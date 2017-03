Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/VNCH mừng xuân mới Đinh Dậu 2017

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/VNCH đã mở tiệc mừng Tân Niên Đinh Dậu 2017 vào chiều Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster, Nam California.



Tiệc tân niên có sự tham dự của hầu hết các niên trưởng và chiến hữu thuộc các Quân, Binh Chủng QL/VNCH và Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia. Một số đông dân cử địa phương cũng đến tham dự, trong đó có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng thành phố Westminster, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Garden Grove và là Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch CĐVN San Diego); Nghị viên Nguyễn Thu Hà; bà Frances Thế Thủy (Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster), kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí (Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City), ông Lý Vĩnh Phong (Đại diện Dân Biểu LB Alan Lowenthal);





Thị Trưởng Tạ Đức Trí (thứ nhì từ bên trái) trao tặng Bằng Tưởng Lục cho chiến hữu Chủ Tịch Lê Văn Sáu và Ban Chấp Hành Liên Hội CCS. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ngoài ra, có đông đủ các vị cựu sĩ quan QLVNCH: Cổ Tấn Tinh Châu; Nguyễn Ngọc Thiệt, Nguyễn Văn Ức, Trần Quan An, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn; Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu; Trần Vệ; Nguyễn Minh Chánh, Trần Huy Lễ, Nguyễn Phục Hưng, Nguyễn Trọng Thu; Trương Văn Song, Lê Văn Sáu, Văn Công Mẫn, Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Phạm Văn Thành, Nguyễn Hoàng Dũng; Nguyễn Đức Hòa; Ngô Dư, Nguyễn Doãn Hưng; Chung Tử Ngọc, Tần Nam, Shu A Cầu, Nguyễn Đức Tiến; Vương Kim Hạnh, Bùi Đẹp, Châu Cẩm Sáng, Cù Thái Hòa, v.v..

Về phía dân sự có ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng và phu nhân . ông Phan Như Hữu và phái đoàn Hội Đền Hùng Hải Ngoại; Nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca; Bà Lệ Giang, Hội Trưởng và phái đoàn Hội Bà Triệu; ông Nguyễn Hữu Hạnh và phái đoàn Hội ĐH Biên Hòa; một số bác sĩ trẻ thuộc Viện Bảo Tàng Quân Đội cùng đông đảo phu nhân Hội Võ Bị, Hội BĐQ, Hội CSQG với những tà áo dài đẹp mắt.





Tổng Hội CSQG, một trong các thành viên Liên Hội CCS góp mặt trong tiệc tân niên Liên Hội CCS. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng điều hợp chương trình khai mạc với nghi thức chào cờ, mặc niệm. KQ Nguyễn Văn Chuyên và cô Mai Lan phụ trách giới thiệu quan khách tham dự. Trưởng Ban Tổ Chức, Thiếu tá TQLC Nguyễn Phục Hưng nói mấy lời thật ngắn gọn chào mừng và tuyên bố khai mạc buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu. Sau đó, MC mời niên trưởng Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Biệt Động Quân QL/VNCH, đại diện các niên trưởng lên chúc Tết.



Trong lời phát biểu có đoạn, “Đón mừng năm mới Đinh Dậu 2017; chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị được an khang, tươi vui và hạnh phúc, và gặp nhiều may mắn trong suốt năm mới 2017. Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để xin thưa cùng quý vị, chúng ta có một chút thì giờ để gọi là ôn lại chuyện cũ và tính cho năm mới. Suốt năm qua, chúng ta đã nghe, đã thấy, đã biết, bao nhiêu những thảm cảnh, hoàn cảnh đáng thương xảy ra trên đất nước VN khiến người dân phải gánh chịu dưới sự cai trị của cộng sản. Như vậy nghĩ về năm mới chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên có những chương trình, suy nghĩ ra sao?



“Chúng tôi xin đề nghị quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi hướng về quê hương. Người Việt hải ngoại là hậu phương vững mạnh để yểm trợ cho các phong trào đứng lên đòi tự do, dân chủ, nhân quyền tại quốc nội; đó là tiền tuyến mà nếu không có sự yểm trợ của chúng ta, chúng tôi e rằng họ không thể đi đến thành công! Một lần nữa, chúng tôi xin quý vị hãy lắng lòng nghĩ về quê hương đất nước; nghĩ về thảm cảnh của 90 triệu đồng bào trong nước đang chịu sự kềm kẹp của đảng cộng sản.”





Ban Chấp Hành Liên Hội và các phu nhân BĐQ, VB, CSQG đồng ca nhạc phẩm “Xuất Quân.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tiếp nối, chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ có lời chúc Tết như sau, “Trước thềm năm mới, tôi xin thay mặt Ban Chấp Hành LHCCS Miền Nam California, trân trọng kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, cả nhà được yên vui hạnh phúc.” Sau đó, ông nhắc lại quá khứ, mặc dù đang chinh chiến nhưng anh em chiến hữu vẫn có những cái Tết đầy tình huynh đệ chi binh với những cánh thư, những món quà từ hậu phương gửi ra tiền tuyến, và rồi 30 tháng 4 xảy đến khiến chúng ta phải uất nghẹn ra đi, và chúng ta bùi ngùi nhớ đến những đồng đội còn kẹt lại bên nhà.



Sau cùng, chiến hữu Chủ Tịch kết luận, “Ngày hôm nay, Liên Hội chúng ta tổ chức tân niên hội ngộ với đông đủ các Quân, Binh chủng cũng như các Hội đoàn bạn tham gia. Điều đó đã nói lên chúng ta lúc nào cũng gắn bó keo sơn, tình anh em, tình chiến hữu. Chúng tôi kính chúc quý vị một năm mới an khang, dồi dào sức khỏe và có một bữa ăn ngon miệng.” Kết thúc lời chào mừng, ông mời tất cả Hội Đồng Điều Hành lên sân khấu cùng đồng ca nhạc phẩm “Xuất Quân” cùng với các phu nhân chiến hữu.



Thị Trưởng Tạ Đức Trí mời Phó Thị Trưởng Tyler Diệp cùng ông lên vinh danh các vị Hội Trưởng, Tổng Hội Trưởng và Ban Chấp Hành Liên Hội Cựu Chiến Sĩ. Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao tặng mỗi vị một Bằng Tưởng Lục của Hội Đồng TP Westminster.



Và chương trình chuyển qua phần văn nghệ đặc sắc do phái đoàn phu nhân của mỗi binh chủng trình diễn dưới sự điều hợp khéo léo của chiến hữu Tần Nam và Nguyễn Văn Chuyên . Xen kẽ văn nghệ, chiến hữu KQ Trần Việt Hưng phụ giúp phần gây quỹ để tổ chức Ngày Quân Lực 19 tháng 6 sắp tới.



Sau các tiết mục văn nghệ, buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu của Liên Hội Chiến Sĩ kết thúc tốt đẹp vào lúc 10 giờ 40 sau lời cảm tạ của ban tổ chức.