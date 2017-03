Giải bóng rổ NCAA: Nhìn qua các trận đấu vòng loại 2 ngày thứ Bảy

Sau vòng đấu đầu tiên của giải NCAA hoàn toàn kết thúc, 16 trận đấu vừa qua đưa đến tám trận kế tiếp ngày thứ Bảy này, theo giờ California.- Khu vực miền Đông: Số 8 Wisconsin Badgers đấu với Số 1 Villanova Wildcats (khoảng 11:40 a.m. PST)Nhiều người cho rằng Wisconsin Badgers bị xem thường khi bị đánh giá là hạt giống số 8, và có vẻ như Wisconsin Badgers không thể khá hơn trong những giây phút đầu tiên của trận đấu ở vòng một. Tuy nhiên lập tức sau đó Wisconsin Badgers trỗi dậy và giành lại vị thế thống trị trên sân đấu, với chiến thắng 84-74 trước đối thủ Virginia Tech Hokies. Giờ đây Wisconsin Badgers có một trận song đấu hấp dẫn với hạt giống số 1 Villanova Wildcats. Ở vòng một, Villanova Wildcats đánh bại Mount St. Mary's với tỷ số khá thuyết phục 76-56, mà thực ra họ chỉ hơn được 1 điểm trước giờ giải lao. Ở trận đấu này, Villanova của Jay Wright phải cẩn thận hơn.- Khu vực miền Đông: Số 5 Virginia Cavaliers đấu với Số 4 Florida Gators (khoảng 5:40 p.m.)Ở vòng một, cả hai đội banh Virginia Cavaliers (đấu với UNC-Wilmington) và Florida Gators (đấu với East Tennessee State) đều không được dự đoán là chiến thắng, tuy nhiên họ lại đảo ngược tình hình và giờ đây lại đối mặt với nhau. Đối với Virginia Cavaliers, yếu tố để đánh bại Florida Gators chỉ có thể là hậu vệ trẻ Marial Shayok. Đối với Virginia Cavaliers, mục tiêu mà họ tìm kiếm lâu nay là một cầu thủ ghi bàn hạng nhì của năm, và họ có được Marial Shayok vào tối thứ Năm. Trong trận đấu đó, một mình anh tung hoành ngang dọc và ghi được 23 điểm. Ngoài Marial Shayok, họ sẽ cần thêm một nỗ lực tương tự để chống lại chống lại hạt giống số 4 Florida Gators.- Khu vực Trung Tây: Số 5 Iowa State Cyclones đấu với Số 4 Purdue Boilermakers (khoảng 6:40 p.m.)Ở vòng một, cả Iowa State Cyclones lẫn Purdue Boilermakers đều chơi đặc biệt rất tốt vào chiều thứ Năm. Vì vậy, có thể nói trận đấu tối thứ Bảy là trận thư hùng đẳng cấp giữa hạt giống số 4 và hạt giống số 5. Đây sẽ là một cuộc đụng độ sôi động giữa hai phong cách đấu khác nhau, với Iowa State Cyclones- được dẫn dắt bởi hậu vệ ghi điểm Monte Morris - tấn công Purdue Boilermakers, là đội banh chơi qua mặt cả "cầu thủ xuất sắc của năm" Caleb Swanigan. Cầu thủ "Biggie" được xem là người "giành bóng bật bảng" (rebound) hạng nhì toàn quốc, anh ghi được 14 điểm trong trận đấu với Vermont Catamounts.- Khu vực miền Nam: Số 12 Middle Tennessee State Blue Raiders đấu với Số 4 Butler Bulldogs (4:10 p.m.)Đội được nhiều người cổ võ nhất của ngày thứ Năm vừa qua chính là Middle Tennessee Blue Raiders, một đội banh - trong năm thứ hai liên tiếp - đánh bại đội banh Big Ten được xếp là hạt giống cao hơn. Điều đáng sợ nhất đối với đối thủ của họ trong chiều thứ Bảy (Butler Bulldogs) là Middle Tennessee có thể làm điểm một cách dễ dàng. Hôm thứ Năm vừa qua, ngay từ những giây phút đầu tiên, họ có được 19 điểm và 9 lần giành bóng bật bảng từ cầu thủ kỳ cựu Reggie Upshaw. Tuy nhiên, Butler Bulldogs cũng không dễ bị bắt nạt. Họ vượt qua Winthrop Eagles nhờ 18 điểm của cầu thủ Avery Woodson.- Khu vực miền Tây: Số 8 Northwestern Wildcats đấu với Số 1 Gonzaga Bulldogs (2:15 p.m.)Đội được nhắc tới nhiều trong ngày thứ Năm chính là Northwestern Wildcats, đội banh từng tận dụng lỗi lầm vào phút chót của Vanderbilt Commodores, để giành chiến thắng giải đấu NCAA đầu tiên trong lịch sử trường học. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng trong vòng đấu ngày thứ Bảy, khi Northwestern Wildcats đối phó với Gonzaga Bulldogs được chọn là hạt giống hàng đầu, và cũng có thể thắng giải vô địch năm nay. Trong trận đấu với South Dakota State Jackrabbits chiều thứ Năm, bốn cầu thủ khác nhau của Gonzaga Bulldogs đã ghi ít nhất trên 10 điểm gấp đôi từ.- Khu vực miền Tây: Số 7 Saint Mary's Gaels đấu với Số 2 Arizona Wildcats (khoảng 4:45 p.m.)Đội banh Arizona Wildcats được cho là đội banh tạo ấn tượng nhất trong ngày thứ Năm, vượt qua North Dakota Fighting Hawks với tỷ số 100-82. Tuy nhiên, câu lạc bộ của Sean Miller sẽ phải vận dụng toàn bộ lực lượng ưu tú khi đứng trước đối thủ Saint Mary's Gaels, là đội banh hạ gục các cầu thủ của VCU Rams bằng 8 điểm cách biệt. Saint Mary's Gaels có năm cầu thủ ghi bàn khác nhau, mỗi người đều ghi được trên 10 điểm.- Khu vực miền Tây: Số 11 Xavier Musketeers đấu với Số 3 Florida State Seminoles (3:10 p.m.)Ngày thứ Năm, Florida State Seminoles dập tắt mọi nỗ lực chiến đấu của đối thủ Florida Gulf Coast Eagles trong trận đấu đầu tiên của vòng một, và giờ đây họ có đối thủ sừng sỏ hơn và nhiều kinh nghiệm hơn ở đội Xavier. Vào đầu mùa đấu, Xavier Musketeers được đưa vào danh sách 10 đội banh hàng đầu. Sau một loạt các cầu thủ bị chấn thương, giờ đây Xavier có vẻ ổn định. Ở vòng một, họ giành được ưu thế nhiều hơn so với Maryland Terrapins, phần lớn là nhờ Trevon Bluiett ghi được 21 điểm trong màn trình diễn tuyệt vời.- Khu vực miền Tây: Số 5 Notre Dame Fighting Irish đấu với Số 4 West Virginia Mountaineers (9:10 a.m.)Trong trận đấu ngày thứ Năm, Notre Dame Fighting Irish cần có một cú ném banh hụt của Princeton Tigers vào giây phút cuối cùng để giành chiến thắng, cầm chiếc vé lọt vào vòng nhì. Tuy nhiên, cho dù họ có ưu thế trước Princeton Tigers, lần này có thể họ sẽ cần hơn một sự may mắn như thế, khi đối mặt với câu lạc bộ West Virginia Mountaineers của Bob Huggins. West Virginia Mountaineers là một trong những đội banh có phòng thủ đáng sợ nhất nước, và họ thực sự có những lần mất banh nhiều hơn bất cứ câu lạc bộ nào khác trên toàn quốc. Có lần, chỉ trong một trận đấu, họ mất banh hơn 20 lần.