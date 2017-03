Hành trình đi về phương Đông: Thăm thế giới Ả Rập Hồi Giáo (kỳ 4)

Bài PHƯỢNG VŨ



Bên cạnh đó nghe nói Abu Dhabi sắp mở bảo tàng Louvre dưới biển, đây sẽ là một trung tâm văn hóa mới tầm cỡ thế giới trên đất Ả rập. Đó là kết quả của nhiều tháng lên kế hoạch và chuẩn bị để đảm bảo rằng nước biển sẽ bao quanh công trình theo một cách có thể kiểm soát được.







Bảo tàng Louvre Abu Dhabi do kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel thiết kế với không gian trưng bày rộng 9,200 mét vuông, chi phí xây dựng 500 triệu Euro. Phòng trưng bày mới này đã được sự đồng ý của bảo tàng lớn nhất thế giới Louvre Paris để mang tên Louvre và mượn một số tác phẩm nghệ thuật cũng như tổ chức các triển lãm đặc biệt. Để được sử dụng cái tên Louvre trong vòng 30 năm, Abu Dhabi phải trả 400 triệu Euro. Trong việc trao đổi các tác phẩm nghệ thuật, những triển lãm đặc biệt và kinh nghiệm quản lý, Abu Dhabi sẽ trả thêm 575 triệu Euro cho Pháp.







Sau đó đoàn chúng tôi được đưa tới bờ biển để nhìn ngắm phía bên kia bờ Tòa Dinh màu trắng sang trọng là nơi ở của vua. Bên cạnh đó là khu nghỉ dưỡng 5 sao Emirates Palace nổi tiếng với mức độ xa hoa và sang trọng. Đây là khách sạn có giá trị lớn thứ hai thế giới, vào khoảng $3 tỷ USD, nằm trên 1.3 km bãi biển tư nhân, bao quanh là 85 mẫu hecta vườn tược, với 114 mái vòm cao tới 80 m.



Emirates Palace có 394 phòng được thiết kế theo phong cách hoàng gia nhằm tạo cảm giác đế vương cho du khách. Thành thử tuy là đi du lịch đến tận nơi, nhưng chúng tôi chỉ được nhìn ngắm bằng mắt thật từ xa các công trình nổi tiếng chứ làm gì có tiền mà rớ vô các thứ đại xa xỉ dành cho các đại gia tầm cỡ thế giới.







Sau khi ăn trưa chúng tôi được đưa đến chợ chà là (dates), một đặc sản của vùng Trung Đông. Đi bất cứ nơi đâu ở xứ này từ những của hàng nhỏ tới các mall lớn sang trọng, bạn đều thấy Chà Là hiện diện. Nó biểu hiện văn hóa của người Hồi Giáo thông qua một trong những loại trái cây điển hình nhất của họ.



Dân vùng Trung Đông thường thích chà là ngọt và họ thường dùng chà là để thay bữa ăn trước bình minh trong dịp lễ hội Ramadan vì chà là có nhiều năng lượng sẽ dễ dàng giúp họ nhịn đói được cả ngày như tập tục của người Hồi Giáo trong tháng Ramadan. Khu chợ nơi đây buôn bán các mặt hàng nông sản truyền thống địa phương, đặc biệt là rất nhiều gian hàng chà là.



Ôi thôi đủ loại chà là được đem ra mời cho du khách nếm thử trước khi mua. Họ sáng kiến ra nhiều cách khác nhau với chà là: Chà là tươi, hay chà là khô tự nhiên, chà là bọc chocolate, chà là bọc bởi các loại hạt xay nhỏ. Có trái to, nhỏ khác nhau có thứ gói trong giấy như kẹo lịch sự, có thứ cân kg để bán cho khách tự chọn theo ý mình thích.



Sau khi thử món đặc sản chà là, món ăn tiêu biểu của người Hồi giáo, chúng tôi lên đường chuẩn bị hành trang đến thăm ngôi đền Sheikh Zayed, được hình thành bởi tổng thống đầu tiên của UAE, Sheikh Zayed, và cũng đánh dấu nơi an nghỉ cuối cùng của ông, có lẽ vì vậy ngôi đền đã mang tên ông. Đây là một trong những đền Hồi giáo lộng lẫy nhất thế giới, giống như tòa lâu đài trong truyện Aladdin ngoài đời thật.







Ngôi đền này cũng được xem là trung tâm hành hương Hồi giáo của UAE. Nghe nói ở đây luật lệ khắt khe hơn đền Hồi giáo ở Abu Dhahi, không cho mang vớ, mà phải đi chân trần khi vô đền. Ngay từ ngoài Parking họ đã có tấm bảng “Dress Code” cho khách tự xem xét lại mình trước khi đi vào đền. Nếu ai không có khăn choàng, đền cho mượn nhưng đa số du khách đều đã được dặn trước để mang theo, khỏi phải xếp hàng chờ đợi mượn. Hơn nữa trùm khăn của mình vẫn vệ sinh hơn là dùng chung của bá tánh. Khi vào cửa phải đi qua khu kiểm soát X ray như đi vào phi trường.



Công trình xây cất Thánh Đường Hồi Giáo này sử dụng thợ chuyên môn và vật liệu của nhiều quốc gia trên thế giới, quan trọng nhất phải kể Italy, Germany, Morocco, Pakistan, India, Turkey, Malaysia, Iran, China, United Kingdom, New Zealand, Greece và United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất).

Đền Sheikh Zayed là một trong 10 thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới, được thiết kế với hai chất liệu chủ đạo là cẩm thạch Hy Lạp và vàng. Sheikh Zayed cũng là thánh đường Hồi giáo đầu tiên cho phép du khách ngoại giáo tham quan. Kiến trúc của Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand Mosque là sự phối hợp hài hòa giữa 3 khuynh hướng Hồi Giáo Á Rập, Morocco, và Pakistan.



Đền Hồi giáo Sheikh Zayed có thể chứa 40,000 người. Riêng phòng cầu nguyện chánh (main prayer hall) có thể chứa 7,000 người. Ở đây có hai phòng cầu nguyện nhỏ hơn, một dành cho phái nữ, mỗi phòng có thể chứa 1,500 người. Sân bên ngoài rất lớn rộng 17,000 thước vuông lót cẩm thạch rất đẹp có thể chứa 30,000 người. Từ các bức tường đến nền sân thánh đường đều được lát đá nghệ thuật. Các lối đi trong đền với mái vòm và cột trụ được dát vàng và chạm trổ tinh xảo.



Trắng là màu chủ đạo của Đền Sheikh Zayed, nhờ chất liệu chính là đá cẩm thạch trắng mà không gian thánh đường vẫn rực sáng vào buổi tối và mang nét đẹp huyền ảo của đền dưới ánh hoàng hôn. Đúng là nhìn ngôi đền uy nghi với đá cẩm thạch trắng thấy toát lên vẻ trong sáng, tinh khiết.



Có lẽ hiếm có một bộ trang phục nào trên thế giới lại gây nhiều tranh cãi như bộ Hijab của phụ nữ Hồi giáo. Vì lý do an ninh mà nhiều trường đại học ở Pháp, thậm chí tại những nơi công sở ở châu Âu đều từ chối tiếp đón những phụ nữ giấu mình phía sau Hijab... Qua đây tôi nhìn thấy quá nhiều phụ nữ Hồi giáo, nhưng trên gương mặt họ hình như luôn thiếu vắng nụ cười. Không biết vì cuộc đời họ không có gì vui hay vì bộ Hijab tối đen đã ảnh hưởng tới gương mặt của họ? Tôi đọc được trong một tờ flyer từ Museum nói về Hijab, họ đưa ra nhiều lý do để binh vực cho Hijab, nhưng tôi không thấy nó có tính thuyết phục:

- Hijab là sự vâng lời Thượng Đế

- Hijab là bày tỏ sự khiêm tốn, sự trang nghiêm và để được tôn trọng

- Hijab là để bảo vệ người nữ

Có lần trong Museum và một lần khác ở triển lãm tôi nhìn thấy hình khuôn mặt một phụ nữ Hồi giáo bị đeo một cái khung sắt che cả miệng (dành cho phụ nữ có chồng), có lẽ để tránh bị người khác hôn. Quả phụ nữ là "vật sở hữu của chồng!”



Sau đó chúng tôi theo chân mọi người đi vào bên trong đền để tận mắt nhìn các đèn chùm (lớn nhất nặng khoảng 12 tấn), lấp lánh với các tinh thể Swarovski tỏa sáng nhiều màu, với hơn 80 mái vòm bằng đá cẩm thạch trên trần tô điểm tinh vi. Sheikh Zayed giờ đây đã trở thành niềm tự hào của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, bên cạnh các tòa nhà chọc trời nổi tiếng thế giới, đền Sheikh Zayed xứng đáng là một kiệt tác của kiến trúc Hồi giáo hiện đại. Chuyến đi tới Abu Dhabi sẽ không trọn vẹn nếu du khách không ghé thăm Sheikh Zayed Grand Mosque để chiêm ngưỡng lối kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của Hồi giáo.



Tôi thấy du khách đổ về đây tấp nập như đi trảy hội, có lẽ người ta đến vì tò mò, vì muốn ngắm 1 công trình nổi tiếng thế giới, chứ không phải vì lòng thành kính với đấng Allah, nhưng họ vẫn tôn trong những luật lệ nghiêm nhặt về trang phục và được nhắc nhở tránh mọi biểu hiện tình cảm khác giới như bá vai, nắm tay..., kể cả khi chụp ảnh. Sao mà giống kiểu "nam nữ thọ thọ bất thân" ngày xưa của cụ Đồ Chiểu: "Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai."



Phụ nữ vào thăm đền phải trùm đầu, cả cổ rồi che kín tới chân (đó là chưa kể ở trong cũng được nhắc phải mặc kín đáo) dù không theo đạo Hồi. Trong khi đó các ông thì không cần trùm đầu, khoác áo choàng gì cả, chỉ cần mặc tươm tất lịch sự là được rồi. Như vậy là rõ ràng có sự kỳ thị giới tính. Theo luật đạo Hồi, nữ giới cần được người giám hộ là nam giới cho phép để được kết hôn và tái hôn. Điều này trở thành luật liên bang kể từ năm 2005.



Tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, việc kết hôn giữa một nữ giới Hồi giáo và nam giới ngoại đạo bị trừng phạt theo pháp luật, do được cho là một hình thức "gian dâm"? Đóng đinh cũng là một biện pháp trừng phạt pháp lý tại đây và Bội giáo là tội bị tử hình. Điều này giải thích tại sao các bộ lạc vùng Vịnh chỉ mới bị cải đạo sang đạo Hồi từ thế kỷ VII sau Công nguyên.



Chưa hết, nếu bạn tìm hiểu thêm bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi có những điều luật tưởng chỉ có ở thời Trung cổ, vậy mà ở thế kỷ 21 nó vẫn còn đây: “Đánh roi là hình phạt dành cho các tội hình sự như ngoại tình, tình dục trước hôn nhân và tiêu thụ đồ uống có cồn. Ném đá là một hình thức trừng phạt pháp lý tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, từ năm 2009 đến năm 2013, một số người bị hành quyết bằng cách ném đá. Hình phạt cho tội ngoại tình là đánh 100 roi đối với người chưa lập gia đình và ném đá đến chết đối với người đã kết hôn. (Theo Wikipedia) .



Trong đầu tôi bỗng nhớ lại “Chuyện người đàn bà 2000 năm trước” trong Phúc Âm. Tưởng là chuyện đã thuộc về quá khứ xa xưa. Vậy mà sao nó vẫn còn đây dù là đã sang thế kỷ 21?



“Chuyện người đàn bà 2000 năm trước

Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài...

Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm.

Nhìn người đàn bà đang chịu tội chết...

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước

Sách cổ đã ghi, đống đá còn nguyên .

Vì người vô tội hay đời giả dối,

Thế giới giả nhân chào thua

Người ơi, tình ơi.

Ai tội đồ, ai tỉnh ngộ?" (Song Ngọc)