Giấc ngủ và hạnh phúc gia đình

Bài ĐOAN TRANG



Mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần, quán cafe Factory là nơi tụ hội của một nhóm bạn hữu, trong đó có ông Minh, cư dân thành phố Fountain Valley, California. Gần đây, gương mặt của ông Minh kém vui, dù ông là người tiếu lâm nhất trong nhóm. Hỏi ra mới biết, mấy tuần qua ông bị khó ngủ vào ban đêm. Cuộc sống gia đình ông cũng bị ảnh hưởng, khi mỗi sáng thức dậy ông không còn vui vẻ đùa giỡn với con cháu, hay nói những câu hài hước với vợ, mà thay vào đó là những lời gắt gỏng, cáu kỉnh.





Giấc ngủ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mọi người, cũng như hạnh phúc gia đình. (Getty Images)



Ước tính có khoảng ba phần tư số người lớn sống ở Mỹ thành mắc chứng khó ngủ. Khó ngủ, có thể là trằn trọc suốt đêm thâu; hoặc ngủ được nhưng lại thức giấc giữa đêm, và không tìm lại được giấc ngủ say. May mắn thay, các nhà nghiên cứu về chứng mất ngủ của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đã đưa ra một số giải pháp đơn giản cho những người bị mất ngủ có thể tìm lại được giấc ngủ ngon.

Nếu bạn đang mắc phải chứng mất ngủ, hãy thử với những lời khuyên dưới đây:

Chọn nệm đúng

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, chọn một chiếc giường và nệmlà điều tối quan trọng trong việc chăm sóc giấc ngủ. Đó là một yêu cầu cấp thiết bởi sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, nệm ngủ không đơn thuần là nơi chúng ta nằm xuống để nghỉ ngơi, thư giãn mà còn là vỗ về giấc ngủ cũng như chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng cho ngày tiếp theo.

Một chiếc nệm không phù hợp sẽ mang lại cảm giác khó chịu, nhức mỏi, khiến chúng ta không thể nào đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không ngon, không sâu. Trong khi đó, chỉ cần 2 giờ thiếu ngủ là bộ não đã rơi vào tình trạng ngưng kiểm duyệt và lưu trữ ký ức, dẫn đến suy nhược thần kinh, không tỉnh táo. Vì thế, việc chọn một tấm nệm phù hợp là rất quan trọng và cần thiết.

Không khó để có thể chọn được một tấm nệm ưng ý bởi hiện nay có nhiều loại nệm khác nhau như nệm cao su, nệm bông ép, nệm lò xo,… Một chiếc nệm quá cứng hay quá mềm đều không tốt cho sức khỏe. Nếu nệm không có tính đàn hồi, người nằm sẽ cảm thấy đau mỏi và khó chịu, thậm chí sau một đêm ngủ dậy sẽ không thể cử động được. Còn nệm quá mềm thì tạo cảm giác “chùng, trũng”, khiến người nằm khó xoay người hay thay đổi tư thế ngủ. Về lâu dài, những điều này có thể gây nên những biến chứng khôn lường.

Vì thế, một chiếc nệm thông minh với độ đàn hồi tốt, với cấu trúc phù hợp với cơ thể người nằm sẽ mang đến một cảm giác tuyệt vời, không chỉ mang đến những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng mà còn giúp vỗ về giấc ngủ dễ hơn, và ngon – sâu hơn, mang đến một tinh thần phấn chấn, minh mẫn. Vì thế, không quá khi cho rằng, nệm giống như một chất xúc tác, còn giấc ngủ là liều thuốc an thần của mỗi con người.

Tập ngủ không cần gối

Gối không chỉ được đặt ở vị trí đầu và cổ. Tùy thuộc vào từng tư thế ngủ, gối có thể được dùng để kê ở nhiều vị trí để mang lại giấc ngủ ngon nhất. Khi ngủ với một chiếc gối được kê quá cao, bạn có thể bị mỏi lưng, cổ và vai. Gối không nên quá cứng hoặc quá mềm. Nếu quá cứng sẽ chèn vào dây thần kinh ở gáy, gây cảm giác tê, đau, ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu lên não, gây thiếu hụt máu não. Nếu gối quá mềm, khi nằm nghiêng, đầu sẽ bị lún sâu xuống, ảnh hưởng đến hô hấp. Khi gặp vấn đề về giấc ngủ, hãy chọn một chiếc gối có chiều cao thích hợp, làm sao cho cổ thẳng hàng với ngực và cột sống. Một chiếc gối ngủ "chuẩn" phải đáp ứng các chỉ số: cao 8 - 15 cm, rộng 30 cm và dài 60 cm.

Nhưng, nếu có cơ hội, tờ Bolsky vẫn khuyên tốt nhất nên ngủ không kê gối.

Đối với nhiều người, ngủ không kê gối là một việc khá khó khăn. Nếu bạn muốn hình thành thói quen tốt cho sức khỏe này, hãy thực hiện những bước sau.

- Đừng chuyển sang ngủ không kê gối ngay lập tức vì bạn đã quen kê gối. Sự thay đổi đột ngột này sẽ gây khó ngủ. Trong vài tuần đầu tiên, bạn có thể sử dụng một chiếc khăn gấp nhiều lớp để kê đầu.

- Lúc đầu, bạn sẽ xếp khăn theo đúng chiều cao của chiếc gối bạn thường dùng. Vài ngày sau, bạn hãy hạ thấp dần lớp khăn. Theo thời gian, bạn sẽ quen với việc ngủ không cần gối.

- Việc ngủ không cần kê gối kết hợp với những bài tập cơ, cột sống sẽ rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Ngủ trong bóng tối

Nếu ánh sáng quá mạnh sẽ kìm chế những nhân tố kích thích giấc ngủ, sẽ khiến cho cơ thể luôn ở trong trạng thái tỉnh táo. Khi trời tối sẽ rất dễ tạo cảm giác buồn ngủ cho cơ thể vì vậy bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn và sẽ ngủ sâu hơn. Đó là lý do tại sao vào những ngày nắng đẹp, tươi sáng, bạn cảm thấy tỉnh táo hơn những ngày u ám.

Những ánh sáng mờ dịu sẽ không làm ảnh hưởng cho giấc ngủ vì thế lúc ngủ chỉ nên thắp những loại đèn có ánh sáng dịu, còn nhỏ hơn các loại đèn chiếu sáng thông thường. Cũng có một số người thích ngủ trong bóng tối. Khi ngủ họ tắt tất cả các loại đèn để tạo ra môi trường thoải mái dễ chịu cho giấc ngủ.

Đừng để quá nóng

Có thể bạn không thể nhận ra, nhưng nhiệt độ cơ thể của bạn thay đổi trong ngày, cao nhất là khoảng từ 2 đến 6 giờ chiều và thấp nhất là giữa nửa đêm cho đến 4 giờ sáng. Theo các nhà nghiên cứu về giấc ngủ, than nhiệt độ của bạn bắt đầu giảm vào ban đêm, sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Một giải pháp cho người gặp khó khăn về giấc ngủ: Hãy tắm nước nóng hoặc tắm vòi sen trước khi ngủ, nó giúp thư giãn cơ bắp, và khi nước bốc hơi khỏi da, than nhiệt của bạn sẽ giảm. Tập thể dục ít nhất bốn giờ trước khi đi ngủ có thể có tác dụng tương tự: Bạn cảm giác nóng lên sau khi tập thể dục, nhưng một vài giờ sau đó thân nhiệt hạ xuống. Nhiệt độ trong phòng của bạn cũng là vấn đề. Vì vậy, đồ ngủ, mền, cũng là cách để kiểm soát thân nhiệt, đừng để thay đổi đột ngột sẽ phá giấc ngủ ngon của bạn.

Hạnh phúc là mỗi ngày mới bắt đầu bằng sự sảng khoái, thấy mình khỏe mạnh, và khép lại mỗi ngày bằng một giấc ngủ ngon. Giấc ngủ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mọi người, cũng như hạnh phúc gia đình. Hy vọng những điều các chuyên gia nêu trong bài viết này sẽ giúp ích cho những ai đang gặp vấn đề về giấc ngủ.



(Theo: HealthDay News, Centers for Disease Control and Prevention, Bolsky)