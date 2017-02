(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Bài VŨ HẰNG

Chúng ta thường được khuyên ăn nhiều rau trái như một phương thuốc vạn năng chữa trị bách bệnh. Giảm cân, giữ “phọc”: Ăn rau. Đề phòng bệnh tật: Ăn rau. Dưỡng da, nuôi tóc: Ăn rau.





Rau trái được coi như thuốc tiên chữa bá bệnh



Nói gì thì nói, rau chẳng thể nào hấp dẫn bằng cá thịt và kẹo bánh được, chẳng qua vì ích lợi mà người ta phải nghĩ ra đủ cách để có thể ăn được càng nhiều càng tốt mà thôi. Rau có thể ăn sống, hoặc ăn chín bằng cách luộc trong nước, luộc cách thủy, luộc áp suất, có thể xào, chiên, làm dưa, làm đông lạnh để giữ lâu ăn dần. Cách nào tốt hơn, giúp chúng ta tiêu thụ được nhiều hơn, hoặc giữ lại được nhiều dưỡng chất hơn?

Ăn sống hay ăn chín?

Nhiều người cho rằng nếu được thì ăn rau sống là tốt nhất, vì nấu luộc, chiên xào… sẽ làm cho rau mất đi nhiều dưỡng chất trong lúc tiếp cận với hơi nóng. Nói như vậy không sai, nhưng chưa đúng hẳn. So với đồ chín, ăn sống có những điểm bất lợi sau đây:



- Khuyết điểm dễ thấy nhất là nếu không được rửa kỹ, rau sống có thể không sạch bằng rau chín vì còn bụi đất, thuốc trừ sâu…. Đưa những thứ này vào bụng thì lợi đâu chưa thấy đã thấy hại.



- Hơi nóng trong khi nấu luộc làm rau mất một số dưỡng chất, nhưng lại giúp phát tiết những dưỡng chất khác, hoặc làm cho dưỡng chất sẵn sàng để được cơ thể tiếp nhận. Thí dụ: Chúng ta được khuyên ăn cà rốt vì nghe nói có nhiều carotenoids; ăn cà chua để tận dụng lycopene. Nhưng ít người biết rằng carotenoids và lycopene chỉ có thể sẵn sàng cho cơ thể hấp thụ nếu cà rốt và cà chua được nấu lên; Rau broccoli luộc bị hao mất một số Antioxidant, nhưng lại được thêm một số Antioxidants khác.



Cà- chua cần phải được nấu chín mới có thể phát tiết dưỡng chất Lycopene cho cơ thể



- Vitamins B và C bị mất khi luộc rau, nhưng các vitamins khác như A, D, E, K và các chất muối khoáng không bị hơi nóng tác động, vẫn được giữ nguyên.



… Hay cần luộc nấu lên?



- Đáng để ý là nhờ luộc lên mà chúng ta có thể ăn được nhiều hơn. Là vì khi luộc lên, rau xả nước và co lại, khiến cho một bó rau dền to tướng, tưởng cả nhà ăn mới hết, mà khi luộc lên chỉ được một đĩa nhỏ vừa đủ một người ăn! Điều này có nghĩa là ngay cả khi dưỡng chất ít hơn, nhưng ăn được nhiều thì tổng số dưỡng chất rốt cuộc vẫn lớn hơn.



Rau tươi: Có phải ăn sống là tốt nhất?



- Nấu luộc cũng là một phương cách hiệu quả để tiêu diệt một số yếu tố phản- dinh- dưỡng (antinutrients). Rau cỏ thảo mộc có thứ tốt thứ độc, có thứ vừa tốt vừa độc. Nếu không loại trừ được yếu tố độc, khi vào trong cơ thể, chúng sẽ ngăn cản không cho cơ thể hấp thụ dưỡng chất, từ đó phát sinh tên gọi “phản dinh dưỡng.” Nhưng khi nấu lên, các chất phản-dinh-dưỡng như Tannic Acid, Phytic Acid sẽ bị loại bỏ, nhờ đó cơ thể có thể tiếp nhận được những chất dinh dưỡng còn lại.



- Một yếu tố quan trọng của rau là chất xơ (fiber). Tuy không phải là dưỡng chất nuôi cơ thể, nhưng chất xơ lại rất cần thiết, bởi vì nó giúp bộ ruột cuốn đi những cặn bã, viên chúng lại thành cục để dễ thải ra ngoài. Chất xơ được nấu lên đương nhiên sẽ làm hệ tiêu hóa dễ tiếp nhận hơn so với khi nó còn ở trong rau sống.

Rõ ràng, chuyện “ăn luộc hay ăn sống” không đơn giản như kiểu người ta vẫn thường nói “Luộc rau làm mất dưỡng chất, nên ăn rau sống là tốt nhất”. Thực ra, cả hai đều có những điểm mạnh và điểm yếu cần được bổ túc cho nhau. Trong khi muốn ăn rau sống bạn chỉ lo rửa sạch thì nấu một món rau, bạn có thể bầy rất nhiều cách: Ngoài cách đơn giản nhất là luộc, người làm bếp còn xào, chiên, hấp, cách thủy, hoặc lạ hơn một chút thì “blanch”…. Chúng ta sẽ bàn thêm về những cách luộc nấu này trong bài sau.



