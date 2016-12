(VienDongDaily.Com - 21/12/2016)

Ông Trump nhận định là nhóm IS và các tổ chức cực đoan khác tiếp tục giết người không chùng tay.

HOA KỲ - Những vụ khủng bố tang tóc làm nhiều người chết trên thế giới đã làm giới an ninh của tân chính phủ của ông Donald Trump không yên tâm và ông Trump đã họp với các tân cố vấn an ninh quốc gia của ông trong ngày Thứ Tư. Tân Tổng Thống Trump gặp gỡ trung tướng Michael Flynn giờ đây là cố vấn an ninh của ông, sau khi ông Flynn và các phụ tá có cuộc họp với Phó Tổng Thống Mike Pence. Trong cuộc họp hôm nay, ngoài ông Flynn còn có sự hiện diện của các ông John Kelly, người được chỉ định chỉ huy Bộ An Ninh Nội An, James Mattis, người nắm chức Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng và ông Rex Tillerson, người sẽ là Ngoại Trưởng. Sau hai vụ khủng bố xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, ông Trump nhanh chóng tuyên bố ngay là chính bọn khủng bố cực đoan Hồi giáo là thủ phạm và ông cương quyết sẽ tiêu diệt các mạng lưới hành động của chúng trên toàn cầu vì IS cũng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xe tải cán chết 12 người và làm 50 người khác bị thương trong một ngôi chợ ở Berlin. Ông Trump nhận định là nhóm IS và các tổ chức cực đoan khác tiếp tục giết người không chùng tay.

Tên trộm lấy vàng trị giá 1.6 triệu đô la ở New York bị truy nã

HOA KỲ - Cảnh sát điều tra Hoa Kỳ cho hay họ đã nhận ra tên trộm đã hì hục khuân một giỏ vàng lá trị giá gần 1.6 triệu đô la từ một xe tải chở tiền và chạy trốn ngay giữa lòng khu phố Manhattan vào đầu mùa thu năm nay. Tên này đã đi bộ như thế gần nửa dặm trên đường phố mà không bị ai để ý gì cả. Tên của nghi can là Julio Nivelo, 53 tuổi, hắn đã lấy 86 miếng vàng lá từ xe tải đang đậu trên đường West 48th Street vào tháng 9 năm nay. Nivelo là cư dân của West New York của New Jersey, còn có các tên khác là Luis Tolero và David Vargas, từng bị bắt 7 lần vì ăn trộm và đã 4 lần bị trục xuất về quê quán của hắn là Ecuador. Nivelo đã rình rập chiếc xe tải chở tiền và vàng trước khi ra tay. Chỉ cần 20 gây hai nhân viên an ninh lơ là một chút là hắn ra tay chộp túi đựng các mảnh vàng lá và bỏ đi, dù túi vàng khá nặng. Hắn đang ẩn náu tại một nơi nào đó trong vùng Los Angeles.

Có 4.3 triệu người sẽ dùng phi trường LAX cuối năm

HOA KỲ - Các viên chức hàng không của Los Angeles nhận định ngày Thứ Tư là ngày bận rộn nhất cho phi trường quốc tế LAX của Los Angeles và con số kỷ lục 4.3 triệu lượt hành khách được dự trù sẽ dùng phi trường này vào 2 tuần cuối năm. Theo các viên chức của phi trường thì con số này cao hơn con số 3.9 triệu lượt hành khách trong năm 2015, tức gia tăng thêm 9.5%. Thường thì mùa di chuyển vì lễ lạc cuối năm bắt đầu từ thứ sáu tuần này và chấm dứt vào ngày 3 tháng giêng năm 2017. Câu lạc bộ Auto Club thì báo trước là có 627,000 cư dân vùng Southland và 1 triệu cư dân California có kế hoạch dùng máy bay di chuyển trong mùa lễ, tăng thêm 4.8% so với năm 2015. Trung bình mỗi ngày có hơn 233,000 hành khách qua phi trường và Thứ Tư cùng Thứ Sáu tuần này được cho là sẽ hết sức bận rộn với con số kỷ lục là 239,000 hành khách ghé qua. Các du khách được cho biết phải đến trước ít nhất 2 giờ cho các chuyến bay nội địa và 3 giờ cho các chuyến bay quốc tế.



Bà Clinton hơn ông Trump gần 2.9 triệu phiếu phổ thông

WASHINGTON DC - Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, có số phiếu phổ thông cao hơn Tổng thống đắc cử Donald Trump gần 2.9 triệu phiếu. Được biết, bà Clinton có 65,844,954 phiếu (48.2%), và ông Trump có 62,979,879 phiếu (46.1%), theo kết quả bầu cử sau cùng và đã được xác nhận tại toàn bộ 50 tiểu bang và District of Columbia. Tỷ lệ chênh lệch 2.1% đã đưa bà Clinton lên hàng thứ 3, trong số các ứng cử viên thua cuộc nhưng lại có nhiều phiếu phổ thông hơn.

Vào năm 1842, ông Andrew Jackson hơn đối thủ gần 10% số phiếu, nhưng vẫn bị phán quyết thua cuộc và ghế tổng thống được trao cho ông John Quincy Adams. Vào năm 1876, ông Samuel Tilden có phiếu phổ thông cao hơn 3% so với Rutherford B. Hayes, nhưng sau cùng ông Hayes chiến thắng bằng 1 phiếu cao hơn trong số phiếu cử tri đoàn.

Bị tàn phế vì pháo hoa nổ trên tay

FULLERTON - Một người đàn ông 50 tuổi đã bị mất vài ngón tay trên bàn tay trái, và bị rách một đường lớn trên ngực, sau khi một trái pháo bông to như đạn súng cối bất ngờ phát nổ khi đang được ông cầm trên tay. Cảnh sát đã được gọi đến ngôi nhà trên đường Walnut lúc 2 giờ sáng thứ Tư, để điều tra về một vụ nổ pháo bông. Người đàn ông tuy bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người này sau đó đã được đưa vào bệnh viện UCI.

Tưởng trúng số $1,000, hóa ra trúng tới $1 triệu Mỹ kim

ORANGE - Bà Amalia Novoa, cư dân Orange, mua một vé số cào 50X giá $10 Mỹ kim tại tiệm 7-Eleven trên đường Main, và nghĩ rằng bà đã trúng $1,000 Mỹ kim. “Tôi rất mừng, rồi tôi đưa tấm vé cho 1 nhân viên của tiệm 7-Eleven, và họ nói rằng tôi đã trúng đến $1 triệu,” bà Novoa kể lại. Bà cho biết, bà sẽ dùng số tiền để giúp đỡ các con và để đầu tư. Chủ tiệm 7-Eleven được thưởng $5,000 Mỹ kim vì đã bán chiếc vé số cào trúng giải.