết cắn nhỏ nhưng còn khá mới, nên có thể có điều gì đó xảy ra ngoài kia", ông Ogle nói. Ông cho biết thêm rằng, vùng biển mũi Farewell là nơi sinh sống của cá mập trắng lớn.Trước đó, hôm thứ Sáu, người dân phát hiện 416 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn trên bờ biển thuộc Đảo Nam của New Zealand, trong đó gần 300 con đã chết. Khoảng 500 người, gồm nhân viên cứu nạn và tình nguyện viên, lợi dụng thủy triều đưa được khoảng 100 con còn sống ra biển. Họ đứng thành hàng trên biển nhằm ngăn những con được giải cứu lại quay vào bờ. Tuy nhiên, việc này tạm dừng khi trời tối vì lý do an toàn. Công việc cứu nạn tiếp tục diễn ra trong ngày thứ Bảy. Đây là vụ cá voi mắc cạn lớn thứ ba từ trước đến nay tại New Zealand.Cảnh sát Nam Hàn cố ngăn đụng độ khi hàng chục ngàn người biểu tìnhSEOUL - Cảnh sát Nam Hàn đã phải dựng rào chắn để ngăn cách hai nhóm biểu tình ủng hộ và phản đối việc luận tội Tổng Thống Park Geun-hye. Hàng chục ngàn người hôm thứ Bảy đã tham gia hai cuộc biểu tình ở Seoul, thể hiện ý kiến trái ngược trước việc đình chỉ quyền lực của bà Park. Ước tính có 50,000 người tham gia nhóm ủng hộ tổng thống, phần lớn là những người cao tuổi, trưởng thành từ thời cha bà Park, cựu tổng thống Park Chung-Hee. Ông Park được người dân ghi nhớ vì đã giúp Nam Hàn thúc đẩy công nghiệp hoá nhanh chóng.Họ cho rằn,g việc buộc tội tổng thống là việc làm của những người "ủng hộ Bắc Hàn,” và thúc giục tòa án khôi phục quyền lực cho bà Park. Tổng thống Park tháng trước bị quốc hội bỏ phiếu đồng ý luận tội và đình chỉ quyền lực, do bà vướng vào bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Tòa Hiến Pháp đang xem xét có nên duy trì quyền lực của tổng thống hay không.Trong khi đó, những người phản đối tổng thống cũng biểu tình gần Tòa Thị chính, kêu gọi tòa án sớm chấp thuận việc luận tội. Cảnh sát phải dựng hàng rào để ngăn nhóm này với một nhóm ủng hộ bà Park. Chánh án Tòa Hiến pháp Lee Jung-Mi yêu cầu các luật sư của tổng thống phải tóm tắt các lập luận của mình và đưa ra bằng văn bản vào này 16 tháng 2. Yêu cầu này khiến dư luận dự báo tòa án có thể đưa ra phán quyết vào tháng 3. Nếu bản luận tội được chấp thuận, cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ bắt đầu trong vòng 60 ngày. Nếu nó bị bác bỏ, bà Park sẽ được khôi phục quyền lực ngay lập tức.Người sống sót trong chiến dịch ma tuý Philippines thắng kiệnMANILA – Một người đàn ông sống sót sau vụ trấn áp ma tuý của cảnh sát Philippines đã giành chiến thắng ở toà án, đánh dấu thách thức pháp lý đầu tiên với Tổng Thống Duterte. Ông Efren Morillo, một người bán rau, cùng gia đình 4 người bạn đã thiệt mạng của anh hôm thứ Sáu nhận được phán quyết của tòa án, chấp thuận yêu cầu không cho 4 cảnh sát đến gần họ.Các cảnh sát này cũng bị đề nghị chuyển đến địa điểm làm việc khác. Họ là những người năm ngoái đã bắn chết 4 người bạn của Morillo, khi thực hiện chiến dịch trấn áp ma tuý, dù các nạn nhân không liên quan đến chất gây nghiện. Morillo sống sót vì anh đã giả chết, sau khi nghe bạn mình cầu xin cảnh sát không nổ súng. Các nạn nhân không có vũ khí trong tay.Sau sự việc, 4 cảnh sát đã làm giả giấy chứng tử và viết các báo cáo sai trái. Tòa án cho hay các cáo buộc trong đơn kiện có "chứng cứ có giá trị." Hơn 7,700 người đã thiệt mạng kể từ khi Tổng Thống Duterte tiến hành chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi, hơn 2,500 người chết trong các chiến dịch của cảnh sát. Tổng Thống Philippines ngày 30 tháng 1 đã đình chỉ mọi hoạt động của cảnh sát trong chiến dịch trấn áp ma túy, do cho rằng tham nhũng đã ăn sâu vào lực lượng này. Ông Duterte sau đó thông báo quân đội sẽ thay thế cảnh sát trong chiến dịch chống ma túy của ông.Lãnh đạo đảng đối lập Cambodia từ chứcPHNOM PENH - Ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Cambodia (CNRP), tuyên bố từ chức với lý do "vì lợi ích của đảng.” "Tôi từ chức khỏi vị trí lãnh đạo CNRP vì lợi ích của đảng. Trong mọi hoàn cảnh tôi trân trọng và gìn giữ những lý tưởng của CNRP trong tim mình", theo lời ông Rainsy viết hôm thứ Bảy trên tài khoản Twitter và Facebook. Tuyên bố của ông Rainsy được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen đề nghị sửa đổi luật đảng chính trị, cấm những người bị kết án làm thủ lĩnh đảng, hành động được cho là nhằm vào Rainsy và đảng CNRP.Ông Rainsy cuối năm ngoái bị tòa án Phnom Penh kết án 5 năm tù vì đăng tài liệu giả liên quan đến hiệp ước biên giới giữa Cambodia và Việt Nam. Do đó, việc ông ngừng sống lưu vong ở Pháp, trở về nước là khó xảy ra. Ông Hun Sen cũng dọa tịch thu tài sản của Sam Rainsy và bán trụ sở đảng đối lập nếu ông thắng kiện. Vụ kiện nhắm vào ông Rainsy sau khi ông cáo buộc Thủ tướng nhận hối lộ.Chó sưởi ấm, cứu bé trai bị bỏ rơi giữa giá rét -12 độSIBERIA – Một bé trai bị mẹ bỏ rơi giữa thời tiết âm 12 độ C ở miền nam Siberia đã được một con chó sưởi ấm trong nhiều giờ. Một con chó đã cứu sống bé trai bị mẹ bỏ rơi trong nhiệt độ âm 12 độ C ở vùng Altai, miền nam Siberia. Con chó đã sưởi ấm cho đứa trẻ trong nhiều giờ, trước khi những người hàng xóm tìm thấy bé trai trong tình trạng hạ thân nhiệt cấp tính. Các nhân viên địa phương gọi con chó là "vị cứu tinh" và mô tả nó như một anh hùng.