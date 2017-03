Manchester City bị Monaco loại khỏi vòng 16 Champions League

Ông Hoàng Albert Đệ Nhị của Monaco vung tay mừng chiến thắng của đội nhà trong trận vòng 16 lượt 2 Champions League với Manchester City tại sân Louis II, Monaco ngày 15 tháng 3.



Huấn luyện viên Guardiola đội Manchester City trong trận với Monaco ngày 15 tháng 3.



Tiền đạo Mbappé số 29 của Monaco ghi bàn thắng đầu tiên trong trận vớ Manchester City ngày 15 tháng 3.



Đội ngũ Monaco rảo quanh khán đài để cảm tạ sự ủng hộ của khán giả sau trận thắng Manchester City ngày 15 tháng 3.



Thủ môn Caballero của manchester City đỡ một cú sút của cầu thủ Monaco trong trận ngày 15 tháng 3 tại Monaco. (Valery Hache/ Getty Images)



Bàn thắng quyết định thứ 3 của Monaco từ cú đánh đầu của Bakayoko trong trận với Manchester City ngày 15 tháng 3.



Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Leonardo Jardim của đội Monaco trong trận với Manchester City ngày 15 tháng 3 ở Monaco. HLV Guardiola của M.C. đứng bên phải.



Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư, giới bóng đá bên Anh và Âu châu có được cái tin chấn động là đội tiếng tăm hàng đầu bên Anh, Manchester City, bị Monaco loại ra khỏi vòng 16 sau trận lượt 2 ở sân Louis II tại Monaco với tỷ số 1-3.

Tỷ số lượt 1 ở sân Etihad của M.C. ngày 21/2 là Monaco thua 3-5 nhưng được ưu thế ở chỗ 3 bàn thắng tại sân người. Trận lượt 2 hôm nay, Monaco thắng 3-1, đưa tỷ số gộp cho cả hai lượt là 6-6 nhưng Monaco thắng nhờ giá trị của những bàn thắng bên Anh trước đây! Lợi hại của những bàn thắng ở sân người là như vậy!

Cũng vì thế mà tuy trong ngày còn trận lượt 2 khác ở sân Vincente Calderon tại thủ đô Madrid giữa Atletico Madrid với Leverkusen từ bên Đức qua nhưng không có gì đáng nói vì lượt 1 ở sân bên Đức đội Atletico đã thắng 4-2 cho nên cho dù kết quả hôm nay là



0 - 0, cho dù không nói gì đến những bàn thắng ở sân người lượt trước của Atletico, nội sai biệt về số bàn thắng không thôi cũng đã đủ để Atletico loại Leverkusen ra khỏi vòng 16.

Trận Manchester City - Monaco

Tương quan lực lượng: Manchester City là một trong những đội giàu có với nhóm cầu thủ đắt tiền vào hàng đầu bên Anh; hiện đứng hạng 3 trong Premier League. Monaco không giàu có như M.C. , không có cầu thủ đắt tiền cỡ đó nhưng thế nào mà bấy nay vẫn khiến năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu kiêng nể! Paris Saint Germain của Ligue 1 bên Pháp giàu mạnh với đội ngũ đắt tiền như vậy mà từ đầu mùa bóng đến nay vẫn lẽo đẽo đuổi theo anh đầu bảng là Monaco; trong khi đội này thuộc một hoàng triều nhỏ xíu với diện tích 2 cây số vuông giáp ranh góc Đông Nam nước Pháp cho nên bấy nay vì không có đội nào khác trong "nước" cho nên phải ăn nhờ ở đậu trong Ligue 1 của Pháp, chẳng khác gì 2 đội banh Canada nương náu bên Major League Soccer của Mỹ.



Giới bóng đá Âu châu vẫn thường coi đội Monaco như trong hàng ngũ bóng đá của Pháp. Của đáng tội, chẳng có cầu thủ nào trong đội Monaco mang quốc tịch Monaco. Tổng số 28 cầu thủ hiện nay thì bốn là dân Brazil, một là dân Croatia tức thủ môn Subasic, hai Bồ Đào Nha như huấn luyện viên Lenardo Jardim, một Colombia là đội trưởng Radamel Falcao, con bài tủ của đội, một là dân Maroc, một Ba Lan, hai Ý, một Senegal, một Mali, và 13 người Pháp!



Từ hôm Paris Saint Germain bị Barcelona loại ra khỏi vòng 16 một cách thê thảm thì báo chí Âu châu đều nhắn nhe đội Monaco "nên làm thế nào đấy để cứu gỡ phần nào danh dự cho bóng đá Pháp"!

Có cái hay là Manchester City tiếng tăm lừng lẫy như vậy nhưng chưa từng đoạt giải Champions League lần nào, kể cả về nhì, trong khi Monaco đã từng về nhì vào năm 2004.



Trong trận lượt 1 ở sân Etihad bên Anh, Monaco đã phải đau điếng vì mở màn 1 phút thì Radamel Falcao của Monaco đã ghi bàn thắng khiến 53,351 khán giả quanh sân Etihad phải một phen bở vía! Phút thứ 26 Raheem Sterling của M.C. vừa kịp gỡ 1 bàn thì qua phút thứ 32 cũng lại Falcao bồi thêm một bàn nữa khiến ông Guardiola muốn đứng tim vì chưa chi họ đã ghi 2 bàn thắng ở sân mình! Để rồi phút thứ 40 cậu người Pháp gốc Cameroon Mbappé 18 tuổi, ghi bàn thắng thứ 3 cho Monaco và kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-1!

Qua hiệp 2, mãi đến phút 53 M.C. mới gỡ lại được 2-3, nhưng chỉ 10 phút cuối của trận đấu, Monaco rối loạn hàng ngũ sao đấy khiến M.C. ghi luôn một mạch 3 bàn thắng khiến tỷ số trở thành 5-3, nghiêng về M.C.

Đội Manchester City biết là với tỷ số đó nếu vẫn giữ vững khí thế trong trận lượt 2 ở Monaco thì không cách chi Monaco lật ngược được thế cờ. Ở sân Monaco thì đội này phải lo về những bàn thắng của M.C. tại sân mình trong khi M.C. chẳng có gì phải lo về mặt ấy! Và hôm thứ Ba ông Guardiola đã mạnh dạn tuyên bố là "Chúng tôi sẽ xua quân tấn công xả láng."



Về mặt chiến tranh tâm lý thì ấy là một cái chước để hù họa người ta; nhưng khi dàn đội hình thì đôi bên đều y hệt nhau ở dạng 4-3-3. Bốn hậu vệ cộng thêm 3 trung vệ thì rõ ràng là tấn đâu chưa biết, hẵng cứ lo thủ cho kín cái đã!



Ông huấn luyện viên Leonardo Jardim của đội Monaco thì chẳng thấy tuyên bố gì cả! Chỉ biết là khi trận đấu mở màn ở sân Louis II với 15,700 khán giả trong đó có mặt cả ông Hoàng Albert Đệ Nhị nơi khán đài danh dự, thì Monaco tấn công trước!



Chỉ có tí trục trặc lúc ban đầu là trọng tài ôm quả banh ra giữa sân, nắn nót nó thì thấy là nó thiếu hơi cho nên vứt trở lại ra bìa sân để từ đấy người ta ném ra quả banh khác cứng cáp hơn!



Thế rồi mặt đồng hồ lớn bên sân ghi phút thứ 7 thì banh đã trong cấm địa của Manchester City! Cầu thủ Monaco sút trúng thủ môn Caballero, banh văng ra! Đôi bên tranh nhau quả banh.



Phút thứ 8, từ cánh trái cấm địa M.C. quả banh được đồng đội của cậu Mbappé chuyền vào. thủ môn chưa kịp đỡ thì Mbappé đã sút lọt lưới, ghi bàn thắng đầu tiên cho Monaco! Ta cứ tưởng tượng nỗi rúng động của phe M.C.! Mới chỉ có 8 phút đấu! Mà ấy là Radamel Falcao của Monaco đang trong tình trạng dưỡng thương, chỉ đi xem chứ không tham dự được! Ngoài bìa sân, ông Jardim có lẽ vì kinh nghiệm đau thương ở trận lượt 1 bên Anh cho nên chỉ vỗ tay một cách hết sức dè dặt!



Ông Jardim vẫn đang còn lo lắng băn khoăn chả kém gì ông Guardiola thì phút thứ 28 banh lại trong cấm địa M.C. Lại một quả banh từ bên cánh trái chuyền qua, nhưng phen này thì hậu vệ Fabinho sút lọt lưới! Monaco gác M.C. 2 bàn trắng! Tỷ số gộp cho cả 2 lượt bấy giờ là 5-5 , và nếu cứ thế này thì Monaco vẫn thắng nhờ mấy bàn ở sân người trong lượt trước!



Tính đến phút thứ 45, khi trọng tài Rocchi người Ý thổi còi kết thúc hiệp 1 thì Monaco đã có banh trong chân 51% thời gian so với 49% phía M.C!



Qua hiệp 2 thì ai nấy đều hiểu là M.C. phải tìm cách thế nào đấy để ghi bàn thắng chứ còn bằng không mà phe kia giữ vững khung thành cho đến hết 45 phút còn lại là kể như M.C. bị loại khỏi vòng 16. M.C. gia tăng các đợt tấn công thế nhưng Monaco không theo chiến thuật chỉ lui về hậu cứ để lo thủ. Họ cũng tấn công, mà M.C. cũng thừa biết địch thủ của mình tấn công lợi hại cỡ nào. Ba lần bảy lượt, M.C. tiếp tục theo cái chước tấn công từ hai bên cánh sân nhưng chủ yếu là lừa cơ hội để chuyền quả banh xa cho Raheem Sterling bên cánh phải và từ đấy Sterling tìm đường đưa banh vào cấm địa Monaco, dọn đường cho đồng đội ùa vào tấn công. Ba lần bảy lượt như vậy, cánh hậu vệ của Monaco vẫn đẩy lui được đối phương.



Cho đến phút thứ 71 thì phòng tuyến của Monaco bị chọc thủng! Từ bên cáh phải cấm địa, Sterling sút chéo vào khung thành, thủ môn Subasic nhanh tay đỡ quả banh văng ra nhưng vì đám hậu vệ của Monaco còn mải lo phòng vệ hướng banh của Sterling cho nên bên cánh trái sơ hở khi quả banh từ tay của Subasic văng ra. Sané của M.C. bên cánh trái cấm địa, cách khung thành không quá 5 mét, sút quả banh thẳng vào bên trong nóc lưới Monaco. M.C. gỡ được 1 bàn; tỷ số tuy vẫn nghiêng về Monaco nhưng tình gộp thì lại là 6-5 , nghêng về phía M.C.



Lúc ấy chỉ còn 20 phút đầu. M.C. mà giữ vững thế trận thì M.C. thắng! Chỉ có điều là 20 phút coi vậy chứ cũng còn khá lâu để Monaco còn đủ thời gian trổ tài! Chỉ 6 phút sau bàn thắng trước đấy của M.C., Monaco được hưởng cú đá tự do bên cánh phải trước làn ranh cấm địa M.C. Ấy là vì Bernardo Silva của Monaco bị De Bruyne của M.C. đốn ngã! Phút thứ 77, trung vệ người Pháp Lemar của Monaco đứng ra sút cú đá tự do với một đường banh thật "nhà nghề"! Trung vệ người Pháp gốc Côte d'Ivoire Tiemoué Bakayoko với vóc dáng cao ngất ngưởng 1,84 mét nhảy lên đánh đầu vào góc phải khung thành! Monaco lại gác M.C. 3-1, vớ tỷ số gộp là 6-6!



Trước đấy ở phút thứ 28 khi Monaco ghi bàn thắng thứ 2 thì ông hoàng Albert II vung hai cánh tay và nắm đấm lên hoan hô kịch liệt. Đến bàn thắng thứ 3 vào phút thứ 77 này thi ông ta ngồi yên, hai tay vịn chặt nơi thành ghế như chỉ sợ buông tay ra thì đội nhà của mình sẽ lại hụt ăn như sau bàn thắng thứ 2 trước đấy!

Có điều là đến lúc ấy thì chỉ còn 10 phút. Ở lượt 1, đội M.C. đã ghi được 3 bàn thắng trong 10 phút cuôi cùng. Đội Monaco vẫn con nhớ kinh nghiệm hãi hùng đó. Ông Jardim còn nhớ kỹ cho nên lập tức rút cậu tiền đạo Mbappé, cấp kỳ đưa cậu đồng hương xứ Bồ là trung vệ Joao Moutinho, một ngôi sao sáng của bóng đá Bồ Đào Nha, ra sân để giữ cho thật vững khu giữa sân là cửa ngỏ phòng vệ đầu tiên!



Ông Guardiola cũng xầm xì to nhỏ với tay phụ tá rồi rút hậu vệ Clichy, đưa gấp cậu tiền đạo Iheanacho ra thay . Bên lo tăng cường phòng thủ, bên lo tăng cường tấn công; hết sức rõ ràng về mặt chiến thuật của đôi bên!

Nhưng rồi mọi việc cũng đã muộn màng. Monaco là đội hiện đứng đầu Ligue 1 bên Pháp chứ không phải cỡ "lèng èng" để có thể tùy nghi lấn lướt người ta!



Trọng tài Rocchi cho thêm 3 phút phụ trội. Sau 3 phút đó thì cả 15,700 khán giả trừ đi số fans từ bên Anh qua ủng hộ đội Manchester City, đều nhất tề hò reo, vung tay vung chân, phất cờ vung vít. Monaco lọt vào tứ kết giải Champions League và Manchester City đã bị loại!

Tám đội sẽ vào tứ kết là

Anh: Leicester

Monaco (thuộc Ligue 1): Monaco

Đức: Bayern Munich và Borussia Dortmund

Ý: Juventus

Tây Ban Nha : Real Madrid, Barcelona, và Atletico Madrid.