Hàng chục người bị bắt trong cuộc biểu tình đòi tự do ngôn luận ở Boston

Hàng ngàn người đã biểu tình chống lại cuộc “Xuống Đường Cho Tự Do Ngôn Luận” của các nhóm kỳ thị chủng tộc tại Boston ngày thứ Bảy. Cuộc xuống đường của các nhóm này đã kết thúc sớm hơn dự định, vì cảnh sát can thiệp và ngăn chặn không cho hai bên đụng độ như từng xảy ra và có chết người tại Charlottesville, Virginia một tuần trước đó. (Scott Eisen/ Getty Images)Một tuần sau cuộc biểu tình đầy bạo lực ở Charlottesville, Virginia, cuộc tuần hành đòi quyền tự do ngôn luận diễn ra tại Boston, Massachusetts hôm thứ Bảy, cũng gặp phải sự cản trở của hàng ngàn người phản đối. Tuy nhiên, nhìn chung, sự kiện đã diễn ra khá trôi chảy, dù cũng có 33 vụ bắt giữ và một số trường hợp bị thương.Cuộc tuần hành Boston Free Speech bị phản đối, vì bị cho là bênh vực các phát ngôn kỳ thị chủng tộc của những người theo chủ nghĩa cực đoan. Tuy nhiên, ban tổ chức sự kiện này cho biết, họ chỉ muốn khẳng định rằng, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, và đó là quyền cơ bản của con người. Ban tổ chức cũng thêm rằng, họ không có liên hệ gì với nhóm cực đoan da trắng liên quan đến vụ bạo động ở Charlottesville.Tổng cộng có 33 người bị bắt, hầu hết là vì tội phá rối trật tự và tấn công cảnh sát. Một số người đã ném đá và các chai nước tiểu vào lực lượng an ninh. Cảnh sát đã chận giữ 3 người mặc áo chống đạn và mang theo súng. Những người này sau đó bị yêu cầu rời khỏi sự kiện và các chiếc áo chống đạn bị thu giữ.Nhà chức trách cho biết, khoảng 40,000 người đã tập trung về Boston vào hôm thứ Bảy, nhằm phản đối cuộc tuần hành Boston Free Speech, dự kiến diễn ra từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều tại khu trung tâm Boston Common. Sự kiện đã được cảnh sát yêu cầu kết thúc sớm nửa tiếng.Hàng ngàn người phản đối sau đó vẫn tiếp tục tràn ra khắp thành phố trong suốt buổi chiều. Những người phản đối tuần hành đã tụ tập với những biểu ngữ như “thông điệp thù ghét không phải là tự do ngôn luận” và “không có kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ.” Đa số những người phản đối tỏ ra ôn hòa, nhưng cũng có một số người đã đụng độ với người của nhóm tuần hành và cả cảnh sát chống bạo động.Cuộc tuần hành Boston Free Speech được tổ chức bởi nhóm Free Speech Movement, với thành viên chủ yếu là sinh viên trong độ tuổi 20.