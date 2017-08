Hai chị em thoát chết khi xe máy bốc cháy dữ dội

BÌNH DƯƠNG - Phạm Thị Hương Giang, ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài, Biên Hòa kể khoảng 8 giờ sáng thứ Hai, chị lái xe máy tay ga hiệu Air Blade chở theo em gái Thanh Thảo từ Đồng Nai đi Sài Gòn.

Khi đến quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt Tân Vạn, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, thì thấy lửa cháy ở thân sau của xe. Khi hai chị em vừa dừng xe, chạy vào lề đường thì ngọn lửa bùng lên cao và cháy dữ dội. Lửa bao trùm khiến xe bị cháy trơ khung.

Sáng cùng ngày, thấy nhiên liệu trong bình cạn kiệt nên Hương Giang ghé vào cây xăng ở ngã tư Vũng Tàu, phường An Bình bơm xăng A92. Sau đó, chị lái xe đến khu vực trên thì bị cháy.

Vợ về nhà thấy xác trong tủ quần áo

SÀI GÒN - Ngày thứ Hai, công an huyện Hóc Môn đã bắt được Lê Thanh Phương, 30 tuổi, sau một thời gian tìm kiếm. Phương bị điều tra tội giết người.

Chiều thứ Năm tuần trước, vợ Phương về phòng trọ trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn sau nhiều ngày bỏ đi vì cãi nhau với chồng. Cô ngửi mùi tử khí nồng nặc, tưởng con vật gì chết nên tìm kiếm.

Vừa mở tủ quần áo, cô hoảng hốt khi thấy xác của một người đàn ông đang phân hủy và được quấn trong áo mưa.

Công an cho biết nạn nhân là một thanh niên 28 tuổi ngụ Vũng Tàu, quen biết Phương và chết trước đó ba hoặc bốn ngày. Vì nghi Phương giết thanh niên này, công an tìm kiếm anh ta khắp nơi trước khi tìm ra nghi can ngày thứ Hai.

Bão Hato gây ảnh hưởng tại Việt Nam

Một cơn bão có tên quốc tế là Hato đang hình thành tại Phi Luật Tân, được dự đoán sẽ tiến vào Biển Đông vào ngày thứ Ba và đánh vào đất liền tại Trung Quốc vào chiều tối thứ Tư, nhưng ảnh hưởng đến toàn miền Bắc Việt Nam.

Đài khí tượng cho biết đến tối thứ Ba, cơn bão này sẽ cách Hong Kong hơn 500 cây số về phía Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão giật cấp 11-12.

Cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 15-20 km/giờ và dự tính sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và dịch chuyển về Việt Nam.

Các chuyên gia báo động cơn bão sẽ gây mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và gây khó khăn cho các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc Việt Nam.





Cá trắm nặng 42 kg bị bắt ở hồ Thác Bà

HÀ NỘI - Sau khi nghe tin ngư dân tại hồ Thác Bà dùng lưới bắt được con cá trắm đen khổng lồ, chủ một nhà hàng đã liên lạc tìm mua con cá trắm về nấu cho thực khách với giá rất mắc.

Anh Hoàng Nghĩa, quản lý tại một nhà hàng ở Hà Nội vừa mua được con cá trắm đen lùn nói trên, cho biết, chiều tối Chủ Nhật, nhóm ngư dân ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái dùng lưới đánh cá ở hồ Thác Bà thì bất ngờ thấy một con cá trắm đen dính lưới.

Con cá nặng tới nặng tới 42 kg (hơn 92 pounds), dài gần 1.5 mét.

"Rạng sáng ngày thứ Hai chúng tôi cho cá vào thiết bị bảo quản và đưa về Hà Nội an toàn. Đây thực sự là một trong những con cá trắm đen rất lớn, thuộc vào một trong những loại cá khủng mà nhà hàng chúng tôi từng mua. Bình thường cá trắm đen loại to có trọng lượng vào khoảng 10-20kg, loại trên 40kg như thế này rất hiếm,” quản lý nhà hàng cho biết.

Trên thị trường, giá cá trắm đen dao động từ $8 đến $42 Mỹ kim một kí lô, tùy theo kích thước của cá. Cá trắm càng lớn thì giá càng cao.





Cá lại chết nổi đầy kênh Phú Lộc

ĐÀ NẴNG - Đến ngày thứ Hai, hiện tượng cá chết vẫn tiếp tục diễn ra và gây hôi thối tại kênh Phú Lộc đoạn chảy qua phường Thanh Khê Tây, khiến người dân rất bực bội.

Người dân sinh sống hai bên kênh và công nhân môi trường vẫn gia tăng nỗ lực vớt cá chết nổi trên mặt kênh để hạn chế mùi hôi thối diễn ra mấy ngày qua. Theo một số người dân tại đây, tình trạng cá chết rải rác đã xuất hiện từ hôm thứ Bảy. Đến sáng thứ Hai thì cá bất ngờ nổi hàng loạt, dạt vào hai bên bờ kênh gây hôi thối nồng nặc.

Phạm vi xuất hiện cá chết kéo dài từ cầu Phú Lộc cho đến cuối đoạn kênh. Người dân nói đây không là lần đầu kênh Phú Lộc có hiện tượng cá chết và ô nhiễm.





VN giữ du khách Đài Loan mang vũ khí

SÀI GÒN - Việt Nam bắt và cấm xuất cảnh một người đàn ông Đài Loan mang theo một số lượng lớn vũ khí quân sự tại phi trường Tân Sơn Nhất. Theo các báo địa phương, các quan chức hải quan đã chặn lại một người 31 tuổi để kiểm tra hành lý sau khi thấy có hành động nghi ngờ. Người khách này đã chuẩn bị đáp một chuyến bay từ Sài Gòn đến Kaohsiung ở Đài Loan.

Hải quan khám phá 79 khẩu súng ngắn, hai máy phát quân sự, mặt nạ chống khí độc, quân trang của khối NATO và một vài viên đạn AR15 và lựu đạn M79. Người đàn ông đang bị tạm giữ và chờ điều tra thêm. Việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu dụng vụ quân sự ở Việt Nam là hành vi bất hợp pháp. Khung hình phạt đối với tội buôn bán, vận chuyển vũ khí là tù giam từ một năm đến tù chung thân.



Xuất hiện hố sụt lún lớn ở Thanh Hoá

Ngày thứ Hai, chính quyền xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân đang theo dõi và tìm cách giải quyết hiện tượng sụt lún xảy ra trong vườn của một gia đình. Từ sáng Chủ Nhật, gia đình ông Trần Văn Tiến ở thôn Hưng Long ra vườn làm cỏ mía bất ngờ trông thấy một hố sâu bất thường nên báo giới chức địa phương.

Hố lún có chiều sâu lên tới 13 mét, đường kính miệng hố rộng khoảng sáu mét. Tại vị trí hố sụt hiện có rất nhiều nước và xung quanh hố có các vết nứt dài.

Nhận thấy hố sâu tiếp tục sụt lún lan rộng, xã Ngọc Phụng đã cho người căng dây xung quanh miệng hố để cảnh báo an toàn, không cho người dân đến gần.

Không ai rõ hố lún xuất hiện chính xác vào lúc nào, nhưng đang có dấu hiệu lan rộng, có thể gây sập nhà ở chung quanh. Vì vậy chính quyền xả đã vận động di dời hộ dân có nhà ở gần khu vực sụt lún đến nơi an toàn.



Giám đốc bệnh viện chết tại văn phòng sau ca trực đêm

THÁI NGUYÊN - Lãnh đạo bệnh viện C Thái Nguyên cho biết bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Văn Soạn, giám đốc bệnh viện, đã đột ngột qua đời trong phòng làm việc của cơ quan.

Phó giám đốc bệnh viện cho biết đêm Chủ Nhật, ông Soạn, 57 tuổi, có ca trực tại bệnh viện. Sáng thứ hai sau, khi bắt đầu buổi họp giao ban đầu tuần, các nhân viên không thấy giám đốc có mặt nên gọi vào số điện thoại cá nhân.

Vì không nghe người trả lời, nhân viên bệnh viện đi kiểm tra thì thấy bác sĩ Soạn chết trên giường ngủ trong phòng làm việc. Theo lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ Soạn có bệnh mãn tính về tim mạch, huyết áp và đây có thể là nguyên nhân khiến ông Soạn đột quỵ.

Tuy bác sĩ này đã có bệnh từ lậu, ông ta vẫn được giao chức giám đốc bệnh viện từ năm 2011. Cơ quan tỉnh đã khám nghiệm tử thi, không thấy có gì bất thường.