Indonesia: Trăn khổng lồ nuốt gọn một người đàn ông

Giống như trong một phim kinh dị, khi dân làng mổ bụng một trăn rất to ở Nam Dương, họ thấy thi thể của một người đàn ông bên trong bụng của nó. Anh này, 25 tuổi, bị con trăn dài 7 mét nuốt chỉ một ngày trước đó. Vụ này xảy ra ở làng Salubiro thuộc đảo Sulawesi.

Nạn nhân là một dân trong làng tên là Akbar Salubiro. Người ta thấy con trăn trong vườn của Akbar nhưng không thấy anh đâu. Họ giết con trăn và mổ bụng nó.

Những phát giác rợn người như thế không phải hiếm ở Indonesia, đất nước có những khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, nhưng các nhà môi sinh học báo động là thảm trạng tương tự sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi vùng đất sinh sống của các loài thú lớn cứ bị con người liên tục xâm chiếm.

Trong báo cáo vào năm 2013 của tổ chức Eyes on the Forests, trong vòng 12 năm ở đảo Sumatra, 60% những vụ hổ vồ chết người xảy ra ở tỉnh Riau nơi rừng bị các nhà thầu xây cất cho khai hoang nhiều nhất. Có 27 người bị hổ vồ chết và tám con hổ cũng bị giết. Anh Akbar là một công nhân đồn điền, cái chết của anh khá hiếm hoi vì ít khi nào trăn lại nuốt được một người lớn.

Âu phản ứng trước việc Anh Brexit

Nữ Thủ Tướng Anh Theresa May đã gửi thư cho Quốc Hội khối EU loan báo Anh chính thức tiến hành chuyện Brexit, tức đưa Anh ra khỏi khối EU. Đại Sứ Anh Tim Barrow đã bước vào văn phòng của ông Donald Tusk, Chủ Tịch Hội Đồng European Council vào sau nửa đêm và trao cho ông này một lá thư kèm theo một thông báo chính thức của chính phủ Anh.

Trong lời loan báo của ông Tusk sau đó, người ta cảm nhận được sự luyến tiếc của ông, khi ông tuyên bố, “Sau chín tháng, giờ đây Anh đã chính thức làm chuyện này, thực hôm nay chẳng phải là một ngày vui.”

Bà May viện dẫn Article 50 của Hiệp Ước Lisbon nhằm thúc đẩy tiến trình đưa Anh quốc ra khỏi khối Liên Hiệp Châu Âu, bắt đầu từ năm 2019. Chủ tịch Quốc Hội Châu Âu Antonio Tajani cũng nói, “Hôm nay thực không hay, một chương mới của chúng ta khởi sự, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng chấp nhận và mong mỏi Anh quốc sẽ là một đối tác tốt.”

Sau đó ông Tajani cho hay “tất cả các thành viên của EU sẽ ủng hộ Anh nếu London có quyết định đảo ngược”

Lockheed Martin xây giàn hỏa tiễn THAAD

Công ty Hoa Kỳ Lockheed Martin đã trúng thầu trị giá $273 triệu đô la nhằm xây dựng giàn phóng hỏa tiễn tối tân THAAd cho Nam Hàn. Đây là loại hỏa tiễn hiện đại nhất nhằm chống lại hỏa tiễn liên lục địa của kẻ địch cùng nhiều mối đe dọa từ trên không khác. Thậm chí nó còn có khả năng đánh chận các loại hỏa tiễn dù đến từ thượng tầng khí quyền cũng thế.

Lockheed Martin cho là loại hỏa tiễn này rất lý tưởng nhằm bảo vệ các khu vực đông dân cư và các ku vực trọng yêu và còn có thể hợp đồng tác chiến với các loại vũ khí phòng không khác. Hợp đồng mà công ty Mỹ ký kết bao gồm lô đất Lot 9 Interceptors, kể cả những khu vực hỗ trợ cho THAAD.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho hay nhiều nơi ở Texas, Alabama và Arkansas đang hoạt động sản xuất theo hợp đồng này và đến cuối tháng 3 năm 2020 thì hỏa tiễn sẽ được giao cho phía Nam Hàn. Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ THAAD, vì cho là loại hỏa tiễn mới sẽ “nắm hết” các vị trí bắn hỏa tiễn bên trong Trung Quốc.



Úc: Bão Debbie có thể tàn phá Great Barrier

Các chuyên gia cho hay trận cuồng phong cấp 4 Debbie có thể đã tàn phá nặng nề dãy san hô danh tiếng thế giới The Great Barrier, từng được Liên Hiệp Quốc xem là Di Sản Thế Giới. Debbie với sức gió lên đến 163 dặm/giờ đã đổ bộ vào bờ biển bang Queenland, gây thiệt hại không nhiều như người ta đã tưởng, theo lời bà Thống Đốc Annastacia Palaszczuk. Nhưng các chuyên gia hải dương đoán là rặng san hô nói trên đã bị bão tàn phá.

Cơ quan Marine Park Authority của Úc cho biết họ chưa thể đánh giá hết mức thiệt hại của rặng san hô Great Barrier hiện nay, nhưng tiến sĩ David Wachenfeld, Giám Đốc cơ quan này cho là chắc chắn có thiệt hại vì bão Debbie vừa mạnh, vừa lớn lại vừa di chuyển khá chậm. Ông lo sợ là tình trạng thay đồi khí hậu toàn cầu sẽ còn gây ra những trận cuồng phong cỡ như Debbie cho Úc. Nhiều chuyên gia khác cho là chính tình trạng “chết trắng” của san hô ở đây mới đáng lo hơn.

Phi, Trung Cộng thương thảo tranh chấp biển đảo

Trong tháng 5 năm nay, đại diện Phi Luật Tân và Trung Quốc sẽ cùng nhau thương thảo trực tiếp về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, theo lời các viên chức Phi Luật Tân cho hay hôm thứ Tư.

Trong năm 2016, tòa án quốc tế The Haye đã ra phán quyết bác bỏ các lập luận của Trung Quốc về chuyện chiếm gần hết diện tích ở Biển Đông của họ, nhưng Tổng Thống Duterte đã “làm nhẹ bớt” phán quyết này và còn công khai xích lại với Bắc Kinh vì muốn hưởng lợi nhiều tỉ đô la trong đầu tư và mậu dịch với Trung Quốc.

Trong tuần này Bắc Kinh đề nghị một cuộc gặp gỡ giữa đại diện hai quốc gia vào tháng 5 nhằm tìm ra “một cơ cấu song phương nhằm tham khảo với nhau về chuyện Biển Đông,” theo lời đại diện Bộ Ngoại Giao Philippines cho biết. Phát ngôn nhân Charles Jose của Bộ Ngoại Giao Philippines nói với các ký giả như sau: “Đây là một đề nghị hoàn toàn mới, phía Trung Quốc không hề đạt ra tiền đề nào cho các cuộc gặp gỡ này.”

Iraq: Quân đội tiến sâu vào Mosul

Hôm thứ Tư có tin là quân đội Iraq đã tiến sâu thêm vào khu vực của Cổ Thành thuộc thành phố Mosul và sắp hoàn thành việc chiếm giữ một giáo đường Hồi giáo quan trọng, dù quân IS kháng cự rất mãnh liệt. Trung tướng Raed Jawdat, Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát của Iraq, cho biết quân đội đã bao vây khu vực xung quanh Giáo đường Great Mosque al-Nuri.

Chính tại nơi đây vào năm 2014, thủ lãnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập nhà nước “celiphate” đầu tiên. Tướng Jawdat cũng cho biết quân đội Iraq cũng đã lấy lại quyền kiểm soát khu phố Qadheeb al-Ban và tái chiếm sân vận động al-Malab.

Các lực lượng tinh nhuệ của Bộ Nội Vụ Iraq tiến vào khu Cổ Thành Mosul và gặp kháng cự khá mãnh liệt của các tay súng IS. Dưới sự yểm trợ phi pháo của lực lượng đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, quân đội Iraq đã tung ra cuộc hành quân tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ nhì ở Iraq, từ tháng 10 năm 2016 và sau 6 tháng đánh nhau khốc liệt vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được Mosul.