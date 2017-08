Hai con mèo được thừa kế $300,000 từ chủ nhân

NEW YORK CITY – Hai con mèo có tên Troy và Tiger sẽ cùng chia sẻ số tiền thừa kế $300,000 Mỹ kim, một phần nhỏ trong tài sản $3 triệu Mỹ kim của người chủ quá cố Ellen Frey-Wouter. Tài sản của bà Frey-Wouter cũng bao gồm một tòa nhà lớn ở khu Bronx. Bà Frey-Wouter, 88 tuổi, góa chồng, và không có con cái khi bà qua đời. Hai trong số những người chăm sóc y tế cho bà trước đây nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng hai con mèo giàu có.

Những người này sẽ nộp hóa đơn chi phí như thức ăn, thú y, và các dịch vụ liên quan khác, cho một quỹ quản lý tài sản, để được nhận tiền hoàn trả. Mèo Troy và Tiger không phải là các động vật duy nhất được thừa kế tài sản. Vào năm 2007, một chú chó tên Trouble cũng được thừa kế $12 triệu Mỹ kim, từ chủ nhân là nữ thương gia nổi tiếng Leona Helmsley.



Một tổ chức trình dự luật cho phép tù nhân bỏ phiếu

SACRAMENTO – Các tù nhân tại nhà tù tiểu bang có thể sẽ được cho phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của California, theo một dự luật được đề nghị hôm thứ Tư bởi một tổ chức đại diện các tù nhân, gia đình của họ, và những người ủng hộ. Dự luật được trình lên bởi nhóm Initiate Justice, một tổ chức có trụ sở tại Oakland, muốn thay đổi hệ thống quản lý tư pháp cho khoảng 2,500 tù nhân tại California.

Bà Taina Vargas-Edmond, người sáng lập và giám đốc tổ chức, cho biết: “Họ (các tù nhân) không mất quyền công dân khi họ bị bắt. Do đó, tôi không nghĩ rằng họ đáng bị mất quyền được tiếp cận với nền dân chủ.” Tổ chức này sẽ cần 585,407 chữ ký để đưa dự luật vào lá phiếu bầu cử.

Cha sát hại con trai bị án 25 năm tù

ALHAMBRA – Một người đàn ông, cư dân South Pasadena, đã bị kết án 25 năm tù vào hôm thứ Tư, vì tội sát hại con trai 5 tuổi. Bị cáo Aramazd Andressian Sr., 35 tuổi, vào ngày 1 tháng 8 đã nhận tội giết hại con trai Aramazd “Piqui” Andressian Jr. Bị cáo ban đầu muốn lên tiếng tại tòa, nhưng sau đó từ chối khi biết rằng anh ta có thể bị chất vấn bởi luật sư bên công tố.

Bé Piqui mất tích khi đang đi cùng người cha. Andressian lẽ ra phải giao Piqui cho mẹ của em, Ana Estevez, vào sáng ngày 22 tháng 4. Khi cả 2 không xuất hiện, Estevez đã báo cảnh sát con trai mất tích. Có người đã nhìn thấy Andressian bất tỉnh gần xe của hắn ta tại công viên Arroyo Park ở South Pasadena vào sáng hôm đó. Cảnh sát tìm thấy diêm và một thùng xăng nhỏ trong xe. Nội thất của chiếc xe cũng bị tưới đầy xăng, và bình xăng xe có nhét giẻ như sắp bị đốt. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy Piqui.

Andressian nói rằng hắn ta đã uống thuốc quá liều và bất tỉnh, và không biết Piqui ở đâu. Cảnh sát bắt giữ Andressian vào ngày 22 tháng 4 vì bị nghi gây nguy hiểm cho trẻ em, nhưng hắn được thả 3 ngày sau đó vì cảnh sát không đủ bằng chứng. Cuộc tìm kiếm Piqui kéo dài 2 tháng, và trải rộng trên các quận hạt Los Angeles, Orange, và Santa Barbara. Cảnh sát một lần nữa bắt giữ Andresssian vào ngày 23 tháng 6 tại Las Vegas và đưa kẻ này về California. Các điều tra viên sau cùng đã tìm thấy thi thể Piqui, sau khi Andressian nói cho họ vị trí vất xác. Nhà chức trách tin rằng, Andressian giết con trai nhằm tìm cách quay lại với vợ. Đôi vợ chồng này đang trong quá trình ly hôn đầy mâu thuẫn.

Bốn người chết trong vụ cháy nhà

BLOOMINGTON – Một người đàn ông, một phụ nữ, và 2 trẻ em đã chết trong 1 vụ cháy nhà ở Bloomington vào sáng thứ Tư. Theo Sở cứu hỏa San Bernardino County, vụ cháy bùng lên lúc 7:30 sáng, tại ngôi nhà 1 tầng trên đường Santa Ana. Nhân viên cứu hỏa tìm thấy 1 người đàn ông, 1 phụ nữ, và một bé gái từ 5 đến 10 tuổi tại hiện trường. Người đàn ông và bé gái khi đó đã chết. Người phụ nữ bất tỉnh khi được đưa ra ngoài, và qua đời tại bệnh viện vì thương tích quá nặng. Thi thể 1 trẻ em thứ 2 được tìm thấy trong nhà vào buổi trưa.

Lực lượng cứu hỏa mất 20 phút để khống chế đám cháy. Hầu hết tổn thất đều tập trung ở phòng ngủ phía trước. Danh tính, quan hệ, và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một người quen của các nạn nhân cho biết, những người sống trong nhà là một đôi vợ chồng và 2 con gái nhỏ. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Bắt nghi can gây hàng loạt vụ cướp ở Santa Ana

Một người đàn ông và 3 thiếu niên tuổi teen, tất cả đều bị nghi là thành viên băng đảng, đã bị bắt vì liên quan đến 11 vụ cướp có vũ khí và cướp xe xảy ra hồi đầu tháng. Sở cảnh sát Santa Ana hôm thứ Tư cho biết, các nghi can bị bắt vì các vụ cướp diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 8. Các vụ phạm tội bao gồm 7 vụ cướp trên đường phố, 2 vụ cướp xe, và 2 vụ âm mưu đánh cướp nhưng bất thành.

Antonio Gomez, 20 tuổi, cư dân Santa Ana, là nghi can duy nhất được cảnh sát công bố danh tính, vì 3 kẻ còn lại đều chưa đủ tuổi thành niên. Bốn tên này bị bắt vào các ngày 18 và 19 tháng 8. Các nghi can đối mặt với tội cướp tài sản, cướp xe, cùng nhiều chi tiết gia trọng khác.

Bà cụ Cam Bốt trở thành công dân Mỹ ở tuổi 103

LOS ANGELES – Một bà cụ gốc Cambodia, người đã sống sót qua chiến tranh, nạn đói, và thảm sát, đã trở thành công dân Hoa Kỳ ở tuổi 103. Bà Hong Inh mỉm cười và vẫy lá cờ Hoa Kỳ, khi bà cùng 10,000 người khác tham gia lễ tuyên thệ công dân tại trung tâm hội nghị ở Los Angeles. Bà đến Hoa Kỳ khi 97 tuổi, để sống cùng với các con cháu thuộc 3 thế hệ của gia đình.

Con gái 80 tuổi và cháu cố 13 tuổi của bà Hong cũng tham dự lễ tuyên thệ. Bà Hong có 30 người cháu và cháu cố đang sống tại Hoa Kỳ và Cambodia. Tuy nhiên, bà vẫn chưa phải là người cao tuổi nhất khi trở thành công dân Hoa Kỳ. Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ, sống tại Los Angeles, được 117 tuổi khi bà tuyên thệ công dân vào năm 1997.

Treo thưởng $250,000 để tìm cô gái mất tích

GLENDALE – Một giải thưởng $250,000 Mỹ kim sẽ được trao cho người nào cung cấp thông tin giúp tìm ra một cô gái trẻ, cư dân Glendale, mất tích từ tháng Giêng năm nay. Cô Elaine Park được nhìn thấy lần cuối cùng vào hơn 6 giờ sáng ngày 28 tháng 1. Xe hơi và vật dụng của cô được tìm thấy tại Malibu, nhưng cảnh sát không tìm thấy bất cứ manh mối nào của cô gái 20 tuổi này. Mẹ của nạn nhân, bà Susan Park, nói rằng bà không hiểu tại sao một người có thể biến mất không dấu vết như vậy. Nhà chức trách đã tổ chức tìm kiếm tại các ngọn đồi ở Malibu, nhưng không có kết quả.

Giả cảnh sát để cưỡng hiếp, bị 185 năm tù

SAN BERNARDINO – Một người đàn ông 53 tuổi - bị kết tội mạo nhận cảnh sát để tấn công tình dục 3 phụ nữ, sau khi dùng vũ khí đe dọa họ - đã bị kết án 185 năm tù, theo Phòng công tố San Bernardino cho biết hôm thứ Tư. William Hernandez, sống tại Big Bear City, bị tuyên bố có tội vào tháng 7 vừa qua, đối với các tội cưỡng hiếp và giam giữ bất hợp pháp.

Sự việc đầu tiên xảy ra tại khách sạn Rancho Cucamonga vào tháng 2, 2016. Hernandez tự nhận là cảnh sát, dùng sùng đe dọa một nạn nhân, và sau đó cưỡng hiếp cô gái này. Trong sự việc thứ hai, Hernandez cũng mạo nhận cảnh sát tại Victorville, dùng súng để khống chế một phụ nữ, và tấn công tình dục nạn nhân. Cô gái này đã cố gọi cho bạn sau vụ tấn công. Thấy vậy, Hernandez đã dùng súng đe dọa, buộc nạn nhân phải gọi người bạn đến chỗ của họ. Khi cô gái thứ 3 đến nơi, Hernandez lại tiếp tục cưỡng hiếp cô này. Hernandez bị bắt vào tháng 3, 2016, sau khi bị chận xét xe tại Big Bear.