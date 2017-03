Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp thăm Tượng Đài Đức Thánh Trần

Bài THANH PHONGLITTLE SAIGON - Trong chuyến đi dự hội nghị quốc tế về Công Lý, Hòa Bình tại Colombia, Nam Mỹ, trên đường về nước, Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Vinh, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã ghé Quận Cam và đến thăm Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa, Trung Tâm Little Saigon Nam California vào chiều Chủ Nhật, 26 tháng Ba, 2017.Đức GM Phaolo Nguyễn Thái Hợp (thứ tư từ bên phải) trước Tượng Đài Đức Thánh Trần chiều Chủ Nhật, 26 tháng Ba, 2017. (Hình William Nguyễn)Đứng trước Tượng Đức Thánh Trần, ông Phan Kỳ Nhơn thay mặt Ban Điều Hành và Quản Trị Đền Đức Thánh Trần, trình bày với Đức Giám Mục về lý do có tượng Đức Thánh Trần tại đây.Đáp từ, Đức Giám Mục nói, “Tôi rất hân hạnh, chiều nay nhân ghé Quận Cam này được đến tại Tượng Đài của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đây là một vị anh hùng dân tộc đã can đảm dùng tài lực của mình, dùng năng lực của mình, của một nước yếu, một nước nhỏ mà thắng được quân Nguyên, và giữ tròn lãnh thổ của Việt Nam. Tượng Đức Thánh Trần được dựng lên ở đây để mỗi lần những người dân Việt xa quê hương, khi đi qua bức tượng này nhớ lại mình là con cháu của một đất nước nhỏ nhưng mà khí thế anh hùng và can đảm giữ được vẹn toàn lãnh thổ của đất nước.“Chúng tôi cầu mong rằng, đồng bào Việt Nam dù sống xa tổ quốc nhưng mà vẫn không quên dòng giống của mình, và vẫn luôn luôn giúp cho đồng bào ở trong nước cũng như khắp nơi giữ vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam. Sự hiện diện của Đức Thánh Trần cũng như sự hiện diện của tôi hôm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi, trong lúc mà dân tộc chúng ta cũng đang phải gồng mình lên để bảo toàn lãnh thổ của đất nước.”Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp thăm cơ sở thương mại Ana Real Estate & Ana Funding, Inc ngày thứ Hai, 27 tháng Ba. Từ phải, bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, cô Theresa Phan nhân viên Anna Real Estate, Đức Giám Mục, và Dược Sĩ Thịnh Trần. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau đó, Đức Giám Mục được mời vào trong Đền Thờ Đức Thánh Trần. Đức Giám Mục thắp ba nén hương, chắp tay trước tượng Đức Thánh Trần và khấn rằng, “Thưa Đức Thánh Trần, một người con anh dũng của đất nước, một danh tướng đã giúp dân tộc giữ gìn và bảo toàn lãnh thổ Việt Nam. Thật rất may mắn, hôm nay tôi được đến đây để kính viếng đền của Ngài tại Quận Cam này. Xin gìn giữ đất nước trong giai đoạn rất khó khăn khi mà sự bảo toàn lãnh thổ của dân tộc đang gặp khó khăn.“Xin Ngài giúp cho những con cháu bây giờ, những người công dân Việt Nam hiện tại noi gương Ngài để can đảm bảo toàn lãnh thổ, và xin Ngài cũng giúp để con cháu mai sau không nói với chúng tôi, những người đã sống trong thời đại này: Tại sao các ông, các bà không noi gương Đức Thánh Trần để bảo toàn lãnh thổ? Tại sao các ông, các bà có vẻ khiếp nhược trong khi Đức Thánh Trần và những người Việt Nam thời đại của các Ngài đã can đảm, kiên trì đánh đuổi quân xâm lược đến từ phương Bắc? Xin Ngài đồng hành và xin Ngài giúp cho những người Việt Nam hôm nay biết noi gương Ngài.”Sau khi khấn vái xong, Đức Giám Mục ra phía ngoài nói chuyện tâm tình với các vị có mặt, Đức Giám Mục cho biết, “Thật rất may là cộng đồng Việt Nam ở Quận Cam này đã lập được Đền Thờ Đức Thánh Trần để gợi lại cái ý hướng và cái chí khí tranh đấu cho con cháu sau này, và biết đâu, nhờ ơn Đức Thánh Trần và cái chí khí của Ngài mà đất nước chúng ta lại giữ vững được nền độc lập, và tôi cũng rất mừng; hồi nãy tôi đi đàng kia cũng thấy một tượng Đức Thánh Trần nữa.“Nhưng mà tôi cũng có cái ý nghĩ rất nhỏ là hai tượng đủ rồi, vì chúng ta còn phải để ý đến những người không phải là người Việt Nam, để chúng ta duy trì được tình đoàn kết, nếu không, từ cái thái quá có thể đưa đến cái bất cập. Vì ở đây còn người Mỹ trắng, người Mễ Tây Cơ, thành thử ra để họ tôn trọng mình, mình tôn trọng họ. Sự hiện diện của Tượng Đức Thánh Trần ở đây rất đẹp”.Sau khoảng mười lăm phút ghé thăm Tượng Đài và Đền Thờ Đức Thánh Trần, Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã rời khỏi khu Tượng Đài để đến một địa điểm khác.Vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ Hai, 27 tháng 3, 2017 thương gia An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên đã mời Đức Giám Mục ghé thăm cơ sở thương mại của bà tại địa chỉ 10900 Westminster Ave,# 10 Garden Grvove, CA 92843. Bà Kiều Mỹ Duyên đã vấn an sức khỏe của ngài , và hỏi Đức Cha về sinh hoạt của giáo phận Vinh.Đức Giám Mục vui vẻ trả lời và cho biết, ngài đang có hai dự án sẽ hực hiện tại giáo phận Vinh, một là tổ chức các trạm và phòng y tế để săn sóc sức khỏe cho người dân, hai là tổ chức một ngân hàng tín dụng cho người nghèo bằng cách cho mỗi gia đình nghèo vay một số vốn không tính lời để làm ăn như chăn nuôi hay buôn bán nhỏ để tạo công ăn việc làm cho họ nuôi sống gia đình.Đức Giám Mục cũng trao đổi chi tiết về hai vấn đề này với bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên (Chủ nhân Ana Real States và cũng là một ân nhân của Đức Giám Mục) và Dược sĩ Thịnh Trần, chủ nhân Harbor Pharmacy 1,2,3, và ân cần thăm hỏi công việc làm ăn của hai vị cũng như đồng hương Việt Nam tại Orange County, và Đức Giám Mục đã chúc lành cho mọi người trước khi rời cơ sở thương mại của bà Kiều Mỹ Duyên.