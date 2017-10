Hạng 16 Premier League loại hạng 3 khỏi giải EFL Cup

Bài THANH NGUYỄNThứ Tư còn hai trận cuối cùng của vòng 16, giải EFL Cup bên Anh. Hai trận ngày này là giữa Chelsea với Everton và Tottenham Hotspur (tắt là Spurs) với West Ham United.Angelo Ogbonna của đội West Ham, áo đỏ bên phải, ghi bàn thắng quyết định với cú đánh đầu ở trận vòng 16 EFL Cup ngày 25/10 tại London với Tottenham Hotspur. (Getty Images)Spurs hôm rày trong Premier League đang trên đà thắng; hôm Chủ Nhật 22/10 nó vừa thắng Liverpool với tỷ số 4-1 khiến ông huấn luyện viên Klopp cho đến bữa nay vẫn chưa hết choáng váng! Còn West Ham United thì hôm rày đang trên đà thua; hôm thứ Sáu 20/10 nó vừa thua Brighton hạng 12 với tỷ số 0-3, khiến West Ham tụt tuốt luốt xuống hạng thứ 16.Đám fans của West Ham mừng đội mình thắng trận đấu với Tottenham ngày 25/10. (Getty Images)Trong Premier League mà huấn luyện viên cứ để đội mình tuột dốc như vậy là trước sau gì cũng có vấn đề. Bởi vậy mà báo chí ở London (đội West Ham đóng đô ở phía Đông London) vừa mới đưa tin là đám chủ của West Ham đã nói với ông huấn luyện viên Slaven Bilic người Croatia là trong hai trận tới nếu mà West Ham lại thua nữa thì xin mời ông Bilic khăn gói trở về nước.Ông Bilic (đọc ra là "Bilish") trước kia là cầu thủ đấu bên xứ Croatia của mình. Sau đó ông được Premier League bên Anh người ta để ý cho nên mới mời qua đấu. Có thời ông đấu cho ngay chính đội West Ham này, và sau đó đấu cho đội Everton. Sau khi giải nghệ thì ông Bilic trở về nước để làm huấn luyện viên.Từ 2006 đến 2012 ông là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Croatia. Năm 2007, ở vòng loại cho giải Euro 2008, Croatia đã loại đội nước Anh với tỷ số 3-2. Bên Anh người ta không quên huấn luyện viên đội Croatia ngày đó là ông Bilic chứ không ai khác. Sau khi hết cầm đầu đội tuyển quốc gia, ông này đi làm huấn luyện viên ở nước ngoài; lần lượt từ đội Lokomotiv bên Nga qua đội Besiktas bên Thổ Nhĩ Kỳ, và đến năm 2015 thì qua cầm đầu đội West Ham. Ông Bilic năm nay 49 tuổi. Các bô lão tin về lý số này kia bên ta khi xưa vẫn có câu "Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới," có nghĩa hai độ tuổi bốn chín và năm ba đều là nhưng tuổi "gặp hạn lớn." Tuổi ông Bilic là "tuổi Tây" cho nên thời gian này có khi là cái đuôi của của "năm hạn" ông ta còn sót lại!Tí tiểu sử của ông Bilic ở trên là cốt nói lên mức độ nghiêm trọng của trận vòng loại 16 giữa West Ham với Spurs trong ngày thứ Tư 25/10, tuy theo giới quan sát rành nghề thì West Ham khó thoát khỏi chân đội Spurs .Đôi bên đấu với nhau ở sân Wembley của đội Spurs tại London. Nội việc đó không thôi cũng đã là bất lợi cho đội West Ham, tuy có khoảng bốn nghìn fans nhà của họ, vì cùng là cư dân của London với nhau cả, đi theo hò hét cổ võ cho đội nhà của mình!Tiền đạo André Ayew đội West Ham ghi bàn thắng thứ nhất cho đội mình ở trận với Tottenham ngày 25/10. (Getty Images)Vào trận một cái, đội West Ham đấu như thể một đội đã phải chịu nhục trong thời gian gần đây, cho nên giờ này đấu cho hả giận. Nhưng họ đấu với khí thế như vậy được chừng bốn năm phút gì đấy là phe Spurs bắt đầu giở ngón nghề của họ ra. Bấy giờ thì West Ham lo đỡ. Nhưng đỡ vẫn không xuể, vì liền ngay đó, tay tiền đạo Heung Min Son người Nam Hàn của Spurs có banh nơi chân bên cánh trái trước ranh cấm địa West Ham. Son chuyền banh vào trước ranh cấm địa nơi hoảng giữa cho Sissoko; anh này đón banh, tiến vào cấm địa và sút lọt lưới! Và ấy là mới năm phút!West Ham lo củng cố lại thế trận, tìm cách gỡ! Chưa gỡ gì được thì hiệp 1 sắp dứt đến nơi. Để rồi phút thứ 36, tay Heung Min Son kia lại có banh để chuyền cho đồng đội trong khu vực trước cấm địa West Ham. Lần này thì Dele Ali đón được banh và sút vào góc phải bên trong lưới!Hiệp 1 kết thúc với Spurs gác West Ham hai bàn trắng! Ai nấy đều tin chắc là với cái đà này thì qua hiệp 2, có may mắn lắm West Ham e cũng đến nước thua chí ít là 3 bàn trắng!Chả biết ông Bilic nói năng những gì với đội ngũ của mình trong mười lăm phút giải lao. Cùng lắm là ông ta chỉ có thể thở than theo kiểu, "Mấy chú chịu khó làm sao gỡ hòa cho anh nhờ, chứ còn bằng không khi trở về hội quán, không cần đợi đến trận thua thứ nhì thì bọn chủ họ cũng đã mời anh ra đi!"Chỉ biết là qua hiệp 2 thì đám West Ham như thể một nhóm bệnh nhân bị suy tim trong hiệp 1 vừa được nhân viên y tế người ta áp dụng cụ khử rung tim -defibrillator- vào nơi ngực cho nên anh nào cũng bật giậy, tỉnh như sáo! Và bấy giờ thì họ đấu xem như một đội nào khác chứ không còn như đội West Ham của hiệp 1. Của đáng tội thì có khi cái tinh thần "chắc ăn" nó cũng như đã bám rễ vào trong đầu mấy cậu bên đội Spurs!Phút thứ 54, từ cú phạt góc bên cánh trái cấm địa Spurs, một cầu thủ của đội này đánh đầu cho banh văng xa ra khỏi làn ranh cấm địa. Từ đấy, một cầu thủ West Ham sút ngược trở vào khung thành. Thủ môn Vorm của Spurs đỡ banh văng ra, nhưng gặp Andre Ayew người Ghana nhào tới sút thẳng vào lưới!West Ham gỡ được 1 bàn!Đúng 5 phút sau thì banh lại lọt vào trước khung thành Spurs. Cầu thủ đôi bên nhốn nháo, đánh đầu qua lại, chuyền banh qua lại; kịp khi banh lại đến chân cậu Ayew lúc ban nãy thì cậu ta lại sút thẳng cánh vào lưới. Và thế là West Ham gỡ hòa được 2-2.Quanh khán đài, đám fans nhà của đội Spurs chợt im tiếng, chưa biết nên hò hét theo kiểu nào để kích động đội nhà của họ. Cùng lúc thì đám fans của West Ham đi theo đội bắt đầu tăng âm suất! Cờ quạt này kia là cứ thế phất phới!Phe Spurs đang tính kế xử trí thì phút thứ 69, từ một cú phạt góc bên cánh trái cấm địa Spurs, chàng Angelo Ogbonna người Ý gốc Nigeria nhào lên đánh đầu vào góc phải bên trong lưới!Một cuộc xoay chiều khó mấy ai có thể ngờ, chỉ trong vòng 15 phút của hiệp 2!Và thế là Tottenham Hotspur bị loại ra khỏi giải EFL Cup sau khi thua West Ham 2-3! Ông Slaven Bilic không hề cảm thấy rằng đội ông gặp may. Sau trận đấu, ông phát biểu với báo chí, "Chiến thắng của đội West Ham ngày hôm nay phải được đội ngũ này coi như chuẩn mực cho những trận sắp tới!”Đám báo chí ở London chưa khai thác hết đề tài về cậu Eddie Nketiah 18 tuổi của đội Arsenal hôm thứ Ba, cũng vòng 16 giải này, vừa một mình giúp đội thắng Norwich với 2 bàn oanh liệt thì trong ngày thứ Tư lại phải chuẩn bị bình luận dông dài trong những ngày tới về chuyện anh hạng 16 Premier League vừa loại anh hạng 3 khỏi giải Carabao tức là EFL Cup cho năm nay!Tóm lại thì 8 đội sẽ kéo nhau vào tứ kết là: Manchester City, Manchester United, Arsenal, Bournemouth, Bristol City, Leicester, Chelsea và West Ham United. Thứ Năm sẽ có màn rút thăm để xếp cặp! Ta chờ xem West Ham sẽ đụng trận với ai để đem những "chuẩn mực" của trận hôm nay ra tái áp dụng!Mà rồi đám báo chí ở London cũng phải tạm gác qua một bên đề tài sốt dẻo về cậu bé gốc Ý 10 tuổi bên Kansas City vừa được đội AS Roma bên Ý nhận cho vào trường đào tạo cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở Roma. Đề tài này ta sẽ có dịp bàn đến trong những số báo tới!