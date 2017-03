King Kong qua 84 năm: Khỉ đột khổng lồ được nhào nặn và tiến hóa như thế nào?

Với "Kong: Skull Island" được trình chiếu khắp nơi từ ngày thứ Sáu tuần này, người yêu phim có thể nhớ lại và so sánh con quái vật khổng lồ được 11 nhà sản xuất phim khác nhau "nhào nặn" và tiến hóa như thế nào, kể từ lần đầu tiên King Kong ra mắt năm 1933.

King Kong (1933)

Phim King Kong đầu tiên được phát hành vào năm 1933 với thành công vang dội. Nội dung phim nói về một nhóm làm phim tới thăm đảo Skull và phát hiện một con quái vật trên đường đi của họ. Con quái vật khổng lồ được đặt tên là King Kong. Sau đó, con khỉ đột khổng lồ bị bắt và bị đưa đến thành phố New York, nơi nó nảy ra mối tình say mê với một phụ nữ trẻ (do Fay Wray đóng.) Ngoài ngôi sao có vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt xinh đẹp Fay Wray, dàn diễn viên "nặng ký" gồm có: Bruce Cabot và Robert Armstrong. Đạo diễn Merian C. Cooper và Ernest B. Schoedsack. Nội dung phim dựa theo ý tưởng của Cooper và Edgar Wallace. Rotten Tomatoes chọn tên King Kong cho cuốn kinh dị vĩ đại nhất mọi thời đại, và sau đó, cái tên được ghi danh trong cơ quan National Film Registry. Cuốn phim tiếp theo được phát hành 9 tháng sau đó, có tên Son of Kong.

Sau năm 1933, sự thành công của phim mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà làm phim, dẫn đến việc phim được làm lại nhiều lần, không chỉ phần tiếp theo mà còn được đưa lên màn ảnh nhỏ, trong loạt phim truyền hình nhiều tập.

King Kong vs. Godzilla (1962)

Trong phim này, King Kong bị giam cầm ở Nhật Bản, sau đó nó trốn thoát và phải chiến đấu với Godzilla. Đây là lần đầu tiên khán giả được xem phim King Kong có màu sắc. Ban đầu phim được phát hành bằng tiếng Nhật, sau đó, một công ty sản xuất của Mỹ sử dụng những cảnh mới cho phiên bản tiếng Anh.

The King Kong Show (1966-69)

Đây là một loạt phim hoạt hình được một công ty Nhật Bản sản xuất, và được đài truyền hình ABC phát sóng. Loạt phim kể về King Kong khi nó kết bạn với gia đình Bond, cứu họ khỏi tay một con quái vật và nhiều nhân vật ác độc khác.







King Kong Chạy Thoát (1967)



Trong phim này, King Kong chạm trán một nhà khoa học ác độc và tham lam, trên đường đi tìm đá quý. Sau đó, nó phải chiến đấu với người máy MechaKong. Đây là phim King Kong thứ hai và cũng là phim cuối cùng được một công ty Nhật Bản sản xuất.

Nữ tài tử Jessica Lange trong phim King Kong (1976)

Đây là phim làm lại từ bản gốc năm 1933 và có một câu chuyện tương tự. Jessica Lange, Jeff Bridges và Charles Grodin cùng đóng vai chính trong phim. Đây cũng là lần đầu tiên Jessica Lange xuất hiện trên màn ảnh rộng. Phim đoạt giải Oscar cho hiệu ứng hình ảnh tốt nhất.

King Kong Lives (1986)

Phim này là phần tiếp theo của phim King Kong năm 1976. King Kong bị hôn mê trong gần 10 năm ròng rã và cần được ghép tim. Các nhà khoa học tìm được một con gorilla cái và sau đó họ thực hiện cuộc giải phẫu để cứu sống King Kong. Linda Hamilton, hai năm sau phim The Terminator, đóng vai chính bên cạnh Brian Kerwin.

The Mighty Kong (1998)

Đây là một phiên bản của King Kong theo thể loại phim hoạt hình và ca nhạc. Phim được dàn dựng với nội dung thân thiện phù hợp cho các gia đình. Jodi Benson, Richard Newman và Dudley Moore (đây là cuối cùng trước khi Dudley Moore qua đời vào năm 2002) được mời lồng tiếng cho các nhân vật chính. Sau đó, phim được chép ra bản video và tung ra ngoài thị trường.

Kong: The Animated Series (2000)

Một loại phiêu lưu mạo hiểm của King Kong năm 1933 được chuyển sang phim hoạt hình. Phim được chiếu trên truyền hình bao gồm một số bản nhạc ăn khách, cho một phiên bản thân thiện với trẻ em. Từ đó, phim cũng được chép ra đĩa DVD dựa trên loạt phim truyền hình này.

King Kong (2005)

Đây là phiên bản hiện đại của đạo diễn Peter Jackson, dựa theo cốt truyện của King Kong 1933. Các ngôi sao chính trong phim gồm Naomi Watts, Jack Black và Adrien Brody. Phim giành được ba giải Oscar, gồm chỉnh sửa âm thanh, hòa âm và hiệu ứng hình ảnh. Phim có được doanh thu 551 triệu Mỹ kim trên các phòng vé toàn thế giới.

Đây là loạt phim hoạt họa đượng tung lên mạng Internet. Phim bắt đầu từ cảnh King Kong chỉ là một "em bé" khỉ đột, được cậu bé tên Lucas cứu mạng. Tuy nhiên, người anh sinh đôi của Lucas muốn loại bỏ con khỉ đột nhỏ này vì ghen tị. Bản gốc của phim do Netflix thực hiện. Avi Arad là nhà sản xuất điều hành. Năm nay, phim được ra mắt mùa thứ hai.

Kong: Skull Island (2017)

Kong: Skull Island (2017)



Nội dung phim: Năm 1973, cựu đại úy không quân James Conrad (Tom Hiddleston) được đại diện chính phủ Bill Randa (John Goodman) thuê mướn để đưa đoàn thám hiểm tới hòn đảo chưa được biết đến ở Thái Bình Dương để vẽ bản đồ của đảo này. James Conrad chỉ biết đây là đảo Sọ Người. Randa cũng tuyển dụng phi đội trực thăng của trung tá Preston Packard (Samuel L. Jackson). Đến đảo, họ kích hoạt chất nổ do nhà địa chấn học Houston Brooks (Corey Hawkins) phát triển để xem nền đảo có rỗng không. Sự chấn động làm con khỉ đột cao 100 feet tên Kong nổi giận, xuất hiện và giết chết gần hết thành viên trong đoàn. James Conrad không chỉ phải đối đầu với Kong mà còn phải đối đầu với thổ dân trên đảo. Cuối cùng, nhờ sự tha mạng của Kong mà James Conrad được trở về thế giới tự do và văn minh.



Công ty sản xuất: Legendary Pictures

Hãng phim: Warner Bros.

Dàn diễn viên: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, John C. Reilly, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary

Đạo diễn: Jordan Vogt-Roberts

Kịch bản: Dan Gilroy, Max Borenstein, Derek Connolly, cốt truyện John Gatins

Sản xuất: Jon Jashni, Alex Garcia, Thomas Tull, Mary Parent

Sản xuất điều hành: Eric McLeod, Edward Cheng

Giám đốc hình ảnh: Larry Fong

Thiết kế sản xuất: Stefan Dechant

Thiết kế trang phục: Mary E. Vogt

Biên tập: Richard Pearson

Âm nhạc: Henry Jackman

Giám sát hiệu ứng hình ảnh: Stephen Rosenbaum

Giám sát hiệu ứng âm thanh: Jeff White

Phân vai: Sarah Haley Finn

Phân loại PG-13, 119 minutes