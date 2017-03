Giải Văn Việt 2017 được trao cho hai tác phẩm sông Mê Kông của Ngô Thế Vinh

Hình Ngô Thế Vinh tại một đập nước trên sông Mekong trong lãnh thổ Trung Quốc được đăng trong tác phẩm nghiên cứu của ông.

Hai tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” và “Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch,” của bác sĩ Ngô Thế Vinh đã được trao giải Văn Việt 2017. Theo lời của tác giả với đài VOA tại Hoa Thịnh Đốn, buổi tuyên bố phát giải đã diễn ra tại Sài Gòn ngày thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017.



Nhà văn Ngô Thế Vinh sống ở Nam California, cho biết ông được nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ Tịch Hội Đồng Giải Văn Việt trao quyết định tặng Giải Đặc biệt cho hai tác phẩm từng được đăng trên Văn Việt năm 2016.

Vì không thể về Việt Nam trực tiếp nhận giải thưởng này, nhà văn Ngô Thế Vinh đã ủy quyền cho nhà thơ Lý Đợi tiếp nhận và đọc diễn từ nhận giải thưởng Văn Việt 2017. Ông Vinh sẽ nhận số tiền thưởng mang tính tượng trưng trị giá $2,000 Mỹ kim.



Sau khi được Nhà Văn Nghệ xuất bản tại Nam California năm 2000, tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” của nhà văn đồng thời là bác sĩ y khoa và nhà biên khảo Ngô Thế Vinh, nguyên gốc thuộc Nhóm Bạn Cửu Long, đã được độc giả khắp bốn phương tiếp đón nhiệt tình.



Vào năm 2014 “Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng” được Việt Ecology Press cùng với nhà xuất bản Giấy Vụn ở Việt Nam tái bản không chính thức lần thứ ba. Trong "Thay lời dẫn đầu," tác giả Ngô Thế Vinh viết: “Do đụng tới những vấn đề nhạy cảm, nhất là với nước lớn Trung Quốc, tác phẩm sẽ không thể nào xuất bản ở Việt Nam trong một tương lai gần khi mà bối cảnh chánh trị vẫn không có ổn định và cả chưa có tự do ngôn luận như hiện tại.”



Tác phẩm “Mekong, Dòng Sông Nghẽn Mạch” do Văn Nghệ Mới xuất bản năm 2007 tại Nam California là tập bút được thực hiện sau một số chuyến đi nghiên cứu thực địa từ Vân Nam Trung Quốc, xuống đến các quốc gia có liên quan như Lào, Thái Lan, Cam Bốt và Đồng bằng sông Cửu Long. Vào năm 2012, tác phẩm này được nhà xuất bản Giấy Vụn cho ra mắt ở Việt Nam.

Trong bài diễn từ, nhà văn Ngô Thế Vinh cho biết:



“Được tin hai tác phẩm, Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng và Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch, được chọn để trao giải Văn Việt 2017, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Hai tác phẩm đó viết về sinh mệnh của một dòng sông là mạch sống không chỉ của Việt Nam mà còn của hơn 70 triệu cư dân thuộc 7 quốc gia ven sông.

“Hai tác phẩm đó không chỉ chất chứa nhiều dữ liệu, nhưng qua đó tôi cũng muốn chuyển tải thông điệp mang tính dự báo về ý đồ hiểm độc của Trung Quốc và những tranh chấp không thể tránh giữa Trung Quốc và các quốc gia trong lưu vực Sông Mekong.



“Hậu quả những tranh chấp ấy đã làm cho Cửu Long Cạn Dòng và Biển Đông Dậy Sóng và dự báo ấy với thời gian đang được chứng nghiệm. Sự kiện một văn đoàn độc lập như Văn Việt quan tâm đến và trao giải cho hai tác phẩm mang tính nhạy cảm và tế nhị đó là một quyết định rất có ý nghĩa và là một vinh hạnh cho người viết.



“Giải thưởng cũng làm cho tôi xúc động. Là người cầm bút ở Miền Nam trước đây và hải ngoại sau này, đã sống sót giữa hai thế kỷ, đã trải nghiệm qua hai chế độ cùng những năm tháng tù đày, tôi không thể không chạnh lòng nghĩ tới những văn nghệ sĩ đang phải sống thiếu tự do ở quê nhà. Nhưng rồi tôi vẫn lạc quan để thấy rằng từ trong ngọn lửa đỏ thiêu rụi ấy, vẫn có những con phượng hoàng vực dậy từ tro than, cất cánh bay lên như một Bùi Ngọc Tấn với Chuyện Kể Năm 2000, đem tới cho chúng ta niềm hy vọng.

[...]



“Văn Việt là một diễn đàn mà tôi từng cộng tác do tinh thần tự do của một hội nhà văn độc lập như một yếu tính của sáng tạo, không chấp nhận là công cụ trong bộ máy chính trị. Không chỉ giới hạn trong lãnh vực văn học, Văn Việt còn là một diễn đàn cấp tiến, dũng cảm nói lên quan điểm của người công dân trước những vấn đề sống còn của đất nước.



“Một sự kiện nữa, Văn Việt đang có công giới thiệu với độc giả trong nước một giai đoạn sinh hoạt Văn học Nghệ thuật của Miền Nam từ 1954-1975 vẫn bị coi là cấm kỵ và cả giới thiệu dòng sinh hoạt văn học ấy ở hải ngoại. Văn Việt đang bắc một nhịp cầu đối thoại và hợp tác giữa các giới văn nghệ sĩ trong nước và hải ngoại, với ý nghĩa một Việt Nam trải rộng trên toàn cầu. Đó là những nỗ lực đáng trân quí.



“Hôm nay, ngày 3 tháng 3, một ngày nhiều ý nghĩa: Ngày Nhà Văn Thế Giới / World Writers Day năm thứ 31, cũng là năm thứ 3 ngày thành lập Ban Vận Động Văn Đoàn Độc lập, tôi vinh hạnh đón nhận giải thưởng Văn Việt 2017 với niềm hy vọng vấn đề môi sinh trong lành và phát triển bền vững hiện đang ở mức báo động đỏ ở Việt Nam sẽ là mối quan tâm của mọi công dân trên quy mô cả nước chứ không chỉ riêng với Sông Mekong và Đồng Bằng Sông Cửu Long.



“Và tôi cũng xin được chia sẻ vinh dự và giải thưởng này tới các bạn trẻ chủ trương Nhà Xuất Bản Giấy Vụn, họ đang đi những bước đầy thử thách nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hướng tới quyền tự do xuất bản vốn không thể thiếu cho sinh hoạt viết và đọc.”