Giết cô giáo vì không muốn trả nợ?

Các chuyên viên làm việc tại giếng nước mà họ tìm thấy xác vào trưa thứ Sáu. Nạn nhân là cô giáo dạy trường trung học. (VOV)



CHƯ SÊ - Chiều thứ Sáu, Nguyễn Văn Tùng đã ra đầu thú liên quan đến cái chết của một cô giáo mà cũng là vợ của một chánh án tại tòa hình sự tỉnh Gia Lai.



Công an cho biết họ đã thuyết phục được nghi can Tùng, 39 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, hãy ngưng trốn tránh và đầu hàng để may ra được giảm án. Tùng bị nghi là đã giết bà Phạm Thị Ngọc Diệp, 38 tuổi, rồi phi tang tội ác bằng cách bỏ xác trong bao tải và ném xuống giếng.



Vào buổi sáng cùng ngày thứ Sáu, người dân thôn 6, xã Ia Blang huyện Chư Sê, phát hiện thi thể một phụ nữ dưới một giếng nước. Nhận được tin báo, công an tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng xuống điều tra. Ngay sau khi mang được xác lên mặt đất, họ xác định danh tính nạn nhân là Diệp, giáo viên trường trung học Chu Văn An, huyện Chư Sê. Bà Diệp là vợ ông Giáp Bá Dự, chánh tòa hình sự, tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.



Công an cho biết nghi can Nguyễn Văn Tùng đã nợ tiền bà Diệp và bà đã đến nhà Tùng để đòi nợ chiều thứ Năm. Đêm đó bà không về nhà.



Sau khi xác định nghi can, lực lượng công an đã gọi điện thoại cho Tùng và khuyên anh ta hãy đầu thú từ một nơi nào đó mà anh đang lẩn trốn. Đến gần 4 giờ chiều thì Tùng đến sở công an.



Theo lời khai, Tùng mượn bà Diệp 150 triệu đồng ($6,500 Mỹ kim) để đáo hạn ngân hàng. Chiều thứ Năm, Tùng gọi điện thoại cho bà Diệp mang sổ đỏ đến nhà để đưa lại số tiền đã vay. Sau đó, Tùng ra tay sát hại bà Diệp và đợi đến đêm tối để phi tang xác xuống một cái giếng cách nhà khoảng 500 thước.



Vào sáng thứ Sau, sau khi biết bà Diệp đã mất tích, xã đã huy động hơn 10 người cùng công an xã đi tìm kiếm. Đến sau 12 giờ trưa, họ thấy một bao tải nằm dưới giếng nước khô tại thôn 6, và sau đó họ nhận ra bà Diệp trong bao tải. Thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím.



Nghi can Tùng có sáu người con, vợ đang mang thai đứa thứ bảy. Tại địa phương, gia đình Tùng rất túng thiếu. Nghi can là người hiền lành, chăm lo làm ăn và không có tiền án.