Hội VASCAM mở lớp Viết Ca Khúc

Bài TRÂN HƯƠNG

Các bạn có bao giờ muốn nói lên một điều gì đó bằng âm nhạc, tức là viết lên một ca khúc hay một bài hòa tấu? Biết bao bài thơ đã được biết đến nhiều hơn khi chúng được một nhạc sĩ phổ nhạc, chỉ vì bài hát thì dễ nghe, dễ nhớ hơn.

Nếu quý vị muốn viết một ca khúc hay phổ nhạc một bài thơ thì đây là cơ hội hiếm có: hội VASCAM (Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) sẽ tổ chức một Lớp Dạy Viết Ca Khúc vào tháng 7 năm 2017 do Giáo Sư - Sáng Tác Gia P.Q. Phan đảm nhiệm. Giáo sư P.Q. Phan là giáo sư dạy ngành Sáng Tác tại trường nhạc đứng trong top 2 của nước Mỹ là trường Jacobs School of Music thuộc Indiana University, tiểu bang Indiana. Ông là tác giả vở grand opera độc đáo mang tên “The Tale of Lady Thị Kính”, dựa trên vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính, mà chúng ta đã được xem những trích đoạn hồi tháng 3 vừa qua.

Sau đây là thông tin về Lớp Dạy Viết Ca Khúc này:

VASCAM Workshop: Viết Một Ca Khúc và được nhạc sĩ chuyên nghiệp trình diễn

Thời gian: July 10 – 15, 2017.

Đối tượng: 14 tuổi trở lên. Không cần có kiến thức âm nhạc trước.

Bài giảng: Thứ Hai - Thứ Năm July10-13: 7:30 – 9:30PM. Tại tòa soạn Báo Viễn Đông, 14891 Moran St., Westminster.

Tập dượt bài hát của học viên: Thứ Sáu July 14.

Recital & Reception: Thứ Bảy July 15 at 7:30PM.

Recital: Bài hát của học viên đuợc trình diễn bởi pianist Bằng-Lăng Đỗ & soprano Bích Vân.

Ghi danh: Tòa soạn Báo Viễn Đông (không lệ phí), hay qua internet tại địa chỉ info@vascam.org ($10 lệ phí). Bắt đầu ghi danh từ Thứ Năm June 1.

Số học viên: 10 người. 5 trong danh sách chờ.

Lệ phí: $400 lúc ghi danh; hoàn trả lại $200 cho tất cả những ai thực hiện đúng điều lệ của khóa học.

***

Mục đích của khóa học

1: Nhằm truyền đạt kiến thức căn bản để viết “art songs” cho tất cả những ai muốn viết loại nhạc này.

2: Sau 4 buổi học, học viên có thể viết xong một bài art song.

Kết quả

1: Học viên được nghe bài hát của mình trình diễn bởi nhạc sĩ chuyên nghiệp vào cuối khóa.

2: Học viên được quyền ghi âm ghi hình bài hát của mình để tham khảo. Không được sử dụng băng này vào mục đích thương mại.

***

Điều lệ của khóa học:

Không đi trễ hoặc về sớm suốt 4 buổi học. Những ai vi phạm điều lệ này sẽ không nhận được số tiền hoàn lại là $200. Và mất quyền đòi hỏi tài liệu học đã giảng.

Lời bài hát: Có thể bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp. Học viên có thể nộp lời do mình chọn lựa (tối đa 4 bài) vào buổi học đầu tiên. Hoặc dùng lời bài hát do khóa học cung cấp. Tất cả lời bài hát không được liên quan đến chính trị hoặc tôn giáo, trừ trường hợp trích dẫn trong các kinh.

Mời những ai yêu nhạc, thích viết ca khúc mà chưa biết bắt đầu như thế nào, ghi tên tham dự khóa học hiếm có này. Hiện đã có 6 người ghi tên. Chỉ còn 4 chỗ phù du bạn ơi.