Đồng Hương Trà Vinh Nam Cali Tân Xuân Hội Ngộ

Bài THANH PHONG



SANTA ANA - Vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017 các đồng hương Trà Vinh thuộc Hội Ái Hữu Trà Vinh Nam California và một số thân hữu đã đến nhà hàng Majesty, Santa Ana tham dự buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu, đồng thời cũng để bầu lại tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ mới 2017 - 2020.



Trước cửa nhà hàng, ban tổ chức triển lãm hàng trăm bức ảnh về quê hương Trà Vinh trước và sau năm 1975. Một số các tấm ảnh chúng tôi ghi nhận như: Cầu Long Bình bắc ngang kinh Trà Vinh, Quán bún nước lèo Trà Vinh, Chợ Trà Vinh cạnh con kinh đường số 2, Thương Xá tại bến xe cũ, Phòng Thông Tin tỉnh, Tiệm Tài Hiệp của ông bà Trần Xiều, đường Gia Long, Tiệm Vàng Tín Thành, nhà của ông Trịnh Hảo Tâm, đường Thành Thái cũ v.v..



Chắc chắn những tấm hình kỷ niệm này sẽ làm cho nhiều đồng hương Trà Vinh thổn thức nhớ về dĩ vãng đầy ắp kỷ niệm của một thời sống thanh bình trên vùng đất Trà Vinh thân yêu.



Chương trình mừng Xuân chính thức bắt đầu lúc 12 giờ 10 với màn múa Lân chào mừng đồng hương. Trong tiếng pháo nổ dòn giã và tiếng nhạc Xuân, mọi người hân hoan vỗ tay chào mừng nhau trong buổi hội ngộ đầu năm mới. Kế tiếp, ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó Tổng Thư Ký cũng là người điều hợp chương trình ngỏ lời cám ơn quan khách, quý đồng hương và thân hữu, ông nói, “Trước hết xin cám ơn quý vị đã không ngại công khó, bỏ thời gian để đến Hội Trà Vinh của chúng tôi; mặc dù ngày hôm nay có đến hơn 10 hội đoàn sinh hoạt nhưng quý vị đã đến đây với chúng tôi thật là đông đủ. Một vinh hạnh cho Hội Trà Vinh.”





Ông Hội Trưởng và các cụ cao niên Trà Vinh niệm hương trước bàn thờ tại Santa Ana ngày Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức chào cờ. Trong phút mặc niệm, vị đại diện ban tổ chức nói, “Lễ niệm hương chúng tôi đúng ra là âm thầm để cử hành trước bàn thờ nhưng để truyền lại cho các thế hệ sau, xin kính dâng. Trước thềm năm mới, dưới lá quốc kỳ, bàn thờ tổ quốc, hồn thiêng sông núi. Chúng tôi những người Việt Nam xa xứ, những người đồng hương Trà Vinh khắp nơi đang hiện diện nơi đây, xin một phút cúi đầu suy tư, tưởng nhớ về quê hương dân tộc trong buổi niệm hương đầu năm để cầu nguyện cho quốc thái, dân an; mọi gia đình Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại được an khang, thịnh vượng, và đồng hương Trà Vinh trọn năm được hanh thông, mọi điều được may mắn tốt đẹp.”



Giáo sư Văn Tường, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Trà Vinh đã cùng một số vị cao niên trong Hội đại diện toàn thể đồng hương Trà Vinh lên trước bàn thờ niệm hương. Sau nghi thức trên, ban tổ chức mời một đại diện người Việt gốc Hoa, một đại diện người Việt gốc Khmer là cư dân Trà Vinh lên chúc Xuân đồng hương. Tiếp nối, ban hợp ca của Hội Ái Hữu Trà Vinh lên trình bày nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đinh Chương. Ban tổ chức cũng nhân dịp này giới thiệu một số đồng hương Trà Vinh từ các nơi xa về tham dự.



Chương trình bước sang phần bầu cử tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2017 – 2020. Các đồng hương Trà Vinh cho biết, ông Hội Trưởng và Hội Đồng Điều Hành đương nhiệm là những người tận tụy lo cho Hội rất chu đáo nên tất cả đồng hương tái tín nhiệm Giáo sư Văn Tường ở chức vụ Hội Trưởng và tái nhiệm toàn bộ Hội Đồng Điều Hành. Ngoài GS Văn Tường còn có ông Nguyễn văn Thành (Phó Ngoại Vụ), ông Nguyễn Văn Vui, ông Thạch Bông (Phó Nội Vụ); ông Võ Trung Tín (Tổng Thư Ký); ông Nguyễn Văn Nhựt (Phó Tổng Thư Ký), ông Nguyễn Văn Thành (Thủ Quỹ) và 12 vị Trưởng Ban chuyên môn.







Ban hợp ca Trà Vinh trình bày nhạc phẩm Ly Rượu Mừng ngày Chủ Nhật. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Giáo sư Văn Tường Hội Trưởng Trà Vinh là thành viên Ban Điều Hành Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California, ông là người tận tụy với ngành giáo dục, ông cũng là chủ nhân tiệm sách Văn Bút kế bên TX Phước Lộc Thọ. Với khả năng và đức độ, đồng hương Trà Vinh cho biết, họ không muốn ông rời khỏi chức vụ này.

Cuộc bầu cử tiến hành thật nhanh gọn. Sau đó, ông Hội Trưởng và Ban Chấp Hành chúc thọ quý cụ cao niên và lì xì cho các cháu thiếu nhi. Hội Ái Hữu Trà Vinh năm nào cũng ra mắt một Đặc San vào dịp đầu Xuân. Đặc San Trà Vinh năm Đinh Dậu 2017 là Đặc San thứ 17. Nội dung gồm 60 bài thơ, văn,Câu đối Tết, Sớ Táo Quân, truyện vui, đố vui, hồi ức, ký ức v.v..của những cây viết Trà Vinh.



Đặc biệt trong “Thư Đầu Năm” của GS Văn Tường nói lên niềm vui, nỗi buồn trong 16 năm cùng nhau sinh hoạt, kẻ ở, người đi nhưng cuối cùng niềm hy vọng vào thế hệ trẻ Trà Vinh vẫn là điều làm ông và Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn tin tưởng, hăng hái tiếp tục làm nhiệm vụ “ăn cơm nhà vác ngà voi” do đồng hương ủy thác.



Ngoài phần ra mắt đặc san, ban tổ chức cũng mở xổ số lấy hên đầu năm, múa lân đợt hai và mọi người bắt đầu nhập tiệc, thưởng thức chương trình văn nghệ đặc biệt, mở màn với ca sĩ Hoài Nhơn và vũ khúc do ban vũ Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên biểu diễn. Ngoài ra, cô Kim Khánh và thân hữu cũng phụ trách một tiết mục múa và một số ca sĩ cây nhà lá vườn Trà Vinh lên đơn ca, hợp ca giúp vui cho đến khi ban tổ chức cảm tạ và tuyên bố bế mạc vào lúc 3 giờ 15 chiều cùng ngày.