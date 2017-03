Du khách Trung Hoa đến VN để làm gì?

Du khách Trung Quốc tại bán đảo Sơn Trà (Người Lao Động)



ĐÀ NẴNG - Trên các con đường lớn ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn trưng biển hiệu bằng tiếng Trung Hoa. Những tuyến đường này được cho là “phố Trung Quốc” bởi phần đông hàng quán, khách sạn phục vụ cho du khách từ Trung Quốc.



Nguyễn Văn An, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, cho biết nhà ông ở gần một nhà hàng trên đường V.N. Giáp, hằng ngày chỉ thấy toàn người Trung Quốc vào đấy. Ông An nói với báo Người Lao Động trong số đăng ngày thứ Tư, “Mấy nhà hàng này chủ yếu đón tiếp khách Trung Quốc thôi, thi thoảng mới có khách du lịch trong nước. Có lẽ thấy tên nhà hàng ghi chữ Trung Quốc nên dân mình ngại vào.”



Vấn đề quan trọng nhất mà người dân Đà Nẵng đang rất lo ngại là người Trung Quốc lợi dụng đi du lịch để… mang “đường lưỡi bò” vào Việt Nam. Trên thực tế, người Trung Quốc khi đến Việt Nam du lịch thường xuyên sử dụng các poster, ấn phẩm, bản đồ có in “đường lưỡi bò.” Trên các ấn phẩm này in phần lãnh thổ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.



Mới đây, Sở Thông Tin và Truyền Thông Đà Nẵng thu hồi hàng ngàn poster của công ty Jeep Tour ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Trên những poster này giới thiệu các tour du lịch của Jeep Tour, ghi Biển Đông thành “China Beach.” Đó là chưa nói trên poster quảng cáo các điểm tham quan, du lịch tại Đà Nẵng bằng xe jeep (được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt), tên Biển Đông thay thành biển của Trung Quốc.



Khi làm việc với cơ quan chức năng, một bà đại diện Jeep Tour nói các poster này do một người đàn ông nước ngoài cung cấp khi đến đặt tour. Bà này nói mình không hề biết tấm poster có nội dung không chính xác.

Không chỉ có poster, bản đồ sai sự thật, thời gian qua, cơ quan chức năng ở Đà Nẵng còn thấy khá nhiều người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu “đường lưỡi bò.” Hồi đầu tháng Ba, năm người Trung Quốc có mặt tại một công trình xây dựng lậu ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ trong đó có một người sử dụng hộ chiếu in “đường lưỡi bò,” được đóng dấu nhập cảnh trên thị thực rời. Các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng xác nhận khá nhiều người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu này khi nhập cảnh Việt Nam.



Thời gian gần đây, nhiều người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam với thị thực du lịch rồi đến Đà Nẵng hoạt động hướng dẫn du lịch “chui,” làm việc lậu. Đó là chưa nói tình trạng người Trung Hoa núp bóng người Việt để mua đất, mở cơ sở kinh doanh mà các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đang xác minh.



Phổ biến nhất hiện nay là người Trung Hoa vào Đà Nẵng để làm hướng dẫn viên (HDV) du lịch không giấy phép. Họ thường được một số công ty du lịch, lữ hành tiếp tay để tham gia dẫn các tour có đoàn Trung Quốc.

“Những HDV này rất giỏi tiếng Việt, không cần thẻ hành nghề, không quan tâm đến việc có giấy phép lao động hay không. Họ hoạt động chui như vậy khiến những HDV Việt biết nói tiếng Trung Hoa mất công việc làm ăn,” Nguyễn Biển, một HDV du lịch tiếng Trung Hoa nói.