Đồng Hương Bà Rịa - Phước Tuy tân xuân hội ngộ, kỷ niệm 10 năm lập hội

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy (BRPT) Nam California vừa mở tiệc mừng Xuân Đinh Dậu 2017, đồng thời kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội được tổ chức tại nhà hàng Hoàng Sa (Paracel), thành phố Westminster, Nam California vào trưa Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017.

Năm nào cũng vậy, Đại hội mừng Xuân của Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy đều được tổ chức quy mô và chu đáo. Tất cả đồng hương Bà Rịa Phước Tuy và quan khách tham dự khi bước chân vào cửa nhà hàng đều được nhiếp ảnh gia của Hội chụp cho một tấm hình lưu niệm miễn phí. Sau khi chụp hình, ban tiếp tân hướng dẫn vào từng bàn tiệc và ai nấy đều chú tâm nhìn trên sân khấu khi thấy một tấm phông lớn có hình “Nhà Tròn” quen thuộc, một kiến trúc đặc thù của tỉnh nhà, có dòng sông Dinh và ngọn núi cùng tên.



Sau khi quan khách và đồng hương đã ngồi chật kín nhà hàng, đoàn lân vào múa lân chào mừng mọi người. Sau đó, MC Đỗ Sơn điều hợp nghi thức khai mạc với phần hát quốc ca do Ban hợp ca Bà Rịa Phước Tuy đảm trách.





Ban hợp ca BRPT trong nghi thức chào cờ khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Kế đến, sau ba hồi chiêng trống, MC Nguyễn Văn Cư mời niên trưởng Huỳnh Bửu Sơn, ông Phạm Hữu Hòa (Hội Trưởng), ông Mai Văn Chớ (cựu Hội Trưởng), Giáo sư Lê Tinh Thông, và các ông Nguyễn Tấn Thanh, Trịnh Thế Công cùng hai vị hầu hương là ông Phan Cảnh Sơn và Ngô Văn Khanh lên trước bàn thờ Quốc Tổ cử hành nghi thức niệm hương để tỏ lòng nhớ ơn tiền nhân, anh hùng liệt nữ, Quân, Cán Chính VNCH và đồng hương Bà Rịa Phước Tuy đã quá vãng. Bài Văn Tế soạn khá công phu và được một vị diễn đọc hết sức truyền cảm:

“Thu tàn Đông tới / Mùa Tết lại về / Niềm vui tràn trề / Đầu năm hội ngộ / Cháu con tưởng nhớ / Ân đức tổ tiên. Hôm nay là ngày 19 tháng 2, 2017 (nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Đinh Dậu) là ngày quốc sĩ lâm môn, lá rơi về cội, người còn tổ tông. Toàn thể chúng con, đồng hương Bà Rịa Phước Tuy hải ngoại quy tụ về đây, thành tâm kính lễ. Dâng hương đăng hoa quả, cung thỉnh Quốc Tổ Việt Nam, anh hùng liệt nữ, chư vị tiền nhân, thần dân, văn thần, võ tướng trở lại từ đường chứng giám và phù hộ cho chúng con đồng hương Bà Rịa Phước Tuy ở hải ngoại trong năm Đinh Dậu được: An cư lạc nghiệp, Quốc thái dân an, Điều dữ tiêu tan, Điều lành mang đến, Tiền tài tăng tiến, con cháu thành công, Mọi việc hanh thông, vạn điều may mắn, Sở cầu tất ứng, sở nguyện thành công; cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu phước được phước, cầu an được an, phú quý lâm môn, hưng lâm thịnh vượng, Bá gia bá tánh, gia đạo tốt lành, Con cháu trưởng thành, Trên hòa dưới thuận. Xuân Đinh Dậu đồng hương đoàn tụ cũng là ngày hội ngộ đầu năm. Chúng con xa cũng như gần. Trẻ già trai gái tri ân mặn nồng. Nhớ về nguồn cội tổ tông. Thành tâm kính bái một lòng biết ơn. Lễ bạc tiến dâng, cung thỉnh tiên linh giáng lâm chứng giám. Thượng Hương.”



Bà Trương Kim Hường, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quan khách, đồng hương. Sau khi nhắc lại những thành quả mà Hội mang lại sau 10 năm thành lập như nâng đỡ, khích lệ nhau trong cuộc sống tha hương, chia sẻ niềm vui nỗi nhớ, chia sẻ việc học hành của con cháu, giúp con em học hành tiến bộ, thành danh, thành nhân, bà Hội Trưởng cũng nhắc đến những kỷ niệm quê nhà và nhấn mạnh đến cái Satodo nước (nằm trên cái nhà tròn, tức Phòng Thông Tin tỉnh) là nét đẹp nhất của quê hương Bà Rịa Phước Tuy.



Sau cùng, bà Trưởng Ban Tổ Chức ước mong mỗi năm vào dịp Tân Xuân Hội Ngộ, hơn 300 đồng hương Bà Rịa Phước Tuy lại có dịp họp mặt vui vẻ như hôm nay, bà cảm tạ quý niên trưởng, quan khách, thân hữu và đồng hương đã đến tham dự buổi hội ngộ lần thứ 10 hôm nay, và mong năm sau và nhiều năm sau nữa Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy mãi mãi duy trì được truyền thống tốt đẹp này. Với tư cách Trưởng Ban Tổ Chức, bà xin quý niên trưởng và đồng hương bỏ qua cho nếu có điều gì thiếu sót.





Các niên trưởng niệm hương trước bàn thờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ông Nguyễn Ngọc Hoán, thành viên ban tổ chức lên giới thiệu quan khách và các đồng hương từ phương xa về tham dự. Vì danh sách quan khách và đồng hương BRPT quá đông nên chúng tôi chỉ nêu danh một số vị niên trưởng và quan khách như cựu Trung Tá Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng BRPT: cụ Huỳnh Bửu Sơn và phu nhân, cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, cựu Thiếu Tá Hồ Đắc Huân và phu nhân, ông David Nguyễn, đại diện NS Janet Nguyễn, các giáo sư trường Châu Văn Tiếp Phước Tuy, bà Ngô Thủy, chánh án Los Angeles và gia đình là đồng hương BRPT, một số sĩ quan Trường Võ Bị Đà Lạt, Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp, một số viên chức phục vụ tại các Ty, Sở thuộc Tỉnh BRPT và một phái đoàn BRPT từ Bắc Cali, cũng như nhiều đồng hương từ các tiểu bang Oregon, Washington State, Houston, Texas, Virginia, Arizona v.v..





Ông Hội Trưởng Phạm Hữu Hòa (bìa phải) cùng niên trưởng Huỳnh Bửu Sơn và ông Mai Văn Chớ cựu HT cắt bánh mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Đồng Hương BRPT. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau phần giới thiệu thành phần tham dự, ông Phạm Hữu Hòa, Hội Trưởng vừa được đồng hương BRPT tái tín nhiệm chức vụ Hội Trưởng nhiệm kỳ 2017 - 2021 trong buổi tiền Đại Hội tại tư gia ông bà Trần Minh Chiểu vào ngày 18 tháng 2, 2017 lên phát biểu, ông mời quý thành viên Ban Chấp Hành cùng lên sân khấu để ra mắt đồng hương, và thay mặt Ban Chấp Hành, ông Phạm Hữu Hòa cảm tạ và chúc Tết đến quý niên trưởng, quan khách và đồng hương một năm Đinh Dậu khang an, hạnh phúc.





Bà Trương Kim Hường, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng quan khách và đồng hương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tiếp theo, ban tổ chức giới thiệu và mời niên trưởng Huỳnh Bửu Sơn lên có lời phát biểu với đồng hương. Cụ Huỳnh Bữu Sơn năm nay đã 90 tuổi nhưng cụ vẫn còn khỏe mạnh, và đặc biết vẫn còn minh mẫn. Cụ giữ Website của Hội, và chính nhờ Website này mà đồng hương BRPT khắp nơi trên thế giới tìm đến với nhau. Cụ Huỳnh Bửu Sơn là vị quan đầu tỉnh thanh liêm, đạo đức và hết lòng lo cho dân, nên người dân BRPT ai cũng kính nể và thương mến cụ. Cụ Huỳnh Bửu Sơn có mấy lời tâm tình với đồng hương nhân đầu Xuân, và chúc mọi người mạnh khỏe, an vui và nhớ cầu cho quê hương sớm thoát ách cộng sản độc tài đảng trị, cho người dân có tự do, dân chủ và đất nước Việt Nam thoát họa ngoại xâm.



Đến đây ban tổ chức mời niên trưởng Huỳnh Bửu Sơn, ông Hội Trưởng và ông cựu Hội Trưởng Mai Văn Chớ lên cắt chiếc bánh mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội. Sau đó, buổi tiệc mừng Xuân bắt đầu, cũng đồng thời một chương trình văn nghệ với gần 20 tiết mục tân, cổ nhạc gồm đơn ca, hợp ca, vũ khúc, mở đầu với bản hợp ca Việt Nam, Việt Nam. Xen kẽ chương trình văn nghệ có xổ số, và cuối cùng kết thúc với phần dạ vũ.